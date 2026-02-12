IVEXE trở thành 'điểm tựa' giúp người dân tìm vé xe về quê giữa cao điểm tết

Trong bối cảnh thị trường vận tải Tết Nguyên đán 2026 rơi vào tình trạng quá tải, tổng đài đặt vé xe toàn quốc IVEXE ghi nhận lượng cuộc gọi kỷ lục lên tới 10.000 lượt mỗi ngày. Con số này tăng gấp hơn ba lần so với mức 3.000 lượt của ngày thường, đưa IVEXE trở thành “điểm tựa” quan trọng giúp hàng nghìn người lao động tìm được tấm vé xe về quê ăn Tết.

Thực tế, cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, câu chuyện "làm sao để có vé về quê" lại trở thành đề tài nóng hổi. Với nhiều người, một năm vất vả ngược xuôi chỉ mong đến ngày 27, 28 Tết được cầm tấm vé trên tay để về với gia đình. Thế nhưng, khi các kênh đặt vé truyền thống trở nên quá tải, hành trình về quê thường bị cản trở bởi "ma trận" giá vé và nỗi lo lừa đảo tiền cọc.

Chính trong bối cảnh đó, nhu cầu tìm kiếm một kênh đặt vé xe trực tuyến, minh bạch đã gia tăng rõ rệt. Theo ghi nhận từ hệ thống IVEXE, sự gia tăng nhu cầu diễn ra rõ rệt chỉ trong thời gian ngắn. Nếu như thời điểm ngày thường, tổng đài tiếp nhận trung bình khoảng 3.000 cuộc gọi mỗi ngày thì bước vào cao điểm cận Tết, con số này đã tăng vọt lên hơn 10.000 cuộc gọi/ngày. Mức tăng trưởng đột biến phản ánh áp lực rất lớn từ thị trường vận tải, đồng thời cho thấy người dân ngày càng có xu hướng tìm đến các nền tảng đặt vé xe trực tuyến vừa tiết kiệm thời gian, sức lực vừa nâng cao khả năng đặt vé thành công.

Áp lực này thể hiện rõ nét nhất tại các tuyến giao thông huyết mạch kết nối các trung tâm kinh tế lớn với các tỉnh thành đông dân cư. Thống kê từ IVEXE cho thấy nhu cầu tìm vé tăng cao trên các tuyến TP.HCM đi các tỉnh miền Trung như Quảng Ngãi, Bình Định, Huế; TP.HCM đi Tây Nguyên (Đắk Lắk, Gia Lai); Hà Nội đi Thanh Hóa, Nghệ An; cùng với các tuyến từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Đặc biệt là các tuyến từ Cà Mau đi Sài Gòn, Sài Gòn đi Bình Định và Đà Lạt đi Phan Thiết được nhiều khách gọi đặt vé trong dịp này.

Trước nhu cầu di chuyển gia tăng nhanh chóng, IVEXE đã chủ động mở rộng hệ sinh thái vận hành. Đến nay, hệ thống đã kết nối với hơn 1.000 nhà xe trên toàn quốc, cung cấp khoảng 5.000 lịch trình mỗi ngày, bao gồm xe khách cố định, xe limousine cao cấp và xe ghép liên tỉnh. Điều này giúp người dân có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với thời gian và khả năng tài chính trong mùa cao điểm.

Thay vì phải liên hệ từng nhà xe riêng lẻ, hành khách chỉ cần gọi đến tổng đài hoặc truy cập website ivexe.vn để nắm được tình trạng ghế trống, giá vé niêm yết và thực hiện giữ chỗ trong khoảng 30–60 phút. Quy trình này giúp giảm thiểu rủi ro gặp phải tình trạng “hét giá”, xe dù, bến cóc hoặc các hình thức lừa đảo tiền cọc trên mạng xã hội – vấn nạn thường gia tăng mỗi dịp Tết.

Nhằm đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau, đội ngũ tổng đài viên IVEXE đã thiết lập chế độ trực chiến 24/7. Mỗi cuộc gọi không đơn thuần là tư vấn, mà còn là nỗ lực hỗ trợ xử lý mọi phát sinh từ điểm đón - trả khách cho đến xác nhận vé qua SMS/Zalo. Sự minh bạch và phản hồi nhanh chóng chính là yếu tố then chốt giúp hành khách tin tưởng lựa chọn nền tảng này trong dịp Tết 2026.

Đại diện IVEXE chia sẻ: “Chúng tôi xác định mỗi cuộc gọi thành công là một cơ hội để người lao động được trở về nhà. Vì vậy, IVEXE ưu tiên minh bạch thông tin đến cùng để hành khách không rơi vào cảnh mất tiền oan hay lỡ chuyến”.

Hàng chục nghìn lượt đặt vé thành công thông qua IVEXE trong gian đoạn cao điểm cận Tết không chỉ khẳng định sự vượt trội của một nền tảng số, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Mỗi tấm vé được xác nhận là thêm một người con xa xứ có cơ hội trở về nhà, sum họp bên mâm cơm tất niên sau một năm dài mưu sinh.

Tết là để trở về. Và giữa những chuyến xe chật kín người, những cuộc gọi dồn dập không ngơi nghỉ, IVEXE đang âm thầm góp phần nối liền những cung đường đoàn viên, để hành trình về nhà của hàng nghìn người dân trở nên an tâm và trọn vẹn hơn.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TECHWISE

Website: https://ivexe.vn/

Địa chỉ: 141 Yên Ninh, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam

Hotline: 0399596460

Email liên hệ: kinhdoanh.techwise@gmail.com