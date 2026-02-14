Mua sắm ngày 27 Tết tăng vọt, nhiều mặt hàng giảm giá sâu

TPO - Ngày 27 Tết, tại các hệ thống phân phối hiện đại, lượng khách tăng khoảng 20-30% so với ngày thường, tập trung vào nhóm hàng thiết yếu; nhiều mặt hàng tiêu dùng được giảm giá 30-50%.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương, đến ngày 27 tháng Chạp (14/2), thị trường hàng hóa trên cả nước nhìn chung ổn định, không phát sinh diễn biến bất thường. Nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, xăng dầu và hàng tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được bảo đảm đầy đủ.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đánh giá do kỳ nghỉ Tết năm nay bắt đầu sớm từ ngày 27 Tết, sớm hơn năm trước một ngày và tháng này không có ngày 30 Tết, nên người dân chủ động mua sắm từ cuối tháng 1, đầu tháng 2. Thị trường khởi động sớm ngay sau rằm tháng Chạp và sôi động rõ nét từ cuối tuần 7-8/2, đặc biệt quanh dịp 23 tháng Chạp, nên sức mua phân bổ đều, giảm áp lực dồn vào cao điểm cận Tết.

Tại các hệ thống phân phối hiện đại, lượng khách tăng khoảng 20-30% so với ngày thường, tập trung vào nhóm hàng thiết yếu. Các siêu thị, trung tâm thương mại ghi nhận sức mua tốt nhưng không đột biến. Nhiều mặt hàng tiêu dùng được giảm giá 30-50%; các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn cam kết giữ giá ổn định trong một tháng trước và sau Tết.

Ở kênh chợ truyền thống, nguồn cung thực phẩm tươi sống, rau xanh, hoa quả được tăng cường, đáp ứng nhu cầu liên hoan tất niên và chuẩn bị mâm cỗ Tết. Giá một số mặt hàng nhích lên theo quy luật cận Tết nhưng không xuất hiện tình trạng khan hiếm hay tăng giá bất hợp lý.

Năm nay người tiêu dùng sắm Tết từ sớm nên giảm áp lực cao điểm Tết.

Đáng chú ý, tổng giá trị lượng hàng dự trữ của doanh nghiệp tăng khoảng 10-15% so với tháng bình thường; tại một số hệ thống phân phối lớn, nhiều mặt hàng thiết yếu được nâng mức dự trữ thêm 20-40%.

Song song với chuẩn bị nguồn cung, chương trình bình ổn thị trường được triển khai rộng khắp. Đến nay, 34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch hoặc báo cáo triển khai bảo đảm cung ứng hàng hóa dịp Tết.

Tại Hà Nội, 19 đơn vị tham gia với khoảng 10.700 điểm bán; tại TPHCM, hơn 89 đơn vị tham gia, lượng hàng bình ổn chiếm 23-43% thị phần tùy nhóm hàng, đủ khả năng điều tiết thị trường khi cần thiết. Doanh nghiệp cam kết bán thấp hơn giá thị trường 5 – 10% và giữ ổn định giá trước, trong và sau Tết; 100% hàng bình ổn là hàng sản xuất trong nước, có nguồn gốc rõ ràng.

Về giá cả, nhóm lương thực ghi nhận diễn biến khá “êm”; thị trường gạo không sôi động như các mặt hàng khác; nhóm thực phẩm tươi sống tăng nhẹ theo quy luật cận Tết nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

Rau củ quả nhờ thời tiết thuận lợi nên nguồn cung dồi dào, giá ổn định; một số mặt hàng như bắp cải, súp lơ vào vụ thu hoạch nên có xu hướng giảm. Trái cây trưng Tết như cam canh, xoài cát, thanh long tăng nhẹ; riêng chuối xanh và phật thủ tăng cao do nguồn cung bị ảnh hưởng sau bão quý III/2025.

Hiện, lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các nhóm hàng nhạy cảm như thực phẩm, rượu bia, bánh mứt kẹo, thuốc lá, mỹ phẩm, điện tử, vật liệu xây dựng, pháo nổ; kiểm soát chặt kho hàng, điểm tập kết, chợ đầu mối, trung tâm thương mại và hoạt động kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử, nhằm giữ ổn định thị trường trong giai đoạn cao điểm tiêu dùng.