Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

3 người bị nhiễm độc sau khi ăn sam tại quán ốc ở Cà Mau

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ba người ăn tối tại quán ốc ở xã Năm Căn (tỉnh Cà Mau) bất ngờ xuất hiện triệu chứng mệt, buồn nôn, tê lưỡi và được đưa đi cấp cứu. Bệnh viện chẩn đoán các bệnh nhân bị nhiễm độc, đồng thời theo dõi ngộ độc sam.

Ngày 16/2, Bệnh viện Đa khoa Năm Căn (tỉnh Cà Mau) đang theo dõi, điều trị 3 bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn món sam nướng tại một quán ốc trên địa bàn.

Các bệnh nhân gồm: T.T.T (15 tuổi), L.T.T.N (21 tuổi) và N.H.M (18 tuổi, cùng ở xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau), nhập viện khoảng 21h ngày 14/2, trong tình trạng mệt, nôn và tê lưỡi. Bệnh viện chẩn đoán nhiễm độc, theo dõi ngộ độc sam, so

1000026075.jpg
3 bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn con sam tại quán ốc ở Cà Mau.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 20h ngày 14/2, ba người ăn tối tại quán ốc ở xã Năm Căn, gồm ốc hương sốt trứng muối, ốc mỡ xào bơ bắp, sam nướng và hàu nướng mỡ hành. Chỉ khoảng 15 phút sau bữa ăn, T.T.T xuất hiện triệu chứng mệt, buồn nôn, tê lưỡi; khoảng 10 phút sau, 2 người còn lại có biểu hiện tương tự và được đưa đi cấp cứu.

Đến 11h30 ngày 15/2, cả 3 bệnh nhân đều tỉnh táo và tiếp xúc tốt.

Sau khi xác minh, Chi cục An toàn thực phẩm Cà Mau nhận định, ba người trên nghi ngộ độc con so (một loại hải sản giống sam, nhưng có độc).

Quán ốc liên quan được yêu cầu tạm ngưng hoạt động, giao Phòng Văn hóa – Xã hội cùng Trạm y tế xã Năm Căn giám sát. Cơ quan chức năng đồng thời lấy mẫu thức ăn sam nướng còn lại của 3 bệnh nhân để gửi Viện Y tế công cộng TPHCM kiểm nghiệm khi cần thiết.

Ngoài ra, trong tối 14/2, bệnh viện cũng tiếp nhận ông N.H.T (46 tuổi, ngụ xã Tân Ân) với biểu hiện mệt, tê môi, đau bụng vùng thượng vị và nôn. Trường hợp này ban đầu được chẩn đoán nhiễm độc, theo dõi ngộ độc sam.

Quá trình xác minh cho thấy, buổi sáng cùng ngày, tại nhà ông H.H.T có tổ chức tiệc nhậu khoảng 10 người, với các món thịt heo nướng, rau sống và mắm tôm. Sau đó khoảng 10h, ông tiếp tục ăn sam tự bắt tại ao cùng hai người khác.

Đến khoảng 16h, ông T. xuất hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, mệt và tụt huyết áp, được đưa đi cấp cứu. Những người cùng tham gia ăn uống không có biểu hiện bất thường.

Chi cục An toàn thực phẩm Cà Mau nhận định, ông T. chỉ bị rối loạn tiêu hóa.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tự ý đánh bắt, chế biến và sử dụng sam khi không có kiến thức nhận biết rõ ràng, đặc biệt không ăn sam tự bắt ngoài tự nhiên. Khi ăn tại quán, cần lựa chọn cơ sở uy tín, có nguồn gốc thực phẩm rõ ràng.

Tân Lộc
#ngộ độc thực phẩm #con sam #quán ốc #Cà Mau #ngộ độc thực phẩm Tết #bệnh viện Cà Mau #an toàn thực phẩm

Xem thêm

Cùng chuyên mục