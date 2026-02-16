Xử lý hơn 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày 29 Tết

TPO - Chiều 16/2 (29 Tết Âm lịch), Cục CSGT cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn tài xế.

Theo thống kê, ngày 29 Tết Nguyên đán, toàn quốc xảy ra 50 vụ TNGT đường bộ, làm chết 28 người, bị thương 31 người. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, giảm 15 vụ, giảm 10 người chết, giảm 14 người bị thương.

Cũng trong cùng ngày, quá trình tuần tra kiểm soát, Công an các địa phương phát hiện xử lý 9.464 trường hợp vi phạm; tạm giữ 89 xe ô tô, 2.759 xe mô tô, 114 phương tiện khác; tước 249 GPLX các loại; trừ điểm GPLX 1.831 trường hợp.

Đáng chú ý, vi phạm về nồng độ cồn 2.584 trường hợp; vi phạm về tốc độ 2.228 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 8 trường hợp; quá khổ giới hạn 2 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 1 trường hợp; chở quá số người quy định 42 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 16 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 54 trường hợp; vi phạm ma túy 3 trường hợp.

Trên tuyến QL1A, lực lượng chức năng đã kiểm soát 8.586 phương tiện (1.288 xe khách, 1.055 xe tải, 1.425 xe con, 261 xe container, 4.400 mô tô, 157 phương tiện khác). Qua đó phát hiện, lập biên bản xử lý 1.227 trường hợp vi phạm (201 xe khách, 80 xe tải, 220 xe con, 9 xe container, 814 mô tô, 26 phương tiện khác), trừ điểm, tước GPLX 226 trường hợp, tạm giữ 219 phương tiện.

Ngoài ra, các Đội TTKSGT đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã kiểm tra, lập biên bản 34 trường hợp vi phạm, tước GPLX 4 trường hợp; trừ điểm GPLX 20 trường hợp; tước phù hiệu 4 trường hợp.

Trên tuyến đường thủy đã kiểm tra, phát hiện xử lý 1 trường hợp vi phạm; trên tuyến đường sắt, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 3 trường hợp vi phạm...

Về tình hình giao thông, tại TP Hà Nội và các địa phương giáp ranh TTATGT trong ngày được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài nghiêm trọng. Trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các cửa ngõ ra vào thành phố bình thường; phương tiện tham gia giao thông trên 2 tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây và TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận lưu thông ổn định.