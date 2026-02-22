Vụ lật tàu trên hồ Thác Bà: 22 hành khách cùng một thôn, đều là anh em, họ hàng

TPO - Toàn bộ 22 hành khách trong vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà đều là người cùng thôn Ngòi Song, xã Cảm Nhân (Lào Cai), có quan hệ anh em, họ hàng ruột thịt với nhau.

Sáng 22/2, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy xã Cảm Nhân (tỉnh Lào Cai) cho biết, toàn bộ 22 hành khách cùng 1 lái tàu trong vụ tai nạn chìm tàu trên hồ Thác Bà đều là người trú tại xã.

Theo ông Long, tất cả 22 hành khách đều sinh sống tại thôn Ngòi Song của xã Cảm Nhân. Các nạn nhân có quan hệ anh em ruột thịt, họ hàng gần với nhau.

Khu vực Đặc công Hải quân tìm được thi thể nạn nhân.

Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Cảm Nhân, thời điểm xảy ra sự việc, các nạn nhân đang trên đường đi chúc Tết từ khu vực TP Yên Bái (cũ) trở về địa phương. Khi tàu chở khách di chuyển trên hồ Thác Bà, đến khu vực thuộc địa phận xã Bảo Ái thì xảy ra tai nạn.

Đến sáng 22/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một bé trai 11 tuổi. Chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục tổ chức tìm kiếm 5 nạn nhân còn mất tích.

"Chúng tôi đang huy động tối đa lực lượng, phối hợp với các đơn vị chuyên môn để khẩn trương tìm kiếm những người còn lại, đồng thời động viên, hỗ trợ các gia đình nạn nhân", ông Nguyễn Hoàng Long thông tin.

Trước đó, như Báo Tiền Phong đã thông tin, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 21/2 (mùng 5 Tết Bính Ngọ), trên hồ Thác Bà xảy ra vụ va chạm giữa tàu chở khách biển kiểm soát YB-0876H và tàu chở đá biển kiểm soát YB-0919. Cú va chạm khiến tàu chở khách bị lật, chìm xuống hồ, làm 6 người mất tích.

Thời điểm xảy ra tai nạn, tàu chở khách có 23 người (kể cả lái tàu), di chuyển từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân. Chủ phương tiện là ông Trần Anh Tuấn (47 tuổi, trú xã Bảo Ái). Tàu chở đá được xác định thuộc sở hữu của Công ty Khoáng sản Marble Việt Nam (xã Lục Yên).

Đến 7 giờ 15 phút ngày 22/2, lực lượng đặc công người nhái của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã vớt được thi thể nạn nhân đầu tiên là cháu Hoàng Đức Mạnh (sinh năm 2015), trú tại thôn 1, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai.