Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Leo mái nhà, phá két sắt lấy 17 chỉ vàng của cô ruột

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố, tạm giam một đối tượng về hành vi trộm cắp 17 chỉ vàng 24K của chính cô ruột. Vụ việc gây xôn xao dư luận khi thủ phạm không ai khác là người cháu trong gia đình, lợi dụng lúc người thân vắng nhà để leo mái, đột nhập và dùng dao cạy phá két sắt.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh, đơn vị đã tiếp nhận tin báo của chị Hoàng Thị Trang (SN 1992, trú tổ dân phố Xẻ Mới, phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt lấy trộm 17 chỉ vàng loại 24K, trị giá khoảng 280 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng điều tra đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Bắc Ninh tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng.

Điều bất ngờ là trong ngày, Diệp Văn Mạnh (SN 2008, trú tổ dân phố Đồng Tuấn, phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) là cháu ruột của chị Trang đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

ma.jpg
Đối tượng Mạnh tại Cơ quan Công an.

Theo lời khai ban đầu, Mạnh biết rõ sinh hoạt của gia đình cô ruột. Khi phát hiện nhà vắng người, đối tượng đã leo từ mái nhà bếp lên sân thượng, sau đó đột nhập qua tum xuống bên trong. Tại đây, Mạnh dùng dao mang theo cạy phá két sắt, lấy toàn bộ 17 chỉ vàng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Số vàng trộm được, Mạnh mang bán tại một cửa hàng vàng bạc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, thu về tổng cộng 278 triệu đồng. Chỉ trong thời gian ngắn, thiếu niên này đã chi tiêu mạnh tay: mua 2 điện thoại di động, 2 xe mô tô và tiêu xài cá nhân. Khi bị phát hiện, Mạnh vẫn còn 17,8 triệu đồng chưa kịp sử dụng.

chiec-ket-sat-bi-doi-tuong-pha-cua.jpg
Mạnh phá két sắt của cô ruột lấy 17 chỉ vàng.

Cơ quan Công an đã thu giữ 1 két sắt bị phá, 1 con dao dùng để gây án, 2 xe mô tô, 2 điện thoại di động cùng số tiền còn lại để phục vụ công tác điều tra. Đáng chú ý, trước đó vào ngày 8/9/2025, Diệp Văn Mạnh từng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Diệp Văn Mạnh về tội “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Thắng
#Trộm cắp tài sản gia đình #Cháu ruột phạm tội #Vụ trộm vàng 24K #Khởi tố và tạm giam #Hành vi đột nhập phá két sắt #Hành vi tiêu xài phung phí #Bị cáo từng phạm tội gây rối #Công an tỉnh Bắc Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục