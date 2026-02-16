Cảnh báo 8 hiểm họa dẫn tới ngộ độc thực phẩm ngày Tết

TPO - Tết Nguyên đán là thời điểm tiêu thụ thực phẩm tăng đột biến, các bữa tiệc, liên hoan diễn ra liên tục trong nhiều ngày. Tuy nhiên, chỉ một sơ suất nhỏ trong khâu lựa chọn, chế biến hoặc bảo quản cũng có thể khiến cả gia đình đối mặt nguy cơ ngộ độc. BS Lê Thảo Nguyên – Bác sĩ Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, cảnh báo dịp Tết luôn là “cao điểm” mất an toàn thực phẩm.

Hiểm họa đầu tiên đến từ thực phẩm chế biến sẵn, suất ăn đặt cỗ không đảm bảo vệ sinh. Nhu cầu mua đồ ăn làm sẵn tăng mạnh khiến nhiều cơ sở hoạt động quá tải. Nếu quy trình sơ chế, đóng gói, vận chuyển không đạt chuẩn, thực phẩm dễ nhiễm vi khuẩn như E.coli, Salmonella hay tụ cầu vàng. Các món nguội như gỏi, salad, thịt nguội, giò chả đặc biệt nguy hiểm vì vi khuẩn phát triển nhanh khi bảo quản sai nhiệt độ.

Thực phẩm dự trữ lâu ngày, bảo quản không đúng cách là hiểm họa thứ hai. Nhiều gia đình nấu số lượng lớn món ăn để dùng dần trong nhiều ngày. Khi thức ăn để ở nhiệt độ phòng quá lâu hoặc tủ lạnh không đủ lạnh, vi khuẩn như Salmonella, Listeria, Staphylococcus aureus có thể sinh sôi nhanh chóng. Những món giàu đạm, nhiều chất béo như thịt kho, hải sản, pate, đồ nguội càng dễ trở thành môi trường lý tưởng cho vi sinh vật phát triển.

Tủ lạnh chất đầy đồ ăn trong những ngày Tết luôn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn gây ngộ độc

Hiểm họa thứ ba là thức ăn đường phố. Cận Tết, thực phẩm bày bán dày đặc tại chợ, bến xe, điểm du lịch. Thức ăn để ngoài môi trường lâu, tiếp xúc bụi bẩn, ruồi muỗi hoặc bị hâm đi hâm lại nhiều lần trong ngày đều tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy cấp.

Đáng lo ngại hơn là nhóm thực phẩm chứa độc tố tự nhiên từ động vật và thực vật. Các trường hợp ngộ độc nặng, thậm chí tử vong những năm gần đây liên quan đến việc ăn nấm lạ, cá nóc, hải sản có độc tố hoặc cây, quả rừng không rõ nguồn gốc. Những độc tố này không bị loại bỏ hoàn toàn qua nấu nướng thông thường, có thể gây tổn thương thần kinh, suy gan cấp, suy hô hấp và diễn tiến rất nhanh. Tuyệt đối không thử hoặc sử dụng thực phẩm nghi ngờ có độc.

Ăn thực phẩm tái sống hoặc chưa chín kỹ là hiểm họa tiếp theo. Các món tiết canh, gỏi, hải sản tái, trứng sống nếu không đảm bảo vệ sinh dễ gây nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng. Người bệnh có thể xuất hiện tiêu chảy dữ dội, sốt cao, mất nước nhanh và phải nhập viện điều trị.

Ngay trong bếp gia đình cũng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn chéo. Việc dùng chung dao, thớt cho thực phẩm sống và chín, không rửa tay sạch sau khi sơ chế thịt cá hoặc để thức ăn chín tiếp xúc nguyên liệu sống có thể khiến vi khuẩn lây lan, dẫn đến ngộ độc dù món ăn đã được nấu chín.

Quá nhiều thức ăn trong mỗi bữa nhưng sử dụng không hết, nấu đi nấu lại nhiều lần sẽ khiến nguy cơ ngộ độc gia tăng

Một hiểm họa khác là các món đồ ngâm, thực phẩm lên men tự làm. Dưa muối, đồ ngâm nếu chế biến không đúng kỹ thuật hoặc bảo quản sai cách có thể sinh độc tố. Người ăn phải dễ bị đau bụng, tiêu chảy kéo dài, đặc biệt nguy hiểm ở trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có hệ tiêu hóa yếu.

Cuối cùng là ngộ độc rượu do rượu giả. Dịp Tết, việc sử dụng rượu bia tăng cao. Các loại rượu trôi nổi có thể chứa methanol – loại cồn độc hại gây tổn thương nặng đến thần kinh, gan và thị giác. Người ngộ độc thường đau đầu dữ dội, mờ mắt, buồn nôn, thở nhanh. Nếu cấp cứu muộn có thể mù vĩnh viễn, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong.

Theo BS Lê Thảo Nguyên, ngộ độc thực phẩm thường biểu hiện bằng đau bụng quặn, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần, có thể kèm sốt và mệt do mất nước. Trường hợp nặng có dấu hiệu khô môi, chóng mặt, hạ huyết áp, lơ mơ, rối loạn ý thức hoặc co giật cần được cấp cứu ngay.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân dịp Tết 2026 nên ưu tiên thực phẩm tươi, rõ nguồn gốc; ăn chín uống chín; bảo quản đúng nhiệt độ; tránh nhiễm khuẩn chéo trong chế biến. Khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ ngộ độc như tiêu chảy nhiều lần, nôn liên tục, sốt cao, phân có máu hoặc dấu hiệu mất nước, cần đến cơ sở y tế sớm để được xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.