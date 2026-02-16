Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy lúc rạng sáng

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng chức năng hướng dẫn, giải cứu 3 người dân mắc kẹt trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng nay, xảy ra tại phường Phương Liệt, TP Hà Nội.

1000032162.jpg
Lực lượng PCCC đưa người dân mắc kẹt ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h30, ngày 16/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà dân số 70 Hoàng Văn Thái, phường Phương Liệt, TP Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, đám cháy xuất phát tại khu vực tầng 1 và tỏa nhiều khói, khí độc, có nguy cơ lan lên các tầng phía trên. Đáng chú ý, trong nhà có người mắc kẹt.

Chỉ huy lực lượng chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà để tìm kiếm, cứu người bị nạn. Đồng thời triển khai các mũi chữa cháy, ngăn cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Đám cháy sau đó được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu và đưa 3 nạn nhân mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Được biết, ngôi nhà xảy ra cháy cao 5 tầng, 1 tum, diện tích mỗi tầng khoảng 67m2. Diện tích cháy khoảng 2m2 tại khu vực tầng 1.

Hiện vụ nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Thanh Hà
#Cứu nạn trong vụ cháy nhà #Phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội #Hỗ trợ người dân mắc kẹt #Chữa cháy và cứu hộ khẩn cấp #Thông tin vụ cháy tại phường Phương Liệt #Phối hợp lực lượng chức năng trong cứu nạn #Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra #Tác động của đám cháy đến nhà cao tầng

Xem thêm

Cùng chuyên mục