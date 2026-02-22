Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

'Người hùng' kể giây phút lao thuyền trong đêm cứu 6 người vụ lật tàu trên hồ Thác Bà

Thành Đạt - A Lù
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ lán chăn nuôi cách hiện trường khoảng 400m, ông Hà Ngọc Sơn (SN 1979, ở thôn Trung Sơn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) nghe tiếng va chạm lớn rồi lao thuyền ra giữa đêm tối. Trong làn nước lạnh và hỗn loạn, ông đã lần lượt kéo được 6 người lên bờ an toàn.

Tối 21/2, tàu chở 22 hành khách cùng 1 lái tàu di chuyển trên hồ Thác Bà thì va chạm với một phà chở đá. Sau cú va chạm, tàu chở khách chìm. Thời điểm đó, ông Hà Ngọc Sơn (SN 1979), trú thôn Trung Sơn, xã Bảo Ái đang nấu thức ăn cho đàn gia súc trên đảo.

222.jpg
Người hùng Hà Ngọc Sơn﻿ đã dũng cảm cứu 6 người thoát nạn trong vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà tối 21/2. Ảnh: Trần Thanh

Sau khi nghe một tiếng “ầm” rất lớn, tiếng máy tàu nhỏ dần rồi tắt hẳn. Sự im lặng bất thường giữa lòng hồ khiến ông Sơn thấy có chuyện chẳng lành. Không kịp gọi ai, ông cầm đèn pin, nổ máy thuyền chạy về phía phát ra âm thanh.

Trời tối, từ trên đảo không thể quan sát rõ. Khi đến gần khu vực va chạm, ông thấy chiếc phà chở đá đã lùi ra cách khoảng 50m. Trên mặt nước là cảnh tượng hỗn loạn: Người nổi, người chìm, áo phao và đồ đạc trôi lẫn vào nhau. Tiếng kêu cứu vang lên giữa khoảng nước rộng và lạnh.

Dưới ánh đèn pin, ông nhìn thấy một phụ nữ ôm chặt hai đứa trẻ trong nách, cả ba đã đuối sức. Cách đó không xa là một bé gái đang chới với, hai tay vùng vẫy yếu dần. Một người đàn ông khác ôm con, cố giữ thăng bằng giữa dòng nước.

“Lúc ấy tôi không nghĩ được gì nhiều. Ai gần thì kéo lên trước,” ông Sơn kể lại. Chiếc thuyền nhỏ chòng chành vì nước tràn vào. Ông phải vừa giữ thăng bằng, vừa kéo từng người lên. Mỗi lần thêm một người, thuyền lại nghiêng thêm. Ông hiểu nếu cố chở quá tải, thuyền có thể lật, tất cả sẽ nguy hiểm.

Sau nhiều lượt tiếp cận, ông đưa được 6 người lên thuyền rồi chở vào bờ. Ngay sau đó, ông liên hệ chính quyền địa phương, đề nghị báo công an xã và thả neo đánh dấu vị trí tàu chìm để lực lượng cứu hộ xác định hiện trường.

Khoảng hơn một giờ sau, người dân và lực lượng chức năng mới tiếp cận được khu vực để triển khai tìm kiếm.

Đến nay, ông Sơn nói vẫn còn tiếc vì không thể cứu thêm người. Khi được hỏi về khoảnh khắc nguy hiểm nhất, ông chỉ nói ngắn gọn: “Thuyền nghiêng lắm, nước đã vào rồi. Nếu tham chở thêm, có khi cả mình cũng chìm”.

Ông Sơn không làm nghề vận tải hay du lịch. Cuộc sống của ông gắn với những lán trại chăn nuôi giữa lòng hồ. Sự quen thuộc với mặt nước, luồng lạch và hướng gió giúp ông định hướng trong đêm tối và tiếp cận đúng vị trí chỉ trong ít phút.

Sau vụ việc, khi dọn lại thuyền, ông nhặt được một khoản tiền của nạn nhân rơi lại. Ông giữ cẩn thận để trả lại. “Của ai thì phải trả lại cho người ta,” ông Sơn nói. Ông chia sẻ, ông không nhận mình là người hùng, chỉ làm điều ông cho là cần làm trong khoảnh khắc không có thời gian để do dự.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 19h15 ngày 21/2, tại khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái xảy ra va chạm giữa phà chở đá biển kiểm soát YB-0919H do Nguyễn Văn Thâm điều khiển và phương tiện thủy chở khách biển số YB-0876H do Triệu Đức Nội điều khiển. Vụ va chạm khiến tàu chở khách bị chìm. Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 thi thể, 5 người vẫn đang mất tích và công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai khẩn trương.

Thành Đạt - A Lù
#Cứu hộ trên hồ Thác Bà #Va chạm tàu thuyền và tai nạn #Hành động dũng cảm của người dân #Tìm kiếm người mất tích #An toàn giao thông thủy #Phản ứng cộng đồng trong thiên tai #Lòng dũng cảm và nghĩa vụ cộng đồng #Tình hình tai nạn giao thông thủy #Vai trò của lực lượng cứu hộ #Phòng chống tai nạn trên hồ

Xem thêm

Cùng chuyên mục