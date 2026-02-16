Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Thủ tướng kiểm tra công tác trực cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức

TPO - Sáng 16/2 (29 tháng Chạp năm Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới thăm, chúc Tết đội ngũ cán bộ y tế, người bệnh và kiểm tra việc tổ chức phục vụ khám chữa bệnh dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt là trực cấp cứu tại hai cơ sở y tế tuyến cuối ở Hà Nội là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Tại Trung tâm Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai), Thủ tướng trực tiếp thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân đang điều trị cấp cứu, mong người bệnh yên tâm chữa trị để sớm trở về đoàn tụ với gia đình. Làm việc với y bác sĩ, Thủ tướng đề nghị ưu tiên cứu người, xử trí kịp thời trong “giờ vàng”, hoàn thiện thủ tục sau, không để người bệnh gặp phiền hà.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết công tác trực Tết được xác định như trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Bệnh viện chuẩn bị đầy đủ thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, trang thiết bị; duy trì hệ thống cấp cứu – hồi sức – phẫu thuật hoạt động liên tục 24/24 giờ; bảo đảm an ninh, an toàn trong bệnh viện. Kỷ luật trực 4 cấp từ lãnh đạo, chuyên môn, điều dưỡng đến hậu cần – bảo vệ được duy trì nhằm bảo đảm điều hành thông suốt.

﻿1602-thu-tuong-chuc-tet-nganh-y-te-benh-vien-bach-mai-5-1925.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh TTXVN

Hiện bệnh viện đang điều trị khoảng 1.200 bệnh nhân nội trú. Những trường hợp ổn định đã được xem xét cho ra viện đúng chuyên môn để giảm tải giường bệnh, tập trung nhân lực và phương tiện cho cấp cứu, hồi sức và các ca nặng trong dịp Tết. Bệnh viện quán triệt nguyên tắc không từ chối cấp cứu, không chuyển đẩy người bệnh và không để xảy ra sai sót chuyên môn; đồng thời chuẩn bị mọi phương án ứng phó tai nạn hàng loạt, thảm họa và tăng cường giám sát dịch tễ, kể cả các cảnh báo về virus Nipah.

Trong ba ngày Tết (29, mùng 1, mùng 2), bệnh viện tổ chức phục vụ 3.600 suất ăn miễn phí mỗi bữa cho người bệnh, người nhà và nhân viên y tế, tổng kinh phí gần 800 triệu đồng.

Thủ tướng đánh giá Bệnh viện Bạch Mai ngày càng sạch đẹp, tổ chức khoa học, trang thiết bị tốt hơn, người bệnh hài lòng hơn. Ông nhấn mạnh đây là cơ sở tuyến cuối mà người dân luôn nghĩ tới khi cần chữa bệnh, đồng thời yêu cầu bệnh viện triển khai hiệu quả các chủ trương nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, tăng cường năng lực khám chữa bệnh, kiểm soát dịch bệnh và làm chủ kỹ thuật cao.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị trên tinh thần công khai, minh bạch; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng bệnh viện xanh; nâng cao trình độ và y đức đội ngũ cán bộ. Bệnh viện cần bảo đảm không gây phiền hà, không làm người bệnh thất vọng và không bỏ lỡ cơ hội cứu chữa. Thủ tướng đồng ý về chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và yêu cầu trong quý I/2026 hoàn tất việc nâng cấp Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai thành Trường Đại học Y Dược Bạch Mai.

Cùng ngày, Thủ tướng tới thăm Bệnh viện Việt Đức. Theo PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc bệnh viện, hiện tại cơ sở y tế này có khoảng 500 bệnh nhân điều trị nội trú. Để hạn chế ùn ứ ca chấn thương dịp Tết, bệnh viện bổ sung phòng mổ tại khu nhà B6, ưu tiên phẫu thuật sớm các trường hợp gãy xương, chấn thương cột sống, hàm mặt… nhằm giảm thời gian chờ đợi.

img-4223.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà bệnh nhân tại Bệnh viện ﻿Việt Đức.
﻿Ảnh: Hà Minh

Bệnh viện Việt Đức đã dự trữ đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư, dịch truyền; bố trí dược sĩ và nhân viên y tế trực 24/24 giờ phục vụ cấp phát thuốc và hỗ trợ chuyên môn. Thủ tướng ghi nhận sự chủ động chuẩn bị của bệnh viện, đồng thời đề nghị đầu tư thiết bị hiện đại đi đôi với phòng chống lãng phí, tiêu cực; quan tâm bữa ăn cho bệnh nhân ngoại khoa trong những ngày Tết.

Thủ tướng cho rằng Bệnh viện Việt Đức là trung tâm ngoại khoa tuyến cuối nên cần được quy hoạch, đầu tư tương xứng, quản trị theo hướng bệnh viện thông minh, số hóa, sáng – xanh – sạch – đẹp; tăng cường chuyển giao kỹ thuật, nâng cao chất lượng nhân lực và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế khác khi cần. Bộ Y tế được giao nghiên cứu cơ chế kinh phí thường xuyên và phương án khai thác hiệu quả cơ sở 2 của bệnh viện.

Chia sẻ với đội ngũ thầy thuốc đang làm việc xuyên Tết để điều trị cho hàng trăm bệnh nhân, Thủ tướng bày tỏ mong muốn các bệnh viện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lan tỏa y đức, góp phần nâng cao chất lượng y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hà Minh
#Chăm sóc sức khỏe dịp Tết #Chính sách y tế và đầu tư #Hoạt động của bệnh viện cuối tuyến #Ứng phó khẩn cấp và phòng chống dịch #Nâng cao chất lượng y tế và y đức #Quản lý và tổ chức bệnh viện #Chăm sóc bệnh nhân nội trú và cấp cứu

