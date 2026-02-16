Phát huy giá trị văn hóa 'có một không hai' của chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội

TP - Từ những năm đầu thế kỷ XX, khu vực phố Hàng Lược - phố cổ Hà Nội (nay thuộc địa bàn phường Hoàn Kiếm) đã xuất hiện chợ hoa Tết. Hơn trăm năm qua, trải qua bao thăng trầm, Chợ hoa Hàng Lược trở thành địa chỉ quen thuộc mỗi dịp Tết đến, Xuân về, lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc trưng của người dân Thủ đô.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu vực phố Hàng Lược – như thường lệ hằng năm, hình thành khu vực chợ hoa Tết nhộn nhịp, sôi động giữa lòng phố cổ Hà Nội. Có một điều đặc biệt, chợ chỉ họp duy nhất một phiên trong năm, thường bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp (Tết ông Công ông Táo) cho đến ngày 30 Tết.

Dù được gọi là Chợ hoa Hàng Lược, nhưng thực sự chợ hoa độc đáo này được bố trí quanh các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Rươi, Hàng Khoai. Từ mặt hàng hoa truyền thống trước đây, hiện nay, Chợ hoa Hàng Lược có thêm nhiều mặt hàng mới, như cây cảnh, các đồ trang trí ngày Tết.

Đáng chú ý, Chợ hoa Hàng Lược trở thành một địa chỉ văn hoá, lưu giữ nhiều nét truyền thống của Tết xưa, thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách về tham quan, trải nghiệm.

Chợ hoa Hàng Lược trở thành địa chỉ quen thuộc mỗi dịp Tết đến, Xuân về của người Hà Nội. Ảnh: Dương Triều

Theo thông tin từ UBND phường Hoàn Kiếm, chợ hoa Hàng Lược được hình thành từ những năm đầu thế kỷ XX. Thông tin lịch sử cho thấy, trước khi gắn tên với Hàng Lược, việc mua bán hoa Tết diễn ra ở khu phố Hàng Đường. Đến những năm 1940, do nhu cầu của người dân Thủ đô tăng cao, chợ hoa ở khu vực phố Hàng Lược mới đông đúc, nhộn nhịp hơn.

Trải qua hơn một thế kỷ, qua bao biến thiên, thăng trầm, nhưng Chợ hoa Hàng Lược vẫn là một “thương hiệu” mang giá trị văn hoá lớn ở Thủ đô. Đây không chỉ đơn thuần là nơi mua bán các loại hoa mỗi khi Tết đến Xuân về, mà còn trở thành một địa chỉ văn hóa để người dân Hà Nội tìm lại không khí Tết xưa ở Thủ đô.

Chơi chợ hoa Hàng Lược là điều không thể thiếu với người dân phố cổ dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Dương Triều

“Mỗi dịp Tết, ở Hà Nội có cả trăm điểm chợ hoa Tết, nhưng nói đến Chợ hoa Tết Hàng Lược, dường như vẫn là một điều gì đó ấn tượng hơn. Chúng tôi vẫn cố gắng giữ những nét văn hoá truyền thống, độc đáo của Chợ hoa Hàng Lược mỗi dịp Tết đến Xuân về”, đại diện lãnh đạo phường Hoàn Kiếm thông tin.

Theo vị này, mỗi năm, Chợ hoa Hàng Lược chỉ có 1 phiên, lại được tổ chức giữa trung tâm phố cổ, có nhiều mặt hàng mang nét hoài cổ, truyền thống, nên càng thu hút nhiều người dân và du khách.

“Không chỉ những người có tuổi tìm về với Chợ hoa Hàng Lược để có thể cảm nhận được không khí Tết xưa, mà hiện nay, rất đông giới trẻ cũng tìm về với Chợ hoa Hàng Lược, bởi đây là địa điểm check in rất đẹp, phù hợp với xu hướng săn tìm địa điểm chụp ảnh đẹp của giới trẻ hiện nay”, đại diện phường Hoàn Kiếm nói thêm.

Những chậu quất bonsai mini luôn là đặc sản của chợ hoa Hàng Lược

Nếu ai đến với Chợ hoa Tết Hàng Lược Xuân Bính Ngọ 2026, hẳn sẽ thấy những nét độc đáo của việc kết hợp không gian văn hoá này với phố bích hoạ Phùng Hưng. Đại diện phường Hoàn Kiếm nhấn mạnh rằng, phường xác định, để phát huy giá trị của khu phố cổ Hà Nội nói chung và Chợ hoa Hàng Lược nói riêng, cần phải thực hiện một cách tiếp cận toàn diện, kết hợp bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế và du lịch bền vững.

Những năm vừa qua, phường đã cố gắng phối hợp với các đơn vị nỗ lực bảo tồn kiến trúc truyền thống, phục dựng, tu sửa các ngôi nhà cổ, đặc biệt là các ngôi nhà mặt phố tại Hàng Lược, Hàng Mã, đảm bảo giữ được nét kiến trúc đặc trưng của Hà Nội xưa. Phường cũng đang triển khai việc thu thập tài liệu, hình ảnh, câu chuyện liên quan đến lịch sử Chợ hoa Hàng Lược và khu phố cổ, từ đó xây dựng các trung tâm thông tin, bảo tàng nhỏ để giới thiệu cho du khách.

Chợ hoa Hàng Lược mở rộng ra phố bích họa Phùng Hưng với nhiều hoạt động phong phú

Trao đổi thêm với phóng viên Tiền Phong, đại diện lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, từ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phường đã nghiên cứu bố trí lại một số vị trí buôn bán hàng tại Chợ hoa Tết Hàng Lược nhằm phát huy tối đa giá trị văn hoá, lịch sử của chợ hoa Tết lâu đời nhất ở Hà Nội.

Việc hoạt động của Chợ hoa Hàng Lược được gắn với các hoạt động tại không gian bích họa phố Phùng Hưng, tạo cơ hội cho người dân có không gian tham gia, trải nghiệm các hoạt động văn hoá nổi bật.

“Chúng tôi sẽ tổ chức các hoạt động tại không gian bích họa trên tại phố Phùng Hưng, tạo ra không gian văn hóa nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng và tiền đề hình thành tuyến phố Phùng Hưng phát triển theo định hướng dịch vụ, thương mại, du lịch gắn kết với không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội và Chợ hoa Tết hàng năm trên địa bàn phường”, đại diện lãnh đạo phường Hoàn Kiếm nói.

Theo đại diện lãnh đạo phường Hoàn Kiếm, phường sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị Chợ hoa Tết Hàng Lược trong tổng thể giữ gìn, tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tôn vinh giá trị lịch sử văn hóa quốc gia, những nét đẹp văn hóa trong đời sống nhân dân phố cổ Hà Nội và góp phần nâng cao đời sống tinh thần người dân.

“Chúng tôi kỳ vọng, không gian Chợ hoa Tết Hàng Lược và không gian phố bích hoạ Phùng Hưng sẽ ngày càng phát huy giá trị văn hoá của phường Hoàn Kiếm nói riêng, giá trị văn hoá khu vực phố cổ Hà Nội nói chung, trong tổng thể phát huy giá trị văn hoá Thủ đô Hà Nội”, lãnh đạo phường Hoàn Kiếm nhấn mạnh.