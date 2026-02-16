Công an Hà Nội điều tra 2 nhóm đối tượng hỗn chiến gây náo loạn

TPO - Sau khi xảy ra mâu thuẫn trong quá trình uống rượu, 2 nhóm đối tượng đã xảy ra ẩu đả gây mất an ninh trật tự tại khu vực phố Vĩnh Tuy (phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội).

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc. Ảnh: CAHN

Ngày 15/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT đang phối hợp Công an phường Vĩnh Hưng điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 23h40 ngày 14/2, Công an phường Vĩnh Hưng nhận được tin báo xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng tại khu vực ngõ 122 phố Vĩnh Tuy và nhanh chóng triển khai Tổ công tác đến hiện trường, xác minh, làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, nhóm đối tượng gồm Nguyễn Quang Huy (SN 2001), Dương Ngọc Khánh (SN 1994, cùng trú tại phường Vĩnh Tuy), Đào Mạnh Quân (SN 1991), Nguyễn Đạt (SN 1994, cùng trú tại phường Tương Mai) xảy ra xô xát với nhóm đối tượng gồm Dương Thế Anh (SN 2004), Nguyễn Hồng Sơn (SN 2003, cùng trú tại phường Vĩnh Hưng) cùng một số đối tượng khác.

Theo cơ quan Công an, nguyên nhân ban đầu các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn bộc phát trong quá trình uống rượu. Hậu quả vụ việc khiến 1 người bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.