Xã hội

Google News

Công an Quảng Ngãi siết chặt các lò mổ, ngăn lợn bệnh tuồn ra chợ trong dịp Tết

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều đối tượng đã thu gom, vận chuyển, mua bán lợn và các sản phẩm từ heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi để đưa ra thị trường bán, gây tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lớn đến người tiêu dùng. Trước thực trạng này, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, qua đó đã khởi tố nhiều vụ.

Khởi tố nhiều vụ giết mổ, buôn bán lợn dịch

Ngày 16/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, chỉ trong vòng 2 tháng qua, đơn vị đã khởi tố 4 vụ án, khởi tố các bị can về hành vi thu gom, vận chuyển, mua bán lợn và các sản phẩm động vật nhiễm dịch tả lợn châu Phi để bán ra thị trường làm thực phẩm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Một trong những điển hình là trường hợp bà Trần Thị Thùy Dương (47 tuổi, trú huyện Nghĩa Hành). Bà Dương bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” khi thu gom, mua 72 con lợn mắc dịch tả châu Phi, tổng khối lượng hơn 7.835 kg. Số lợn bệnh này được vận chuyển sang Gia Lai để bán cho các cơ sở chế biến thực phẩm như lạp xưởng, xúc xích.

4e42704af862763c2f73.jpg
Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện nhiều vụ thu gom heo nhiễm bệnh.

Tiếp đó, cơ quan chức năng đã khởi tố bà Trương Thị Hòa (55 tuổi, trú phường Nghĩa Lộ) vì hành vi giết mổ 806 kg lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi để bán cho người dân làm thực phẩm. Một bị can khác là bà Nguyễn Thị Cao Khuyến (51 tuổi, trú phường Trương Quang Trọng) cũng bị khởi tố do giết mổ, buôn bán 239 kg thịt lợn và 8 kg nội tạng nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Ông Võ Năng Chuyên - Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trường hợp của bà Phan Thị Thanh Thanh (55 tuổi, trú xã Long Phụng) được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm. Gần 14 tấn lợn nhiễm dịch đã được bà này thu gom, giết mổ, trữ đông và chuẩn bị tung ra thị trường. “Nếu không kịp thời phát hiện, hậu quả đối với sức khỏe cộng đồng là khôn lường”, ông Chuyên nhấn mạnh.

Siết chặt lò mổ, chặn thịt bẩn “tuồn” ra chợ Tết

Năm 2025, dịch tả lợn châu Phi tại Quảng Ngãi diễn biến phức tạp, lây lan nhanh ở nhiều địa phương. Trước nguy cơ lợn chết hàng loạt, không ít hộ chăn nuôi bán tháo để gỡ gạc vốn. Từ đó, một số đối tượng vì hám lợi đã bất chấp pháp luật và sức khỏe người tiêu dùng, thu gom lợn bệnh, biến lợn nhiễm dịch thành thực phẩm trên bàn ăn của người dân.

87e0b8e830c0be9ee7d1.jpg
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi và đơn vị chức năng kiểm tra cơ sở giết mổ lợn bệnh.

Thực tế này khiến nhiều người tiêu dùng lo lắng. Chị Nguyễn Thị Tâm (trú phường Cẩm Thành) cho biết, dịp Tết, gia đình nào cũng mua nhiều thịt để trữ ăn dần, nhưng rất khó phân biệt đâu là thịt an toàn, đâu là thịt kém chất lượng. Chỉ mong cơ quan chức năng kiểm soát chặt, chứ người dân gần như không có cách nào nhận biết bằng mắt thường.

Theo Thượng tá Đoàn Dương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi, trước nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng chức năng đã và đang tăng cường phối hợp kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và lưu thông sản phẩm động vật. Trọng tâm là các tuyến giao thông liên tỉnh, các chợ đầu mối, lò mổ nhỏ lẻ và cơ sở chế biến thực phẩm.

66a050d4d8fc56a20fed.jpg
Lực lượng chức năng làm việc tại một điểm thu mua lợn bị dịch bệnh tả lợn Châu Phi.

“Chúng tôi phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức kiểm tra, giám sát tại các địa bàn, các tuyến giao thông trọng điểm để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc hoặc không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định”, Thượng tá Đoàn Dương nói thêm.

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng Công an Quảng Ngãi phối hợp Quản lý thị trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ vi phạm, người dân cần phản ánh, tố giác để lực lượng chức năng kịp thời xác minh, xử lý.

Nguyễn Ngọc
