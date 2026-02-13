Cục trưởng Cục Hàng không thăm, chúc Tết bà con ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất

Chiều 11/2, cũng là ngày 24 tháng Chạp, trong những ngày cao điểm nhất của mùa vận chuyển Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đã có chuyến thăm và chúc Tết các cơ quan, đơn vị hàng không đang “trực chiến” tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuyến công tác của lãnh đạo Cục Hàng không diễn ra ngay dịp sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách lớn nhất trong năm. Thống kê cho thấy chỉ trong hai ngày 23, 24 tháng Chạp (10, 11/2/2026), sân bay Tân Sơn Nhất đã phục vụ lượng hành khách tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước với lần lượt 148.000 khách và 158.700 lượt khách.

Chỉ tính riêng ngày 11/2, tức 24 tháng Chạp, hoạt động khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất đã vượt mức kỷ lục của năm 2025 với 1.046 lượt hạ cất cánh. Dự kiến trong những ngày sát Tết, số lượng khách sẽ tiếp tục tăng, với trung bình hơn 1.000 chuyến bay mỗi ngày.

Trong các ngày đầu tiên của cao điểm Tết Nguyên đán, mặc dù tần suất khai thác và lượng hành khách tăng cao, các đơn vị trong ngành hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất đã chủ động sắp xếp, phối hợp, tăng cường nhân sự để phục vụ bà con về quê đón Tết thuận tiện, an toàn.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng phát biểu tại sân bay Tân Sơn Nhất

Tại các Nhà ga T1 và T3 sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã được trang hoàng rực rỡ, đầy sắc màu xuân tươi mới, không chỉ là nơi hành khách làm thủ tục cho chuyến bay mà còn mang tới cho hành khách rất nhiều những trải nghiệm đặc biệt, đậm đà bản sắc văn hoá và lan toả không khí Tết cổ truyền Việt Nam.

Bảo đảm an toàn – thông suốt – chất lượng cho các chuyến bay mùa cao điểm Tết

Cục trưởng Cục Hàng không Uông Việt Dũng đã trực tiếp kiểm tra các hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất, các khu vực làm thủ tục, soi chiếu an ninh, phòng chờ cũng như cửa ra tàu bay.

Lãnh đạo Cục Hàng không cũng đã cùng Giám đốc Điều hành Vietjet Nguyễn Thanh Sơn thăm hỏi người dân cùng rất nhiều trẻ em, hành khách trên các chuyến bay Vietjet trên hành trình từ TP.HCM về quê đón Tết cùng người thân, du lịch hay công tác những ngày cuối năm này.

Lãnh đạo Cục Hàng không thăm hỏi hành khách, tặng quà cho các em nhỏ tại sân bay

Vietjet hiện đã tự phục vụ mặt đất cho tất cả các chuyến bay đến và đi tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tỷ lệ đúng giờ của các chuyến bay Vietjet tăng tốt, đang dẫn đầu sau khi tự phục vụ và tăng cường đội tàu bay. Trong dịp cao điểm này, hãng đã chủ động triển khai các công tác phục vụ hành khách, tăng cường các nguồn lực, đảm bảo các công tác an ninh, an toàn, kỹ thuật tiêu chuẩn cao nhất.

Tại Nhà ga T1, hãng hàng không Vietjet bên cạnh việc mở rộng các quầy làm thủ tục, cũng đã bố trí thêm các kiosk check-in, robot cung cấp thông tin, bổ sung nhân sự để hướng dẫn hành khách làm thủ tục được thuận tiện, nhanh chóng. Hãng cũng thông tin tới hành khách chủ động thực hiện các thủ tục online trước khi tới sân bay để giảm thời gian chờ đợi trong dịp cao điểm này.

Không khí Tết ngập tràn, ấm áp ngay tại nhà ga

Dịp Tết Bính Ngọ này, hành khách đến với Nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất, nơi hãng hàng không Vietjet đang phục vụ hành khách trên các chuyến bay nội địa khắp Việt Nam, sẽ còn được trải nghiệm một không gian văn hoá đặc sắc Tết cổ truyền, thoả sức ghi lại những hình ảnh không gian ngập tràn hoa xuân.

Hành khách trải nghiệm không gian Tết Việt Nam tại Nhà ga T1

Cục trưởng Uông Việt Dũng cùng lãnh đạo Vietjet, các cơ quan đơn vị hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất, cũng đã cùng người dân, du khách trải nghiệm các hoạt động mừng năm mới tại Nhà ga T1 như xin chữ ông đồ, thưởng thức nhạc xuân, trải nghiệm đồ uống cùng Vikkafe…

Tại đây, Cục trưởng Uông Việt Dũng đã gửi lời cảm ơn tất cả bà con đã tin tưởng vào ngành hàng không, tin tưởng vào hãng hàng không, người chuyên chở những tình cảm để đưa bà con về với quê hương, về với bản xứ, về với cha mẹ, gia đình để sum vầy trong một cái Tết đoàn viên. “Chúng tôi xin được tri ân tất cả những hành khách, những khách hàng của chúng tôi và sẽ nỗ lực tối đa để mang tới những điều tốt nhất cho bà con, để bà con có những hành trình hạnh phúc và bình an.”

Chuyến thăm của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất ngay trong những ngày giáp Tết để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng hành khách vào dịp sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc nhất, phục vụ trên 1.000 chuyến bay mỗi ngày.

Đây cũng là thông điệp rõ ràng về quyết tâm của ngành hàng không trong việc bảo đảm an toàn tuyệt đối, khai thác hiệu quả và nâng cao chất lượng dịch vụ, để mỗi chuyến bay là hành trình mang theo niềm vui đoàn viên, sum họp trong những ngày Tết đến xuân về.