Hội đồng chuyên môn kết luận vụ cụ bà 84 tuổi ở Cà Mau tử vong sau 1 ngày nhập viện

TPO - Ngày 15/2, Hội đồng chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau có báo cáo kết luận liên quan trường hợp bà T.T.Y (84 tuổi, ở phường Hòa Thành) tử vong sau 1 ngày nhập viện.

Hội đồng chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau khẳng định, bệnh nhân T.T.Y, 84 tuổi, nhập viện trong tình trạng rất nặng, chẩn đoán sốc nhiễm trùng từ nhiễm trùng da mô mềm, có hội chứng Cushing do thuốc và nhiều bệnh nền phức tạp.

“Việc xử trí kháng sinh, bù dịch, cân bằng điện giải và cấp cứu hồi sinh tim phổi tích cực đã được thực hiện đúng quy trình chuyên môn kỹ thuật. Hồ sơ bệnh án ghi chép đầy đủ, có theo dõi diễn biến và y lệnh. Không ghi nhận sai sót chuyên môn trong quá trình thăm khám, điều trị và cấp cứu người bệnh”, Hội đồng chuyên môn kết luận.

Bà T.T.Y (84 tuổi) tử vong sau 1 ngày cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết, thấu hiểu tâm lý lo lắng, hoảng loạn của người thân khi bệnh nhân chuyển nặng. Tuy nhiên, qua xác minh từ các nhân chứng khách quan tại cùng phòng bệnh, bác sĩ và điều dưỡng đã có mặt khám, xử trí ngay khi người nhà báo cụ bà có biểu hiện bất thường.

Bệnh viện này cũng khẳng định, thông tin nhân viên y tế "lướt Facebook" hay "thờ ơ" là không chính xác. Thời điểm đó, nhân viên đang nhập hồ sơ chuyên môn trên hệ thống máy tính. Không có bằng chứng về việc chậm trễ xử trí khi người bệnh diễn tiến nặng.

Bên cạnh đó, trong suốt quá trình điều trị, lãnh đạo Khoa Lão học và bác sĩ điều trị đã trực tiếp thăm khám, giải thích kỹ về tình trạng bệnh nặng, tiên lượng xấu với người nhà cụ bà.

Theo bệnh viện, sự việc người nhà phát trực tiếp (livestream) quá trình cấp cứu lên mạng, với những nội dung chưa khách quan đã tạo ra làn sóng dư luận tiêu cực. Điều này gây áp lực tâm lý rất lớn cho tập thể y bác sĩ, đặc biệt trong giai đoạn trực cao điểm Tết tại bệnh viện.

Để bảo vệ danh dự, nhân phẩm nhân viên y tế và duy trì trật tự đơn vị, bệnh viện đề nghị Sở Y tế có ý kiến chỉ đạo, phối hợp các cơ quan chức năng rà soát, xử lý các nguồn tin sai lệch, thiếu căn cứ trên mạng xã hội.

Người nhà cụ bà 84 tuổi quay và phát trực tiếp cảnh cấp cứu tại giường bệnh với nhiều lời lẽ bức xúc (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, chiều 10/2, cụ bà T.T.Y được người thân đưa tới Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cấp cứu. Thời điểm nhập viện, vùng mu bàn tay phải của bà xuất hiện sưng, nóng, đỏ, đau kèm các bóng nước lan nhanh lên cẳng tay.

Đến tối 11/2, bà Y. ăn uống kém, vùng nhiễm trùng tiếp tục sưng tấy và đến 21h30 cùng ngày, bệnh nhân đột ngột trở nặng rồi tử vong. Chẩn đoán tử vong là sốc nhiễm trùng do nhiễm trùng da mô mềm bàn tay phải, kèm Cushing do thuốc, tăng huyết áp và hạ kali máu.

Trong quá trình các bác sĩ cấp cứu cho bà Y. khi đã ngưng tim, tài khoản Facebook L.D (được cho là con bệnh nhân) đã livestream sự việc lên mạng, kèm lời lẽ bức xúc, khi trước đó bác sĩ nói bệnh nhân bình thường nên không đồng ý cho chuyển viện. Khi cụ bà có dấu hiệu bất thường, người nhà đến phòng trực báo, nhờ kiểm tra, nhân viên trực vẫn thản nhiên sử dụng điện thoại. Người nhà cụ bà cho rằng, việc xử trí như trên dẫn tới cụ bà tử vong chỉ sau 1 ngày nhập viện.