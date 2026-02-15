Hà Tĩnh: 'Cháy hàng' chuối xanh lộc tài 700.000/nải

TPO - Càng cận Tết Bính Ngọ, thị trường chuối xanh tại Hà Tĩnh càng “nóng”. Nhiều nải chuối đẹp, có số quả lẻ mang ý nghĩa tài lộc được rao bán 300.000 - 700.000 đồng nhưng vẫn hút khách.

Những ngày cận Tết Bính Ngọ, thị trường chuối xanh tại Hà Tĩnh trở nên sôi động và “nóng” hơn bao giờ hết. Theo nhiều người dân, năm nay chuối giá cao hơn so với những năm trước. Ghi nhận tại chợ Bình Hương (phường Trần Phú) vào chiều 27 Tết, chuối được bày bán khắp các sạp, từ những nải nhỏ vừa túi tiền cho đến những buồng lớn.

Không khí mua bán diễn ra khẩn trương khi ai cũng muốn chọn được nải chuối ưng ý trước khi nguồn hàng khan hiếm. Theo các tiểu thương, năm nay chuối chủ yếu được nhập từ các tỉnh miền Bắc, song do ảnh hưởng của mưa bão cuối năm 2025, nhiều vùng trồng chuối bị thiệt hại nặng khiến sản lượng giảm đáng kể.

Theo bà Nguyễn Thị Nga - tiểu thương có nhiều năm buôn bán tại chợ Bình Hương, thị trường chuối dịp Tết năm nay biến động mạnh hơn hẳn so với mọi năm. Giá chuối nhập vào đã tăng khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm trước do nguồn cung khan hiếm. Nhiều vùng trồng chuối bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi nên sản lượng giảm, chất lượng cũng không đồng đều như trước.

Dù giá chuối tăng cao, nhưng nhu cầu người mua để bày mâm ngũ quả trong ngày Tết.

Bà Nga cho biết, việc lựa chọn được nải chuối đạt tiêu chuẩn để bày mâm ngũ quả không hề dễ dàng. Chuối phải có màu xanh đẹp, quả đều, không dập nát, đặc biệt là số quả lẻ theo quan niệm may mắn của người mua.

“Có những buồng nhìn qua thì đẹp nhưng khi tách ra kiểm tra kỹ mới thấy quả bị xước hoặc cong vẹo. Nhiều khi cả buồng chỉ chọn được vài nải thực sự ưng ý để bán”, bà Nga chia sẻ.

Chính vì khan hiếm hàng đẹp nên giá bán những nải đạt yêu cầu thường cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung. “Năm nay chuối vừa ít, vừa khó chọn quả đẹp nên những nải chuẩn thường có giá cao. Nhiều khách quen đã đặt mua từ sớm, thậm chí nhờ tôi giữ hàng trước cả tuần. Càng sát Tết, hàng đẹp càng hiếm nên giá cũng nhích lên từng ngày”, bà Nga cho biết thêm.

Giá chuối tăng cao trong ngày cận Tết.

Theo bà Nga, dù giá tăng nhưng sức mua vẫn ổn định bởi chuối xanh là lễ vật không thể thiếu trên mâm ngũ quả ngày Tết. Người dân có thể cân nhắc chi tiêu nhiều khoản, nhưng với nải chuối dâng cúng tổ tiên, ai cũng muốn chọn loại đẹp nhất, trọn vẹn ý nghĩa cho năm mới.

Tại các chợ, qua khảo sát, mức giá phổ biến hiện dao động từ 150.000 - 350.000 đồng mỗi nải, tùy theo kích cỡ, độ đều quả và hình thức bên ngoài. So với năm trước, mặt bằng giá năm nay được đánh giá là tăng rõ rệt, đặc biệt ở những nải chuối đẹp phục vụ bày mâm ngũ quả.

Đáng chú ý, những nải chuối to, quả căng tròn, xanh mướt, có thế đẹp và đặc biệt là có số quả lẻ được rao bán với giá từ 600.000 - 700.000 đồng nhưng vẫn trong tình trạng “cháy hàng”.

Theo quan niệm dân gian trong thờ cúng ngày Tết, các nải chuối có số quả lẻ như 15, 17 hoặc 19 tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển và tài lộc dồi dào trong năm mới. Chính vì vậy, dù giá cao hơn hẳn so với các loại thông thường, những nải chuối này vẫn được nhiều người tiêu dùng săn lùng.

Dẫu giá tăng cao và nguồn hàng không dồi dào như mọi năm, chuối xanh vẫn là lựa chọn không thể thiếu trên mâm ngũ quả ngày Tết.

Không chỉ tại các chợ trung tâm, giá chuối tại nhiều chợ dân sinh cũng đồng loạt tăng mạnh trong những ngày giáp Tết. Ghi nhận tại chợ Phố Châu (xã Hương Sơn), các tiểu thương cho biết nguồn chuối năm nay nhập từ Quảng Trị và một số tỉnh miền Bắc.

Trong đó, chuối từ Quảng Trị thường có mẫu mã đẹp, quả đều nên giá cao hơn. Bình quân mỗi buồng chuối tăng thêm từ 150.000 - 200.000 đồng so với năm trước, chưa kể chi phí vận chuyển cũng đội lên do giá xăng dầu tăng, khiến giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng càng cao.

Trước mức giá leo thang, nhiều người dân phải cân nhắc kỹ lưỡng khi chọn mua. Chị Nguyễn Thị Vinh (phường Thành Sen) cho biết, ngay sau lễ cúng ông Công, ông Táo, giá chuối đã bắt đầu tăng và càng sát Tết càng nhích lên từng ngày.

“Biết là giá cao nhưng mâm ngũ quả ngày Tết thì không thể thiếu nải chuối xanh. Tôi vẫn cố gắng chọn một nải 350 ngàn đồng để bày cho tươm tất, mong năm mới đủ đầy, may mắn”, chị Vinh chia sẻ.

Để chủ động hơn, nhiều khách hàng chọn cách mua nguyên buồng rồi tự lựa nải đẹp mang về. Cách làm này giúp họ tránh tình trạng bị “hét giá” đối với những nải được chọn sẵn.