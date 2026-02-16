Loạt bị cáo lĩnh án trước Tết vì mua bán pháo nổ

TPO - Gần kề Tết Nguyên đán, TAND khu vực tại Hà Nội mở phiên xét xử lưu động, tuyên phạt nhiều bị cáo mức án từ 3 tháng tù đến 5 năm tù giam về hành vi mua bán pháo nổ.

Thuê xe tải vận chuyển pháo

Ngày 15/2, Viện KSND khu vực 8 Hà Nội vừa phối hợp với TAND khu vực 8, UBND xã Đan Phượng, tổ chức phiên tòa xét xử lưu động 3 bị cáo về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Phiên tòa thu hút đông đảo người dân địa phương tham dự, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trên địa bàn; góp phần răn đe, phòng ngừa vi phạm trong cộng đồng dân cư trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

3 bị cáo cùng bị đưa ra xét xử về tội “Buôn bán hàng cấm”, gồm: Nguyễn Văn Bình (SN 1982, trú tại xã Lương Bằng, Hải Phòng), Nguyễn Thị Nết (SN 1985, trú tại xã Liên Bão, Bắc Ninh) và Trần Thị Kim Dung (SN 1990, trú tại xã Phúc Thọ, Hà Nội).

Các bị cáo Nguyễn Thị Nết, Trần Thị Kim Dung, Nguyễn Văn Bình.

Theo cáo trạng, hành vi buôn bán pháo nổ của 3 bị cáo Bình, Nết và Dung được xác định theo một chuỗi mua bán khép kín, có sự liên kết từ khâu tìm nguồn hàng đến tiêu thụ.

Ngày 10/12/2025, Nguyễn Văn Bình mua 5 thùng “pháo tỏi” của một người không rõ lai lịch tại khu vực thôn Đan Loan, xã Nguyễn Lương Bằng, Hải Phòng với giá 18,5 triệu đồng. Sau đó, số pháo này được Bình bán lại cho Nguyễn Thị Nết với giá 19,3 triệu đồng. Việc giao nhận hàng được thực hiện bằng hình thức thuê xe tải vận chuyển, thỏa thuận và thanh toán bằng tiền mặt.

Sau khi mua số pháo trên từ Bình, Nết tiếp tục bán lại cho Trần Thị Kim Dung với giá 21,5 triệu đồng. Trước đó, Dung đã thỏa thuận bán 5 thùng pháo cho một người đàn ông không rõ nhân thân với giá 27 triệu đồng. Dung đã nhận đặt cọc 13,5 triệu đồng thông qua chuyển khoản ngân hàng. Sau khi nhận tiền cọc, Dung chuyển trước cho Nết 10 triệu đồng và thống nhất khi giao hàng sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại.

Khoảng 13h30 ngày 16/12/2025, Dung thuê ông Nguyễn Văn Bắc chở 5 thùng pháo từ nhà Nết đi giao cho khách theo chỉ dẫn qua điện thoại. Khi xe vận chuyển đến khu vực ngã tư Trôi, thuộc địa phận xã Hoài Đức, Hà Nội thì bị lực lượng Công an xã Đan Phượng phối hợp với đội CSGT số 9, kiểm tra, phát hiện 5 thùng “pháo tỏi” nên đã lập biên bản tạm giữ, mời ông Bắc về cơ quan công an để làm việc.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội xác định toàn bộ 5 thùng carton bị thu giữ, bên trong chứa tổng cộng 13.500 đơn vị sản phẩm được đóng gói nhiều lớp, có tổng khối lượng 94,230 kg, đều là pháo nổ.

Xử nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa

Tại phiên tòa, khi nêu quan điểm luận tội, Viện Kiểm sát đánh giá, hành vi của các bị cáo không chỉ vi phạm pháp luật về quản lý hàng hóa mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ, thương tích, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân. Thực tế những năm qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến pháo nổ tự chế, gây hậu quả đau lòng. Do đó, việc xử lý nghiêm minh đối với các bị cáo là cần thiết nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thị Nết và Trần Thị Kim Dung, mỗi bị cáo 5 năm tù về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Các bị cáo Chu Xuân Hiếu, Hoàng Văn Hiếu và nhóm đồng phạm.

Trước đó, ngày 12/2, tại Trung tâm Văn hóa thôn 9 Ninh Hiệp, xã Phù Đổng, TAND khu vực 5 TP Hà Nội cũng mở phiên tòa xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo: Chu Xuân Hiếu (SN 2005, trú tại xã Văn Giang, Hưng Yên); Hoàng Văn Hiếu (SN 2007, trú tại phường Vũ Ninh, Bắc Ninh); Vũ Xuân Trường (SN 2004, trú tại xã Tiên Hưng, Hưng Yên); Cầm Bá Giang (SN 2004) và Lương Trung Hiếu (SN 2003), cùng trú tại xã Châu Tiến, Nghệ An; Trịnh Ngọc Lâm (SN 2006, trú tại xã Định Hòa, Thanh Hóa) các mức án từ 3 – 18 tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Chiều 22/1/2026, tổ công tác Công an phường Long Biên, Hà Nội trong quá trình tuần tra, kiểm soát phát hiện Chu Xuân Hiếu chở một bao tải có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, phát hiện trong bao tải có 6 hộp pháo hoa nổ, tổng khối lượng 8,34kg.

Đối với bị cáo Vũ Xuân Trường, theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 30/12/2025, Công an phường Việt Hưng kiểm tra hành chính nhà nghỉ Hồng Hà, phát hiện tại phòng 302, Trường đang có hành vi sản xuất pháo nổ. Lực lượng chức năng lập biên bản phạm tội quả tang, niêm phong tang vật và đưa Trường về trụ sở làm rõ. Kết luận giám định xác định, 51 quả hình trụ tròn màu đỏ, mỗi quả dài 13,5cm, đường kính 6cm của Trường đều là pháo nổ, tổng khối lượng 16,1kg.

Tương tự, các bị cáo còn lại cũng bị bắt quả tang khi đang mua bán, vận chuyển từ vài kg đến hàng chục kg pháo.