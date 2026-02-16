Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khởi tố hình sự vụ ô tô bị cào xước xe vì đỗ trước cửa nhà ở Hà Nội

Thanh Hà
TPO - Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ việc ô tô đỗ trước ngôi nhà ở Hà Nội bị đập kính, bẻ gương, cào xước nhiều vị trí quanh xe

pha-hoai-xe-2010.jpg
Hình ảnh phương tiện bị

Ngày 15/2, liên quan vụ việc xe ô tô bị phá hoại khi đỗ trước ngôi nhà ở Hà Nội, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Thông báo về việc khởi tố vụ án được gửi đến chủ phương tiện.

Trước đó, tối 18/1, xe ô tô màu đen đỗ trước ngôi nhà trong dự án Khu nhà ở Nam Thắng (Phùng Khoang, Hà Nội). Khi chủ xe quay lại thì phát hiện phương tiện bị phá hoại.

Camera giám sát ghi lại cảnh hai người phụ nữ có hành vi bẻ gương, dùng mũ bảo hiểm đập kính xe, dùng vật sắc nhọn cào xước nhiều vị trí quanh xe... Sau đó chủ phương tiện đã trình báo cơ quan Công an.

Về kết quả giám định thiệt hại đối với chiếc xe trên, cơ quan chức năng xác định tổng chi phí sơn sửa, khắc phục hư hỏng và thay thế cụm đèn của xe là 56,3 triệu đồng.

Tuy nhiên, phía đại lý hãng xe thông báo phương án sửa chữa với tổng chi phí là hơn 116 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Thanh Hà
#Vụ án phá hoại ô tô #Khởi tố hình sự #Hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản #Bị phá hoại phương tiện cá nhân #Chi phí sửa chữa ô tô #Camera giám sát và bằng chứng #Xử lý hành vi vi phạm pháp luật

