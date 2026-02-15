Hoa Tết chất ngập phố, tiểu thương 'đứng ngồi không yên'

TPO - Những ngày cận Tết, dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai ngập tràn sắc màu với những dãy hoa mai, cúc, quất, đào… được bày kín vỉa hè. Tuy nhiên theo người bán, lượng khách đến xem và mua hoa năm nay khá thưa thớt.
Theo ông Tân, thị trường hoa Tết năm nay phong phú, song sức mua giảm rõ rệt so với các năm trước. “Cung vượt quá cầu nên bán chậm hơn hẳn”, ông nói.
Những chậu mai vàng bung nở rực rỡ được người dân chọn mua, mang về nhà.
Các tiểu thương ngồi trông hoa chờ mong khách ghé mua hoa Tết.