Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Cục trưởng Cục Hàng không thăm, chúc Tết bà con ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất

P.V

Chiều 11/2, cũng là ngày 24 tháng Chạp, trong những ngày cao điểm nhất của mùa vận chuyển Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đã có chuyến thăm và chúc Tết các cơ quan, đơn vị hàng không đang “trực chiến” tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuyến công tác của lãnh đạo Cục Hàng không diễn ra ngay dịp sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách lớn nhất trong năm. Thống kê cho thấy chỉ trong hai ngày 23, 24 tháng Chạp (10, 11/2/2026), sân bay Tân Sơn Nhất đã phục vụ lượng hành khách tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước với lần lượt 148.000 khách và 158.700 lượt khách.

picture1-5118.jpg

Chỉ tính riêng ngày 11/2, tức 24 tháng Chạp, hoạt động khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất đã vượt mức kỷ lục của năm 2025 với 1.046 lượt hạ cất cánh. Dự kiến trong những ngày sát Tết, số lượng khách sẽ tiếp tục tăng, với trung bình hơn 1.000 chuyến bay mỗi ngày.

Trong các ngày đầu tiên của cao điểm Tết Nguyên đán, mặc dù tần suất khai thác và lượng hành khách tăng cao, các đơn vị trong ngành hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất đã chủ động sắp xếp, phối hợp, tăng cường nhân sự để phục vụ bà con về quê đón Tết thuận tiện, an toàn.

picture2-6120.jpg
Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng phát biểu tại sân bay Tân Sơn Nhất

Tại các Nhà ga T1 và T3 sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã được trang hoàng rực rỡ, đầy sắc màu xuân tươi mới, không chỉ là nơi hành khách làm thủ tục cho chuyến bay mà còn mang tới cho hành khách rất nhiều những trải nghiệm đặc biệt, đậm đà bản sắc văn hoá và lan toả không khí Tết cổ truyền Việt Nam.

picture4-5384.jpg

Bảo đảm an toàn – thông suốt – chất lượng cho các chuyến bay mùa cao điểm Tết

Cục trưởng Cục Hàng không Uông Việt Dũng đã trực tiếp kiểm tra các hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất, các khu vực làm thủ tục, soi chiếu an ninh, phòng chờ cũng như cửa ra tàu bay.

Lãnh đạo Cục Hàng không cũng đã cùng Giám đốc Điều hành Vietjet Nguyễn Thanh Sơn thăm hỏi người dân cùng rất nhiều trẻ em, hành khách trên các chuyến bay Vietjet trên hành trình từ TP.HCM về quê đón Tết cùng người thân, du lịch hay công tác những ngày cuối năm này.

picture5.jpg
Lãnh đạo Cục Hàng không thăm hỏi hành khách, tặng quà cho các em nhỏ tại sân bay

Vietjet hiện đã tự phục vụ mặt đất cho tất cả các chuyến bay đến và đi tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tỷ lệ đúng giờ của các chuyến bay Vietjet tăng tốt, đang dẫn đầu sau khi tự phục vụ và tăng cường đội tàu bay. Trong dịp cao điểm này, hãng đã chủ động triển khai các công tác phục vụ hành khách, tăng cường các nguồn lực, đảm bảo các công tác an ninh, an toàn, kỹ thuật tiêu chuẩn cao nhất.

Tại Nhà ga T1, hãng hàng không Vietjet bên cạnh việc mở rộng các quầy làm thủ tục, cũng đã bố trí thêm các kiosk check-in, robot cung cấp thông tin, bổ sung nhân sự để hướng dẫn hành khách làm thủ tục được thuận tiện, nhanh chóng. Hãng cũng thông tin tới hành khách chủ động thực hiện các thủ tục online trước khi tới sân bay để giảm thời gian chờ đợi trong dịp cao điểm này.

Không khí Tết ngập tràn, ấm áp ngay tại nhà ga

Dịp Tết Bính Ngọ này, hành khách đến với Nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất, nơi hãng hàng không Vietjet đang phục vụ hành khách trên các chuyến bay nội địa khắp Việt Nam, sẽ còn được trải nghiệm một không gian văn hoá đặc sắc Tết cổ truyền, thoả sức ghi lại những hình ảnh không gian ngập tràn hoa xuân.

picture6.jpg
Hành khách trải nghiệm không gian Tết Việt Nam tại Nhà ga T1

Cục trưởng Uông Việt Dũng cùng lãnh đạo Vietjet, các cơ quan đơn vị hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất, cũng đã cùng người dân, du khách trải nghiệm các hoạt động mừng năm mới tại Nhà ga T1 như xin chữ ông đồ, thưởng thức nhạc xuân, trải nghiệm đồ uống cùng Vikkafe…

Tại đây, Cục trưởng Uông Việt Dũng đã gửi lời cảm ơn tất cả bà con đã tin tưởng vào ngành hàng không, tin tưởng vào hãng hàng không, người chuyên chở những tình cảm để đưa bà con về với quê hương, về với bản xứ, về với cha mẹ, gia đình để sum vầy trong một cái Tết đoàn viên. “Chúng tôi xin được tri ân tất cả những hành khách, những khách hàng của chúng tôi và sẽ nỗ lực tối đa để mang tới những điều tốt nhất cho bà con, để bà con có những hành trình hạnh phúc và bình an.”

Chuyến thăm của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất ngay trong những ngày giáp Tết để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng hành khách vào dịp sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc nhất, phục vụ trên 1.000 chuyến bay mỗi ngày.

Đây cũng là thông điệp rõ ràng về quyết tâm của ngành hàng không trong việc bảo đảm an toàn tuyệt đối, khai thác hiệu quả và nâng cao chất lượng dịch vụ, để mỗi chuyến bay là hành trình mang theo niềm vui đoàn viên, sum họp trong những ngày Tết đến xuân về.

P.V
#Hoạt động của Cục Hàng không Việt Nam #Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán #Tăng cường phục vụ hành khách #An toàn hàng không mùa cao điểm #Không gian văn hoá Tết tại sân bay #Chuyến bay và quản lý vận chuyển #Thúc đẩy dịch vụ tự phục vụ #Chương trình trải nghiệm Tết cổ truyền #Hành trình về quê đón Tết #Ảnh hưởng của dịp Tết tới ngành hàng không

Cùng chuyên mục