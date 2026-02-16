Đào, quất giảm giá sập sàn ngày 29 Tết

TPO - Chỉ còn vài giờ nữa là đến Giao thừa, các chợ hoa xuân tại Hà Nội như Lạc Long Quân, Mỹ Đình bước vào đợt giảm giá mạnh nhất. Sức mua năm nay bùng nổ vào giờ chót, tạo nên khung cảnh mua sắm hối hả, nhộn nhịp.