Công viên Võ Thị Sáu – Không gian tri ân lịch sử giữa lòng đô thị

Giữa nhịp sống sôi động của một phường trung tâm Thủ đô, Công viên Võ Thị Sáu và Nhà trưng bày Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu không chỉ là một công trình văn hóa mà còn là "địa chỉ đỏ", góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước cho các thế hệ.

Công viên Võ Thị Sáu, tọa lạc trên địa bàn phường Bạch Mai, vừa được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, cảnh quan cây xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng. Điểm nhấn của công trình là Nhà trưng bày Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Võ Thị Sáu – nơi lưu giữ, giới thiệu những hình ảnh, tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng người nữ chiến sĩ kiên trung, biểu tượng anh hùng của cách mạng Việt Nam.

Trong quá trình chỉnh trang, khuôn viên vị trí đặt tượng cũ tại công viên được cải tạo toàn diện để đồng bộ với nhà trưng bày mới, đặt tượng, cảnh quan cây xanh, lối đi bộ, sân quảng trường, tạo không gian trang nghiêm.

Nhà trưng bày Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Võ Thị Sáu bên trong Công viên Võ Thị Sáu vừa hoàn thành chỉnh trang

Theo UBND phường Bạch Mai, việc xây dựng công viên và nhà trưng bày không chỉ nhằm chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng không gian sống cho người dân, mà còn thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước. Công trình được kỳ vọng trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa, giáo dục truyền thống, nơi tổ chức các hoạt động chính trị – xã hội, các đợt sinh hoạt chuyên đề cho đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn.

Chuyển đổi số tạo nền tảng quản lý đô thị bền vững

Trong năm 2025, phường Bạch Mai cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế, xã hội và chuyển đổi số.

Về kinh tế, phường Bạch Mai tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng đô thị, thương mại – dịch vụ giữ vai trò chủ đạo. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 31/12/2025 đạt hơn 1.539 tỷ đồng, vượt dự toán thành phố giao; chi ngân sách đạt trên 501 tỷ đồng, bảo đảm chi cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội và hoạt động thường xuyên của bộ máy chính quyền. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai quyết liệt, với tổng vốn đầu tư công năm 2025 sau điều chỉnh là 241,19 tỷ đồng, trong đó giải ngân đạt 236,885 tỷ đồng, tương đương 100% kế hoạch.

Bộ mặt đô thị phường Bạch Mai từng bước thay đổi, khẳng định vai trò phường trung tâm Thủ đô

Nhiều công trình hạ tầng, giáo dục được hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ, kịp thời phục vụ năm học 2025–2026 như các trường Mầm non 8/3, THCS Nguyễn Phong Sắc, THCS Hà Huy Tập, THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng; đồng thời triển khai cải tạo hè phố, chỉnh trang các tuyến phố 8/3, Bùi Ngọc Dương, Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai, góp phần cải thiện diện mạo đô thị và điều kiện sinh hoạt của người dân.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được chú trọng. Phường tổ chức hàng loạt hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao gắn với các sự kiện chính trị lớn của đất nước và Thủ đô; tỷ lệ “Gia đình văn hóa” đạt 90%, “Tổ dân phố văn hóa” đạt 85,2%. Công tác an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94,89%...

Chuyển đổi số được xác định là một trong những khâu đột phá quan trọng. Năm 2025, phường Bạch Mai đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, xây dựng 108 tổ chuyển đổi số cộng đồng, tổ chức nhiều đợt tập huấn kỹ năng số cho cán bộ và người dân. Đến nay, 100% văn bản hành chính được xử lý trên môi trường điện tử, 100% cán bộ, công chức sử dụng chữ ký số; phường đã hỗ trợ hơn 15.500 lượt người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và mức độ hài lòng của người dân.

Công viên Võ Thị Sáu và Nhà trưng bày Anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu được định hướng tiếp tục được phát huy giá trị, trở thành không gian văn hóa – lịch sử tiêu biểu, đồng thời là điểm nhấn cảnh quan, sinh hoạt cộng đồng của một phường đô thị trung tâm đang phát triển mạnh mẽ

Bước sang năm 2026, phường Bạch Mai xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế, nâng cao chất lượng quản lý đô thị, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính. Phường tập trung phát triển thương mại – dịch vụ, chỉnh trang đô thị theo hướng “sáng – xanh – sạch – đẹp”; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường; đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chuyển đổi số tiếp tục được coi là động lực then chốt để xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Với những kết quả cụ thể, đo đếm được bằng các chỉ tiêu kinh tế – xã hội và chuyển đổi số, phường Bạch Mai đang từng bước khẳng định vai trò là một phường đô thị trung tâm năng động, phát triển bền vững trong giai đoạn mới.