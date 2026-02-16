Đào, quất giảm giá sập sàn ngày 29 Tết

TPO - Chỉ còn vài giờ nữa là đến Giao thừa, các chợ hoa xuân tại Hà Nội như Lạc Long Quân, Mỹ Đình bước vào đợt giảm giá mạnh nhất. Sức mua năm nay bùng nổ vào giờ chót, tạo nên khung cảnh mua sắm hối hả, nhộn nhịp.
Ngoài quất mini, quất bonsai và quất cỡ trung cũng giảm 30-40%. Người mua chủ yếu chọn cây sai quả, tán tròn, ít rụng lá. Một số tiểu thương cho biết lượng bán ra ngày 29 Tết tăng gấp đôi so với ngày trước đó.
Địa lan - loại hoa những năm gần đây được nhiều gia đình phía Bắc lựa chọn, xuất hiện tại nhiều điểm bán. Tuy nhiên sức mua chậm hơn đào và quất. Nhiều chậu giảm giá tới 50% nhưng lượng khách hỏi mua không nhiều.