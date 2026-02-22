'Người hùng' kể giây phút lao thuyền trong đêm cứu 6 người vụ lật tàu trên hồ Thác Bà

TPO - Từ lán chăn nuôi cách hiện trường khoảng 400m, ông Hà Ngọc Sơn (SN 1979, ở thôn Trung Sơn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) nghe tiếng va chạm lớn rồi lao thuyền ra giữa đêm tối. Trong làn nước lạnh và hỗn loạn, ông đã lần lượt kéo được 6 người lên bờ an toàn.

Tối 21/2, tàu chở 22 hành khách cùng 1 lái tàu di chuyển trên hồ Thác Bà thì va chạm với một phà chở đá. Sau cú va chạm, tàu chở khách chìm. Thời điểm đó, ông Hà Ngọc Sơn (SN 1979), trú thôn Trung Sơn, xã Bảo Ái đang nấu thức ăn cho đàn gia súc trên đảo.

Người hùng Hà Ngọc Sơn﻿ đã dũng cảm cứu 6 người thoát nạn trong vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà tối 21/2. Ảnh: Trần Thanh

Sau khi nghe một tiếng “ầm” rất lớn, tiếng máy tàu nhỏ dần rồi tắt hẳn. Sự im lặng bất thường giữa lòng hồ khiến ông Sơn thấy có chuyện chẳng lành. Không kịp gọi ai, ông cầm đèn pin, nổ máy thuyền chạy về phía phát ra âm thanh.

Trời tối, từ trên đảo không thể quan sát rõ. Khi đến gần khu vực va chạm, ông thấy chiếc phà chở đá đã lùi ra cách khoảng 50m. Trên mặt nước là cảnh tượng hỗn loạn: Người nổi, người chìm, áo phao và đồ đạc trôi lẫn vào nhau. Tiếng kêu cứu vang lên giữa khoảng nước rộng và lạnh.

Dưới ánh đèn pin, ông nhìn thấy một phụ nữ ôm chặt hai đứa trẻ trong nách, cả ba đã đuối sức. Cách đó không xa là một bé gái đang chới với, hai tay vùng vẫy yếu dần. Một người đàn ông khác ôm con, cố giữ thăng bằng giữa dòng nước.

“Lúc ấy tôi không nghĩ được gì nhiều. Ai gần thì kéo lên trước,” ông Sơn kể lại. Chiếc thuyền nhỏ chòng chành vì nước tràn vào. Ông phải vừa giữ thăng bằng, vừa kéo từng người lên. Mỗi lần thêm một người, thuyền lại nghiêng thêm. Ông hiểu nếu cố chở quá tải, thuyền có thể lật, tất cả sẽ nguy hiểm.

Sau nhiều lượt tiếp cận, ông đưa được 6 người lên thuyền rồi chở vào bờ. Ngay sau đó, ông liên hệ chính quyền địa phương, đề nghị báo công an xã và thả neo đánh dấu vị trí tàu chìm để lực lượng cứu hộ xác định hiện trường.

Khoảng hơn một giờ sau, người dân và lực lượng chức năng mới tiếp cận được khu vực để triển khai tìm kiếm.

Đến nay, ông Sơn nói vẫn còn tiếc vì không thể cứu thêm người. Khi được hỏi về khoảnh khắc nguy hiểm nhất, ông chỉ nói ngắn gọn: “Thuyền nghiêng lắm, nước đã vào rồi. Nếu tham chở thêm, có khi cả mình cũng chìm”.

Ông Sơn không làm nghề vận tải hay du lịch. Cuộc sống của ông gắn với những lán trại chăn nuôi giữa lòng hồ. Sự quen thuộc với mặt nước, luồng lạch và hướng gió giúp ông định hướng trong đêm tối và tiếp cận đúng vị trí chỉ trong ít phút.

Sau vụ việc, khi dọn lại thuyền, ông nhặt được một khoản tiền của nạn nhân rơi lại. Ông giữ cẩn thận để trả lại. “Của ai thì phải trả lại cho người ta,” ông Sơn nói. Ông chia sẻ, ông không nhận mình là người hùng, chỉ làm điều ông cho là cần làm trong khoảnh khắc không có thời gian để do dự.