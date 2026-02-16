Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Công an TPHCM cảnh báo hành vi đốt pháo trái phép dịp Tết

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước nhu cầu vui xuân, đón Tết với các hoạt động bắn pháo hoa ngày càng sôi động, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM vừa đưa ra lưu ý để đảm bảo an toàn khi sử dụng pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo Công an thành phố, thời điểm cận Tết là lúc tình trạng mua bán, vận chuyển pháo lậu có nguy cơ gia tăng. Nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội, dịch vụ chuyển phát nhanh để giao dịch trái phép, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an ninh trật tự và tai nạn đáng tiếc.

Pháo hoa được phép sử dụng nhưng phải đúng quy định

Theo quy định hiện hành tại Chính phủ Việt Nam, người dân được phép sử dụng pháo hoa không gây tiếng nổ do các đơn vị được cấp phép sản xuất, kinh doanh hợp pháp cung cấp. Tuy nhiên, việc sử dụng phải đảm bảo đúng chủng loại, nguồn gốc rõ ràng và không làm ảnh hưởng đến an toàn công cộng.

image-17.jpg
Lực lượng chức năng chuẩn bị cho "trận địa" pháo hoa giao thừa Bính Ngọ.

Công an TPHCM nhấn mạnh, người dân không được tự ý mua pháo trôi nổi trên thị trường, không tiếp tay cho hành vi buôn lậu, sản xuất, chế tạo pháo nổ trái phép. Các trường hợp vi phạm có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Lực lượng chức năng cho biết sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, khu dân cư đông đúc, tuyến giao thông cửa ngõ và không gian mạng để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, người dân được khuyến khích chủ động tố giác các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép để góp phần giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo một mùa xuân an toàn, lành mạnh.

Công an TPHCM khẳng định quan điểm xuyên suốt: xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để tình trạng đốt pháo trái phép tái diễn, gây mất an toàn trong cộng đồng.

6 lưu ý khi đốt pháo hoa

Pháo hoa chỉ nên được sử dụng tại các khu vực rộng rãi, không có vật liệu dễ cháy, xa các khu dân cư, cây cối và công trình dễ cháy, nổ.

Trước khi đốt, người dùng cần kiểm tra kỹ các sản phẩm pháo hoa, bảo đảm không có dấu hiệu hư hỏng, ẩm ướt hoặc các yếu tố nguy hiểm khác.

Cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tuân thủ đúng quy trình khi đốt pháo. Đảm bảo rằng khi đốt pháo, không có người đứng quá gần, tránh để pháo rơi vào các vật dụng dễ cháy.

Chuẩn bị phương tiện chữa cháy: như bình chữa cháy, vòi nước, xô cát… để xử lý kịp thời nếu xảy ra cháy, nổ. Không tự ý sửa chữa hoặc sử dụng những pháo hoa đã bị hư hỏng.

Khi xảy ra cháy phải nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh biết; sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu để dập tắt đám cháy, đồng thời gọi ngay cho cảnh sát và tiến hành tổ chức cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan.

Nguyễn Dũng
#pháo lậu #an ninh #TPHCM #pháo hoa #quy định #trật tự #an toàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục