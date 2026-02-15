Phường Long Biên: Tháo gỡ điểm nghẽn úng ngập và giao thông, tạo nền tảng phát triển đô thị hiện đại

TP - Sau hơn nửa năm vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Long Biên đã tạo dấu ấn rõ nét bằng việc triển khai quyết liệt hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm. Từ đó tháo gỡ, xử lý các điểm nghẽn về úng ngập và giao thông, tạo nền tảng phát triển đô thị văn minh, hiện đại.

Vận hành thông suốt mô hình mới

Trên cơ sở sắp xếp các phường tiền thân của quận Long Biên trước đây, phường Long Biên được thành lập với diện tích hơn 19 km², quy mô dân số gần 66.000 người - địa bàn rộng, dân cư đông, đặt ra yêu cầu quản lý cao.

Hệ thống hồ điều hòa trên địa bàn phường Long Biên được thiết kế nhiều điểm nhấn hiện đại, đem đến không gian công cộng bổ ích cho người dân trong khu vực

Tại kỳ họp thứ ba HĐND phường Long Biên khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Biên Nguyễn Mạnh Hà nhấn mạnh, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã dần ổn định. Năm 2025 được đánh giá là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cũng đầy thách thức đối với phường Long Biên. Trong bối cảnh khối lượng công việc lớn sau khi tiến hành vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, vừa phải kiện toàn bộ máy, vừa phải đảm bảo các chỉ tiêu phát triển, phường Long Biên đã thực hiện phương châm “vừa chạy - vừa xếp hàng”, “quyết liệt - chủ động - linh hoạt”. Kết quả, bức tranh kinh tế - xã hội năm 2025 của phường đã ghi nhận những gam màu sáng.

Ngay từ những ngày đầu vận hành (từ 1/7/2025), UBND phường đã khẩn trương kiện toàn bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; ban hành đầy đủ quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Ba phòng chuyên môn được thành lập, 13 ban chỉ đạo trên các lĩnh vực được kiện toàn, bảo đảm bao quát toàn diện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn.

Đáng chú ý, toàn bộ 12 nhiệm vụ do thành phố giao cho phường trong năm 2025 đều được hoàn thành đúng hạn, đạt tỷ lệ 100%, không có nhiệm vụ chậm, muộn. Công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện bài bản, khoa học với hàng trăm cuộc họp, hàng nghìn văn bản được xử lý hoàn toàn trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Hiệu quả từ cải cách hành chính và chuyển đổi số

Một trong những điểm sáng tại phường Long Biên là cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Điểm phục vụ hành chính công của phường hoạt động ổn định, thông suốt, đáp ứng đồng thời hồ sơ trực tiếp và trực tuyến. Đội ngũ cán bộ được bồi dưỡng kỹ năng, tác phong phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Dự án tuyến mương Việt Hưng - Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối rộng gần 40ha, với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng sẽ mang đến diện mạo đô thị hiện đại cho phường Long Biên

Chia sẻ về phương châm cải cách hành chính, đại diện UBND phường Long Biên khẳng định: “Chúng tôi lấy phương châm ‘5 dễ’ – dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ đánh giá, dễ kiểm tra giám sát – làm trọng tâm trong hoạt động cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả nhất.”

Song song với đó, Đảng ủy phường ban hành chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030, thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính - chuyển đổi số và 37 tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các tổ dân phố. Các phần mềm quản lý hiện đại như Long Biên Smart Map, hệ thống tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được đưa vào vận hành, giúp nâng cao tính minh bạch, rút ngắn thời gian xử lý công việc.

Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai sâu rộng với hàng nghìn lượt người dân tham gia, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, định danh điện tử. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng chính quyền số, xã hội số ngay từ cấp cơ sở.

Đòn bẩy từ đầu tư công và giải ngân vốn: Hạ tầng đi trước một bước

Trong bức tranh tổng thể về những thành tựu nổi bật của phường Long Biên, đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công được xác định là mũi nhọn để tạo động lực phát triển. Cụ thể trong năm 2025, UBND phường được giao thực hiện 55 dự án với tổng vốn hơn 1.098 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 12/2025, tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch, con số cho thấy nỗ lực rất lớn trong bối cảnh khối lượng công việc dồn dập, địa bàn rộng và yêu cầu giải phóng mặt bằng phức tạp.

Để bảo đảm tiến độ, Đảng ủy, UBND phường đã phát động “Chiến dịch 90 ngày đêm” trong công tác giải phóng mặt bằng. Hơn 600 hộ dân đã được chi trả tiền bồi thường với tổng kinh phí khoảng 605 tỷ đồng, hàng trăm nghìn mét vuông đất được thu hồi, tạo mặt bằng sạch cho các dự án trọng điểm.

Công tác quản lý trật tự xây dựng cũng được siết chặt. Trên địa bàn phường, 100% công trình xây dựng mới đều được kiểm tra từ khi khởi công; không phát sinh công trình không phép, sai phép. Những vi phạm tồn đọng trên đất công, đất nông nghiệp được xử lý kiên quyết, thể hiện rõ kỷ cương đô thị trong giai đoạn phát triển mới.

Một dấu ấn đậm nét khác là việc phường Long Biên tập trung triển khai đồng bộ các dự án hạ tầng lớn nhằm xử lý các điểm nghẽn về úng ngập và giao thông – 2 trong 5 điểm nghẽn của Hà Nội đã được Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chỉ ra và đặc biệt quan tâm chỉ đạo.

Nổi bật trong số này là Dự án xây dựng tuyến mương Việt Hưng - Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối rộng gần 40ha, với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Dự án hiện đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phần lớn diện tích, đang thi công theo tiến độ, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2027. Khi đưa vào sử dụng, công trình sẽ đóng vai trò “xương sống” trong hệ thống thoát nước khu vực, giảm thiểu tình trạng úng ngập kéo dài nhiều năm.

Bên cạnh đó, Dự án công viên, hồ điều hòa tại ô quy hoạch G.4/CXKO1 với quy mô hơn 20ha đang được triển khai, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Không chỉ góp phần điều tiết nước mưa, dự án còn tạo thêm không gian xanh, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Các dự án giao thông như tuyến đường mặt cắt 40m, 30m từ Nguyễn Thời Trung đến Cổ Linh, hay tuyến đường từ Huỳnh Tấn Phát đến Thạch Bàn cũng đã khởi công cuối năm 2025. Đây được xem là những trục kết nối quan trọng, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu.

Cùng với đó, Dự án cải tạo hồ Tư Đình với tổng mức đầu tư gần 95 tỷ đồng được khởi công cuối tháng 12/2025, hứa hẹn sẽ mang đến diện mạo đô thị mới cho khu vực dân cư lâu đời này.

Theo đánh giá của lãnh đạo phường Long Biên, yếu tố then chốt giúp các nhiệm vụ, dự án được triển khai đúng hướng chính là sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng ủy, cùng với sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của UBND phường.

Tinh thần “nói đi đôi với làm”, “việc khó không né tránh” được thể hiện rõ trong từng khâu, từ tiếp dân, đối thoại, tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng đến tổ chức thi công các dự án lớn. Nhiều cuộc họp dân được tổ chức công khai, minh bạch, giúp người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách, từ đó tạo sự đồng thuận cao.

Những kết quả đạt được sau hơn nửa năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ mang ý nghĩa trước mắt, mà còn tạo nền tảng vững chắc để phường Long Biên bước vào giai đoạn phát triển mới – hiện đại, văn minh và bền vững.