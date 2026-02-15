Phường Đống Đa: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo phục vụ

TP - Sau hơn nửa năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Đống Đa đã tạo bước đột phá khi xếp thứ nhất trong 126 xã, phường Hà Nội về chỉ số phục vụ hành chính công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả của bộ máy, mà còn cho thấy chuyển biến thực chất trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và phương châm “lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo phục vụ”.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải quyết công việc

Sau hơn nửa năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Đống Đa đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, duy trì hoạt động thông suốt, từng bước khẳng định hiệu quả của mô hình mới trong thực tiễn quản lý đô thị và phục vụ nhân dân. Những kết quả nổi bật về cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu ngân sách, quản lý đô thị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I đang tạo tiền đề quan trọng cho định hướng phát triển năm 2026 và những năm tiếp theo.

Dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy - UBND, phường Đống Đa đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu trong năm 2025

Việc “được trao quyền nhiều hơn” giúp phường chủ động giải quyết các thủ tục hành chính sát thực tiễn, từ đăng ký hộ kinh doanh, xác nhận cư trú đến cấp phép xây dựng nhỏ lẻ, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân. Sau thời gian ngắn vận hành, bộ máy hành chính phường đã đi vào nề nếp, hoạt động “một cửa” thông suốt, giảm rõ rệt tình trạng chờ đợi, xin ý kiến nhiều cấp như trước.

Ngay sau khi thành lập, Đảng ủy phường Đống Đa đã xác định cải cách hành chính và chuyển đổi số là khâu đột phá, gắn với yêu cầu “gần dân hơn, phục vụ dân tốt hơn”, không đơn thuần dừng ở chức năng quản lý hành chính truyền thống. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên nghe UBND phường báo cáo tiến độ triển khai các đề án, kế hoạch lớn, trong đó có Đề án “Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học – công nghệ, phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2025–2030” và kế hoạch xây dựng mô hình “Phường số”.

Phường Đống Đa luôn lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo năng lực phục vụ

Một chỉ đạo xuyên suốt của Đảng ủy là gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải quyết công việc, đặc biệt trong lĩnh vực tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Nhờ sự lãnh đạo sát sao, bộ máy hành chính phường nhanh chóng ổn định, các quy trình được chuẩn hóa, công khai, hạn chế tình trạng đùn đẩy, chậm trễ.

Kết quả là chỉ trong thời gian ngắn, phường Đống Đa đã có bước nhảy vọt về chỉ số phục vụ hành chính công. Theo báo cáo của UBND phường, trong những ngày đầu triển khai mô hình mới, phường Đống Đa xếp thứ 119/126 xã, phường toàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, bằng các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, đến ngày 30/9/2025, thứ hạng của phường đã vươn lên vị trí thứ 3/126, và đến cuối tháng 11/2025, phường đứng thứ 1/126 xã, phường trong bảng xếp hạng chỉ số phục vụ hành chính công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Phường Đống Đa xác định rõ phương châm “lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo phục vụ”, gắn cải cách thủ tục hành chính với nâng cao các chỉ số SIPAS, PAR INDEX và PAPI. Hàng loạt kế hoạch chuyên đề đã được ban hành nhằm cải thiện trải nghiệm của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh như cư trú, hộ kinh doanh, đất đai, xây dựng.

Những nỗ lực này đã được lãnh đạo thành phố ghi nhận. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã trực tiếp trao Thư khen cho Điểm tiếp nhận, phục vụ hành chính công phường Đống Đa, đồng thời đánh giá cao mô hình tổ chức, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng nhanh của đội ngũ cán bộ, công chức phường trong giai đoạn đầu vận hành chính quyền hai cấp.

Thu ngân sách vượt dự toán, môi trường kinh doanh cải thiện

Xác định chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà là động lực then chốt để đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, phường Đống Đa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch, đề án trọng điểm về chuyển đổi số. Cụ thể, UBND phường đã báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy và xây dựng dự thảo Đề án “Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển đô thị thông minh trên địa bàn phường Đống Đa giai đoạn 2025–2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Trên cơ sở đó, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, các tổ giúp việc và 59 tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các khu dân cư, tổ dân phố, nhằm đưa chuyển đổi số đến gần người dân, hỗ trợ trực tiếp việc tiếp cận, sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và tiện ích số trong đời sống hằng ngày. Đây được coi là giải pháp quan trọng để khắc phục khoảng cách số, đặc biệt với người cao tuổi, hộ kinh doanh nhỏ lẻ và các nhóm yếu thế trên địa bàn.

Cùng với đó là chiến dịch cao điểm “45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số”, phong trào “Bình dân học vụ số”, đề án “Phường số thông minh giai đoạn 2025–2030”, đẩy nhanh số hóa dữ liệu, chuẩn hóa quy trình, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong hoạt động hành chính. Nhờ đó, số lượng hồ sơ được tiếp nhận, xử lý trực tuyến tăng nhanh, góp phần giảm chi phí xã hội và nâng cao sự hài lòng của người dân.

Một trong những điểm sáng nổi bật của phường Đống Đa năm 2025 là kết quả thu ngân sách vượt xa dự toán thành phố giao. Tính từ 1/7 đến 15/12/2025, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 73,3 tỷ đồng, bằng 284,1% dự toán, trong đó nhiều khoản thu đạt tỷ lệ rất cao như phí, lệ phí đạt 775%, lệ phí trước bạ đạt trên 322%...

Là địa bàn trung tâm với mật độ dân cư cao, phường Đống Đa xác định quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Phường đã phối hợp các sở, ngành triển khai lập thiết kế đô thị các tuyến phố, tiếp nhận và quản lý công viên, vườn hoa, hệ thống cây xanh theo phân cấp mới; đồng thời tổ chức nhiều đợt ra quân đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy...

Bước sang năm 2026, phường Đống Đa xác định tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng phường số, đô thị thông minh; quản lý hiệu quả đất đai, trật tự xây dựng; giải quyết vấn đề chợ cóc, chợ tạm, trong đó tập trung xử lý dứt điểm khu vực chợ Cầu Mới; phát triển kinh tế dịch vụ - thương mại bền vững, gắn với bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử.

Với nền tảng đã được tạo dựng trong năm 2025, cùng sự đồng thuận của nhân dân và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, phường Đống Đa đang từng bước khẳng định vai trò là một đơn vị hành chính đô thị năng động, hiện đại, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Thủ đô Hà Nội.