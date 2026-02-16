Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Coi chừng nhập viện vì 'đặc sản nhà làm' ngày Tết

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tết Nguyên đán là thời điểm các món ăn tự chế biến, đặc sản ngâm, món khô được tiêu thụ nhiều nhất trong năm. Tuy nhiên, phía sau những món ăn tưởng chừng quen thuộc như dưa muối, cóc ngâm, khô mực, khô bò… lại tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm nếu khâu lựa chọn nguyên liệu, chế biến và bảo quản không đảm bảo vệ sinh.

Theo BS-CKI Nguyễn Thị Diễm Hà, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, những ngày Tết, nhiều gia đình có thói quen chuẩn bị sẵn các món ăn liền, không cần chế biến lại để tiện đãi khách và dùng dần. Các món bóp xổi, đồ ngâm chua, thịt khô hay hải sản khô vì thế trở thành “đặc sản nhà làm” phổ biến. Tuy nhiên, đặc điểm chung của các món này là được chế biến từ nhiều nguyên liệu trộn lẫn như rau củ, thịt cá sống, gia vị… Nếu nguyên liệu không được rửa sạch kỹ hoặc dụng cụ chế biến không đảm bảo, nguy cơ nhiễm vi khuẩn gây bệnh rất cao.

1-218886517.jpg
Mỗi gia đình cần đặc biệt chú ý đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khi chế biến thức ăn ngày Tết (ảnh minh họa)

Với các món ngâm chua, quá trình ủ thường kéo dài nhiều ngày. Nếu hũ đựng không được đậy kín, đặt ở nơi ẩm thấp hoặc thao tác lấy thực phẩm bằng tay không sạch, vi khuẩn từ môi trường bên ngoài dễ dàng xâm nhập và phát triển. Trong khi đó, các loại khô như khô bò, khô mực nếu phơi sấy không được che chắn kỹ khỏi ruồi nhặng, bụi bặm cũng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn. Ngay cả khi đã hoàn tất chế biến, việc đóng gói và bảo quản trong tủ lạnh không đúng cách có thể khiến vi khuẩn sinh sôi, thậm chí lây nhiễm sang các thực phẩm khác trong tủ.

BS Diễm Hà cho biết, các tác nhân thường gặp gây ngộ độc thực phẩm bao gồm vi khuẩn như Salmonella, E.coli, các loại vi rút và ký sinh trùng. Bên cạnh đó, thực phẩm hư hỏng, biến chất do bảo quản sai cách cũng là nguyên nhân phổ biến.

“Tùy vào tác nhân và lượng thực phẩm nhiễm khuẩn, biểu hiện lâm sàng có thể khác nhau, từ rối loạn tiêu hóa đơn thuần đến ảnh hưởng thần kinh, thậm chí suy đa cơ quan”. BS Diễm Hà nói.

Theo BS Diễm Hà, khi bị ngộ độc mức độ nhẹ, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, sốt, mệt mỏi do mất nước. Tuy nhiên, nhiều trường hợp diễn tiến nhanh với dấu hiệu mất nước rõ rệt như khô miệng, khát nhiều, chóng mặt, co rút cơ, tiểu ít hoặc không tiểu trong nhiều giờ. Trẻ nhỏ và người cao tuổi là nhóm đặc biệt dễ bị biến chứng do sức đề kháng kém.

Nếu không được xử trí kịp thời, ngộ độc thực phẩm có thể gây sốc, tổn thương gan, thận và các cơ quan khác. Những dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm bao gồm tiêu chảy liên tục trên 6 lần mỗi ngày, tiêu ra máu, nôn ra máu, sốt cao không giảm sau 24 giờ, đau bụng dữ dội, lơ mơ hoặc rối loạn ý thức. Trong các tình huống này, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay để tránh nguy cơ tử vong.

Để phòng tránh ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết, BS Diễm Hà khuyến cáo người dân cần đặc biệt cẩn trọng ngay từ khâu chọn mua nguyên liệu. Thực phẩm nên có nguồn gốc rõ ràng, còn tươi, không có mùi lạ. Đối với các món chế biến sẵn, nên mua tại cơ sở uy tín, còn hạn sử dụng và có bao bì nguyên vẹn. Các sản phẩm có dấu hiệu méo mó, phồng to, rò rỉ nước hoặc mùi bất thường cần loại bỏ ngay.

dua-chua-ngay-tet.jpg
Các món ủ chua luôn tiềm ẩn nguy cơ từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến chế biến

Khâu bảo quản cũng đóng vai trò then chốt. Thịt, cá và hải sản nên được bảo quản trong ngăn đông tủ lạnh nếu chưa sử dụng ngay. Thực phẩm sau khi nấu chín chỉ nên để ở nhiệt độ phòng tối đa 2 giờ, sau đó cần làm nguội nhanh và bảo quản lạnh. Khi dùng lại, phải hâm nóng kỹ trước khi ăn. Dù bảo quản trong tủ lạnh, thực phẩm cũng không nên để quá lâu vì vi khuẩn vẫn có thể phát triển chậm ở nhiệt độ thấp.

Bên cạnh đó, việc giữ gìn vệ sinh trong quá trình chế biến là yếu tố không thể xem nhẹ. Rau, củ, thịt cá cần được rửa sạch dưới vòi nước chảy. Dụng cụ chế biến nên tách riêng thực phẩm sống và chín để tránh nhiễm khuẩn chéo. Hũ đựng đồ ngâm cần đậy kín, đặt nơi khô ráo, thoáng mát.

Các chuyên gia nhấn mạnh, Tết là dịp sum vầy, nhưng không nên vì tiện lợi hay chủ quan mà đánh đổi sức khỏe. Thay vì dự trữ quá nhiều món ăn dùng dài ngày, mỗi gia đình nên mua và chế biến vừa đủ, ưu tiên thực phẩm tươi mới. Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc, đặc biệt ở trẻ em và người cao tuổi, cần theo dõi sát và đến cơ sở y tế sớm nếu triệu chứng không cải thiện.

Vân Sơn
#Nguy cơ ngộ độc thực phẩm ngày Tết #An toàn vệ sinh thực phẩm dịp lễ hội #Chọn lựa nguyên liệu tươi sạch #Bảo quản thực phẩm đúng cách #Nguy cơ nhiễm khuẩn từ thực phẩm khô và ngâm #Triệu chứng và xử trí ngộ độc thực phẩm #Phòng ngừa ngộ độc trong mùa Tết #Vai trò vệ sinh trong chế biến món ăn #Ngộ độc #Ngộ độc thực phẩm #Tết Bính Ngọ 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục