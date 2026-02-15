Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đồng hành cùng cộng đồng qua chuỗi hoạt động ‘Xuân yêu thương 2026’

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, thành viên của Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ với các thương hiệu: Hoàn Mỹ, Hạnh Phúc và Thuận Mỹ, đã triển khai chuỗi hoạt động cộng đồng “Xuân yêu thương 2026” với nhiều nội dung thiết thực, hướng đến chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Cần Thơ và một số địa phương trong khu vực.

Tại TP. Cần Thơ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cái Khế tổ chức chương trình khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình đã khám và tư vấn sức khỏe ban đầu cho 210 trẻ em trên địa bàn.

Nội dung thăm khám tập trung vào khám nhi tổng quát, tư vấn dinh dưỡng, tầm soát bệnh tim bẩm sinh bằng siêu âm tim và cấp phát thuốc miễn phí. Hoạt động được triển khai với sự tham gia trực tiếp của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, góp phần hỗ trợ phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe thường gặp ở trẻ em, đồng thời cung cấp thêm kiến thức cần thiết cho phụ huynh trong việc chăm sóc và theo dõi sức khỏe cho trẻ.

Y, Bác sỹ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Song song với hoạt động chuyên môn tại địa phương, trong khuôn khổ chuỗi “Xuân yêu thương 2026”, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long còn phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ninh Kiều và Ủy ban nhân dân phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ tổ chức các chương trình chăm lo, hỗ trợ các gia đình, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần mang đến không khí Tết sẻ chia, ấm áp cho cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, ThS. Lê Thị Kim Ngọc - Giám đốc Vận hành, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long chia sẻ: “Chăm sóc sức khỏe không chỉ bắt đầu từ bệnh viện mà cần được nuôi dưỡng từ cộng đồng. Thông qua chuỗi hoạt động Xuân yêu thương 2026, chúng tôi mong muốn góp thêm sự quan tâm, sẻ chia để người dân, đặc biệt là trẻ em và các gia đình còn khó khăn, có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn trong dịp Tết, qua đó thể hiện trách nhiệm và sự gắn bó lâu dài của bệnh viện với địa phương.”

Bên cạnh các hoạt động tại địa phương, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long tiếp tục phát huy vai trò kết nối trong khu vực, đồng hành cùng Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngã Bảy và Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người bệnh và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia giữa các cơ sở y tế.

Tổng kinh phí thực hiện chuỗi hoạt động “Xuân yêu thương 2026” của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long là 300 triệu đồng. Chuỗi chương trình “Xuân yêu thương” là một trong những hoạt động cộng đồng được bệnh viện duy trì triển khai thường niên.

Thông qua việc đồng hành cùng các tổ chức, đoàn thể và các cơ sở y tế trong khu vực, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long tiếp tục đóng góp vào công tác an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng và các giá trị nhân văn, hướng đến một cộng đồng khỏe mạnh, đón Tết an vui và sẻ chia.