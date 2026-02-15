Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tết Việt

Google News

Hà Nội: Đảm bảo văn minh đô thị các điểm bán hoa Tết

Duy Phạm - Hoàng Phong

Là địa phương có thương hiệu nổi tiếng về đào, quất Tết, những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phường Tây Hồ (Hà Nội) quyết liệt thực hiện văn minh đô thị tại các điểm bán hoa Tết.

tienphong-152tayho.jpg
Để phục vụ nhu cầu mua sắm, thưởng ngoạn của người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, UBND phường Tây Hồ đã triển khai 5 điểm chợ hoa Tết tập trung tại các tuyến phố trọng điểm như Lạc Long Quân, Nguyễn Hoàng Tôn, Võ Chí Công và các khu vực lân cận như ngã ba Nghi Tàm – Âu Cơ, phố Vũ Tuấn Chiêu...
tienphong-152tayho4.jpg
Đại diện lực lượng chức năng phường Tây Hồ cho biết, các điểm chợ hoa được bố trí tại vỉa hè khu vực công cộng, đảm bảo không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và cơ quan nhà nước. Các vị trí được kẻ vạch sơn rõ ràng, yêu cầu tiểu thương dành lối cho người đi bộ nhằm đảm bảo văn minh thương mại và vệ sinh môi trường.
tienphong-152tayho5.jpg
tienphong-152tayho6.jpg
tienphong-152tayho7.jpg
tienphong-152tayho8.jpg
Không gian bày bán hoa, cây cảnh Tết thoáng đãng trên địa bàn phường Tây Hồ, đảm bảo văn minh đô thị.
tienphong-152tayho9.jpg
tienphong-152tayho10.jpg
tienphong-152tayho11.jpg
tienphong-152tayho12.jpg
Phường Tây Hồ cũng yêu cầu các tiểu thương lùi vào vỉa hè 1,5 mét sau vạch sơn trắng để nhường đường cho người đi bộ. Dù quân số mỏng nhưng chúng tôi luôn trực chiến, quyết tâm không để tái diễn cảnh 'đào rong' hay chợ tràn ra lòng đường. Các phương tiện dừng đỗ trái phép dưới lòng đường để mua bán cũng sẽ bị xử lý kiên quyết.
tienphong-152tayho16.jpg
tienphong-152tayho18.jpg
tienphong-152tayho19.jpg
tienphong-152tayho20.jpg
tienphong-152tayho13.jpg
tienphong-152tayho14.jpg
tienphong-152tayho15.jpg
tienphong-152tayho17.jpg
Những sự thay đổi trong công tác tổ chức chợ hoa Tết của UBND phường Tây Hồ giúp người dân đi sắm Tết đỡ vất vả hơn, đặc biệt, tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy, ùn tắc, gây ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị.
Duy Phạm - Hoàng Phong
#Tết Bính Ngọ 2026 #Tết #Chợ hoa Tết #Phường Tây Hồ #Văn minh đô thị

