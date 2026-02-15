Cục Thuế lên tiếng việc công chức 'tiếp tay' mua bán hoá đơn

TPO - Vừa qua, trong một số vụ mua bán trái phép hóa đơn, gian lận, trốn thuế, hoàn thuế... có sự tiếp tay của công chức thuế. Lãnh đạo ngành thuế đánh giá đây là sự việc đau xót, đề nghị tăng cường quản lý cán bộ, công chức.

Cục Thuế vừa có công văn hoả tốc gửi các đơn vị trực thuộc, trưởng Thuế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường quản lý cán bộ, công chức.

Cơ quan thuế cho biết, thời gian qua tại Đà Nẵng, An Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên… đã xuất hiện tình trạng một bộ phận doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng chính sách thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh để có hành vi mua bán trái phép hóa đơn, gian lận, trốn thuế, hoàn thuế.

Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn, quy mô đặc biệt lớn.

Đáng chú ý, trong một số vụ việc có sự tiếp tay của công chức thuế. Cục Thuế đánh giá đây là sự việc đau xót, đáng lên án, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của toàn ngành,

Trước tình hình trên, lãnh đạo ngành đề nghị toàn thể cán bộ không được lơ là, chủ quan trong công tác quản lý thuế, tuyệt đối không được tiếp tay hoặc tham gia thành lập các công ty “ma” để thực hiện; hoặc tiếp tay cho hành vi mua bán hóa đơn, trốn thuế, hoàn thuế bất hợp pháp.

Đối với lãnh đạo cơ quan thuế các cấp, Cục Thuế đề nghị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các bộ phận trực thuộc được giao nhiệm vụ quản lý thuế, giao tiếp trực tiếp với các doanh nghiệp và người nộp thuế, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và chấn chỉnh ngay các hành vi trái pháp luật.

Cùng với đó, các đơn vị phải đẩy mạnh kiểm tra, rà soát nội bộ, công khai đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về tiêu cực; kiên quyết không để “con sâu làm rầu nồi canh”. Đồng thời, Cục Thuế đề nghị làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó phụ trách bộ phận có cán bộ, công chức cố tình vi phạm.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với quy mô đặc biệt lớn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Trong đường dây mua bán hóa đơn này, 1 trong 4 bị can vừa khởi tố, bắt tạm giam là H.T.K., công chức Thuế cơ sở 3, TP. Đà Nẵng.

Quá trình điều tra xác định, lợi dụng chức vụ, sự am hiểu chuyên môn nghiệp vụ và các mối quan hệ trong lĩnh vực tài chính - thuế, từ năm 2024, H.T.K. đã cấu kết với các đối tượng nêu trên để tổ chức thu mua vật liệu xây dựng, chủ yếu là đất, cát, đá, cung cấp cho các trạm trộn bê tông và các dự án san lấp mặt bằng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Để tạo “vỏ bọc” pháp lý và thuận lợi trong hoạt động kinh doanh, H.T.K. không thành lập doanh nghiệp mới mà tìm cách sang nhượng các doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm, đang trong quá trình chuẩn bị giải thể nhằm tăng độ tin cậy với đối tác.

Chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng K. đã sang nhượng và trực tiếp sở hữu hai doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Một thành viên Tấn Đạt Phát và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Trí Hồng Phát, sau đó đưa vào hoạt động.

Qua chỉ đạo của H.T.K., hai doanh nghiệp này không chỉ thực hiện hoạt động kinh doanh vận tải, vật liệu xây dựng, mà còn bị biến thành công cụ để xuất bán khống hóa đơn, hợp thức hóa nguồn cát được thu mua trôi nổi trên thị trường nhằm thu lợi bất chính. Để cân đối số liệu đầu vào trên sổ sách kế toán, H.T.K. chỉ đạo N.Đ.A.T. và L.T.D.N. liên hệ D.V.P. mua số lượng lớn hóa đơn đầu vào với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng, dù các mặt hàng ghi trên hóa đơn như đồ uống, sữa các loại hoàn toàn không phù hợp với hoạt động kinh doanh cát, đá.

Ngoài ra, lợi dụng việc Công ty Tấn Đạt Phát có ký kết hợp đồng nguyên tắc với các mỏ khoáng sản, H.T.K. còn móc nối với các đối tượng để xuất bán khống nhiều hóa đơn giá trị lớn cho các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng khác trên địa bàn thành phố. Để che giấu vai trò cầm đầu, H.T.K. bàn giao chữ ký số và việc quản lý công nợ mua bán hóa đơn của Công ty Tấn Đạt Phát cho N.Đ.A.T., còn bản thân đứng phía sau chỉ đạo, điều hành.

Nhằm hợp thức hóa giá trị pháp lý của các hóa đơn, các đối tượng thực hiện thủ đoạn “xoay vòng dòng tiền”. Khách hàng chuyển khoản tiền mua hóa đơn vào tài khoản công ty do H.T.K. kiểm soát, sau đó H.T.K. rút tiền mặt trả lại cho khách hàng sau khi khấu trừ mức “hoa hồng” từ 8-10%.