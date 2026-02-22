Vụ lật tàu trên hồ Thác Bà: 22 hành khách cùng một thôn, đều là anh em, họ hàng

Sáng 22/2, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy xã Cảm Nhân (tỉnh Lào Cai) cho biết, toàn bộ 22 hành khách cùng 1 lái tàu trong vụ tai nạn chìm tàu trên hồ Thác Bà đều là người trú tại xã.
Theo ông Long, tất cả 22 hành khách đều sinh sống tại thôn Ngòi Song của xã Cảm Nhân. Các nạn nhân có quan hệ anh em ruột thịt, họ hàng gần với nhau.
Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Cảm Nhân, thời điểm xảy ra sự việc, các nạn nhân đang trên đường đi chúc Tết từ khu vực TP Yên Bái (cũ) trở về địa phương. Khi tàu chở khách di chuyển trên hồ Thác Bà, đến khu vực thuộc địa phận xã Bảo Ái thì xảy ra tai nạn.
Đến sáng 22/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một bé trai 11 tuổi. Chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục tổ chức tìm kiếm 5 nạn nhân còn mất tích.
"Chúng tôi đang huy động tối đa lực lượng, phối hợp với các đơn vị chuyên môn để khẩn trương tìm kiếm những người còn lại, đồng thời động viên, hỗ trợ các gia đình nạn nhân", ông Nguyễn Hoàng Long thông tin.
Trước đó, như Báo Tiền Phong đã thông tin, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 21/2 (mùng 5 Tết Bính Ngọ), trên hồ Thác Bà xảy ra vụ va chạm giữa tàu chở khách biển kiểm soát YB-0876H và tàu chở đá biển kiểm soát YB-0919. Cú va chạm khiến tàu chở khách bị lật, chìm xuống hồ, làm 6 người mất tích.
Thời điểm xảy ra tai nạn, tàu chở khách có 23 người (kể cả lái tàu), di chuyển từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân. Chủ phương tiện là ông Trần Anh Tuấn (47 tuổi, trú xã Bảo Ái). Tàu chở đá được xác định thuộc sở hữu của Công ty Khoáng sản Marble Việt Nam (xã Lục Yên).
Đến 7 giờ 15 phút ngày 22/2, lực lượng đặc công người nhái của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã vớt được thi thể nạn nhân đầu tiên là cháu Hoàng Đức Mạnh (sinh năm 2015), trú tại thôn 1, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai.
Khẩn trương điều tra vụ tai nạn
Ngày 22-2, UBND tỉnh Lào Cai có văn bản hỏa tốc chỉ đạo khẩn trương khắc phục vụ tai nạn giữa tàu chở khách và tàu chở đá trên hồ Thác Bà tại xã Bảo Ái, làm 1 người chết, 5 người mất tích.
Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương huy động các lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ khắc phục ngay hậu quả vụ tai nạn.
Khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.
Đồng thời chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải đường thủy; tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, nồng độ cồn, chở quá số người quy định...
UBND các xã Bảo Ái và Cảm Nhân khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân còn mất tích và khắc phục hậu quả vụ tai nạn, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Cùng với đó tham gia xác minh, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định đối với những vi phạm, sai phạm có liên quan theo thẩm quyền (nếu có).
UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị, thuốc men để cấp cứu, điều trị kịp thời cho các nạn nhân bị thương, được cứu và bảo đảm chăm sóc y tế tốt nhất, hạn chế thấp nhất tổn thất về người.