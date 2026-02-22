Cháy quán cà phê mùng 6 Tết, nhiều tài sản bị thiêu rụi

TPO -

Trưa 22/2 (mùng 6 Tết), lực lượng chức năng phường Hiệp Bình phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an TPHCM (PC07) đã xử lý xong hiện trường vụ cháy xảy ra tại một quán cà phê trên đường Linh Đông, phường Hiệp Bình, TPHCM.

Khói lửa bốc ngùn ngụt từ quán cà phê.

Trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bất ngờ bốc lên từ một quán cà phê nằm sâu trong hẻm trên đường Linh Đông. Do bên trong quán sử dụng nhiều vật liệu dễ cháy như nội thất gỗ, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, bao trùm toàn bộ không gian chỉ sau ít phút.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã huy động bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành. Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét, kèm theo lửa đỏ rực khiến nhiều hộ dân lân cận hoảng loạn, lo sợ cháy lan.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng chia thành nhiều mũi triển khai đội hình phun nước khống chế ngọn lửa, đồng thời ngăn cháy lan sang các nhà dân kế cận.

Nhiều đồ đạc bên trong quán bị thiêu rụi.

Sau thời gian tích cực dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, khói vẫn tiếp tục bốc lên từ khu vực bên trong quán do nhiều vật dụng bị cháy âm ỉ. Ghi nhận tại hiện trường, nhiều tài sản và toàn bộ nội thất gỗ của quán cà phê bị thiêu rụi.

Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.