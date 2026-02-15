Hà Nội: Đảm bảo văn minh đô thị các điểm bán hoa Tết

Là địa phương có thương hiệu nổi tiếng về đào, quất Tết, những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phường Tây Hồ (Hà Nội) quyết liệt thực hiện văn minh đô thị tại các điểm bán hoa Tết.
Không gian bày bán hoa, cây cảnh Tết thoáng đãng trên địa bàn phường Tây Hồ, đảm bảo văn minh đô thị.
Phường Tây Hồ cũng yêu cầu các tiểu thương lùi vào vỉa hè 1,5 mét sau vạch sơn trắng để nhường đường cho người đi bộ. Dù quân số mỏng nhưng chúng tôi luôn trực chiến, quyết tâm không để tái diễn cảnh 'đào rong' hay chợ tràn ra lòng đường. Các phương tiện dừng đỗ trái phép dưới lòng đường để mua bán cũng sẽ bị xử lý kiên quyết.
Những sự thay đổi trong công tác tổ chức chợ hoa Tết của UBND phường Tây Hồ giúp người dân đi sắm Tết đỡ vất vả hơn, đặc biệt, tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy, ùn tắc, gây ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị.