Pháp luật

Google News

Khởi tố 2 đối tượng dùng xe bán tải vận chuyển gần 2 tạ pháo lậu

Hồ Nam
TPO - Để qua mặt lực lượng chức năng, hai đối tượng tại Đắk Lắk đã cải tạo tinh vi thùng xe bán tải thành ngăn chứa bí mật để vận chuyển hơn 190kg pháo hoa nổ từ Gia Lai về địa phương tiêu thụ.

Ngày 15/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Đạt (28 tuổi) và Nguyễn Văn Trường (20 tuổi, cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 9/2, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và Công an xã Ea Ning tiến hành kiểm tra hành chính nhà của Đạt tại thôn 17, xã Ea Ning.

2 đối tượng buôn bán hàng cấm bị khởi tố.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe ô tô bán tải đậu trong sân nhà có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra kỹ thuật. Qua khám xét, tổ công tác phát hiện phần thùng xe phía sau đã được các đối tượng độ chế, cải tạo thành một ngăn chứa đồ bí mật nằm khuất bên dưới. Bên trong khoang tự chế này, cảnh sát thu giữ 114 khối pháo hoa nổ với tổng trọng lượng hơn 190kg.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã sang địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai để mua số pháo trên của một người đàn ông lạ mặt với giá gần 100 triệu đồng. Nhóm này sử dụng chiếc xe bán tải có khoang bí mật nhằm ngụy trang, hòng vượt qua các chốt kiểm soát trên đường vận chuyển về Đắk Lắk bán kiếm lời.

Tuy nhiên, ngay khi vừa đưa hàng về đến sân nhà, hành vi của các đối tượng đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ kịp thời. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồ Nam
