Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đào, quất giảm giá sập sàn ngày 29 Tết

Dương Triều - Trọng Tài

TPO - Chỉ còn vài giờ nữa là đến Giao thừa, các chợ hoa xuân tại Hà Nội như Lạc Long Quân, Mỹ Đình bước vào đợt giảm giá mạnh nhất. Sức mua năm nay bùng nổ vào giờ chót, tạo nên khung cảnh mua sắm hối hả, nhộn nhịp.

tp-cho-hoa00007.jpg
Tại khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình, đường Lạc Long Quân từ đầu ngày, xe máy dựng kín vỉa hè. Nhiều gian đào treo biển “đồng giá 500.000 đồng/cành” cho các mẫu tầm trung. So với giai đoạn cao điểm 25-27 Tết, mức giá này giảm khoảng 30-50%.
tp-cho-hoa00012.jpg
Đào dáng huyền, kích thước nhỏ gọn được ưa chuộng nhờ phù hợp căn hộ chung cư. Các cành nhỏ hơn có giá vài trăm nghìn đồng, tùy độ nở và thế cây.
tp-cho-hoa00019.jpg
Người Hà Nội đi chợ hoa ngày cuối năm.
tp-cho-hoa00011.jpg
Một tiểu thương tại đây cho biết thay vì cảnh “chặt bán” hoặc dọn hàng sớm như mọi năm, năm nay khách đến đông đến sát tối. “Còn chưa đầy một ngày nữa là Giao thừa nên chúng tôi hạ giá sâu để bán nhanh, thu hồi vốn. Bất ngờ là ngày cuối năm khách càng đông”, người này nói.
tp-cho-hoa00003.jpg
Trên đường Lạc Long Quân, quất mini là mặt hàng hút khách nhất. Nhiều sạp treo biển “99.000 đồng/cây”. Các chậu cao 40-60 cm, quả vàng đều, được nhiều gia đình chọn nhờ giá vừa phải và dễ bày trí.
tp-cho-hoa00004.jpg
tp-cho-hoa00013.jpg
tp-cho-hoa00015.jpg
Ngoài quất mini, quất bonsai và quất cỡ trung cũng giảm 30-40%. Người mua chủ yếu chọn cây sai quả, tán tròn, ít rụng lá. Một số tiểu thương cho biết lượng bán ra ngày 29 Tết tăng gấp đôi so với ngày trước đó.
tp-cho-hoa00010.jpg
tp-cho-hoa00009.jpg
tp-cho-hoa00008.jpg
Địa lan - loại hoa những năm gần đây được nhiều gia đình phía Bắc lựa chọn, xuất hiện tại nhiều điểm bán. Tuy nhiên sức mua chậm hơn đào và quất. Nhiều chậu giảm giá tới 50% nhưng lượng khách hỏi mua không nhiều.
tp-cho-hoa00018.jpg
Theo các tiểu thương, chiêu “đồng giá” và “xả hàng cuối năm” được áp dụng đồng loạt nhằm kích cầu và hạn chế tồn hàng. Nhờ mức giá “kịch sàn”, không khí tại các chợ hoa chiều 29 Tết năm nay sôi động hơn thường lệ.
tp-cho-hoa00002.jpg
Trong ngày cuối năm, nhiều xe máy chở đào, quất nối đuôi rời chợ. Thay vì khung cảnh thưa thớt, năm nay các điểm bán hoa ghi nhận phiên giao dịch nhộn nhịp ngay trước giờ G.
Dương Triều - Trọng Tài
#hoa Tết #đào #quất #chợ hoa Hà Nội #giao thừa

Xem thêm

Cùng chuyên mục