Quảng Trị tiêu hủy gần 55.000 con lợn bệnh

TPO - Hiện trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị đã có 60 xã, phường có dịch tả lợn châu Phi, tổng số lợn tiêu hủy là 54.858 con, trọng lượng tiêu hủy hơn 3.000 tấn.

Ngày 23/8, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị thông tin, toàn tỉnh đã ghi nhận dịch tả lợn châu Phi tại 60/78 xã, phường, với hơn 54.800 con lợn buộc tiêu hủy. Tổng trọng lượng lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh lên tới hơn 3.000 tấn.

Lực lượng chức năng tổ chức chôn lấp lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.

“Hiện 2 xã Bắc Gianh và Dân Hóa đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới. Đáng chú ý, đến thời điểm này, hầu hết trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn, vừa ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi khép kín vẫn an toàn, chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh. Song nguy cơ dịch tái phát và lan rộng vẫn cao do điều kiện thời tiết bất lợi, việc tiêm phòng ở một số nơi còn chậm, chuồng trại chưa đảm bảo an toàn sinh học, trong khi ý thức phòng bệnh của một bộ phận người dân còn hạn chế”, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị Trần Công Tám cho biết.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương đang triển khai nhiều biện pháp kiểm soát. Đến nay có 47 xã, phường đã ký hợp đồng với 82 nhân viên thú y cơ sở; 19 cán bộ chuyên môn chăn nuôi - thú y cũng được tăng cường xuống địa bàn để hỗ trợ công tác phòng chống dịch cho đàn vật nuôi của các địa phương.

"Người dân tuyệt đối không chủ quan, cần tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Khi phát hiện heo có dấu hiệu bất thường, người dân phải kịp thời báo cho chính quyền và cơ quan thú y để xử lý nhanh, khoanh vùng, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan", cơ quan chức năng khuyến cáo.