Hà Nội lùi lịch thu gom rác thải sau 20h, tăng tần suất xuyên Tết

TPO - Từ hôm nay (15/2) rác thải sinh hoạt sẽ thu gom từ 20h hằng ngày để tránh ùn tắc giao thông giờ cao điểm. Cùng với đó, Hà Nội yêu cầu tăng tần suất thu gom rác xuyên suốt dịp Tết Nguyên đán.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc triển khai thí điểm điều chỉnh thời gian thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố, nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông do hoạt động tập kết rác trong giờ cao điểm.

Theo đó, Sở đề nghị UBND các phường chỉ đạo đơn vị duy trì vệ sinh môi trường xây dựng phương án tổ chức thu gom, vận chuyển rác bắt đầu từ 20h hằng ngày. Các phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ điểm tập kết, trạm trung chuyển đến cơ sở xử lý; cũng như xe thu gom rác từ hộ gia đình đến điểm tập kết đều phải thực hiện sau thời điểm này, bảo đảm đúng quy trình, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân và trật tự an toàn giao thông, đồng thời thu gom toàn bộ lượng rác phát sinh trong ngày.

Xe thu gom rác sẽ lùi lịch thu gom rác từ 20h hằng ngày

Bên cạnh đó, chính quyền cơ sở được yêu cầu tăng cường tuyên truyền để người dân bỏ rác đúng nơi, đúng thời gian; đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi thu gom, vận chuyển rác không đúng quy định, đặc biệt là tình trạng tập kết phương tiện gây ùn tắc giao thông giờ cao điểm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các đơn vị vệ sinh môi trường phải phối hợp bố trí đủ phương tiện, nhân lực, tổ chức thu gom hợp lý và chỉ vận chuyển rác đến nơi tập kết từ 20h hằng ngày, bảo đảm toàn bộ rác thải được đưa tới cơ sở xử lý theo quy định. Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp kiểm tra, đôn đốc công tác vệ sinh môi trường, đồng thời quản lý, vận hành các khu xử lý để tiếp nhận toàn bộ rác sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố.

Đối với lượng rác ngày Tết Nguyên đán, số liệu thống kê cho thấy, những ngày cao điểm trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lượng rác phát sinh trên toàn thành phố khoảng 9.500-10.500 tấn/ngày, tăng 130-150% so với ngày thường, tạo áp lực rất lớn đối với hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải của Thủ đô.

UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai kế hoạch tổng thể bảo đảm vệ sinh môi trường phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Những ngày qua, nhiều xã, phường đã tổ chức tổng vệ sinh tại khu dân cư, xử lý dứt điểm các điểm tồn đọng rác, tăng tần suất thu gom và bố trí lực lượng ứng trực trong suốt dịp Tết. Các đơn vị vận hành 2 khu xử lý rác tập trung bố trí ứng trực 24/24 giờ, bảo đảm tiếp nhận, xử lý toàn bộ lượng rác phát sinh trong ngày; đồng thời kiểm soát chặt chẽ phương tiện vận chuyển, không để xảy ra sự cố môi trường.