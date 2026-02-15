Hà Nội: Đảm bảo văn minh đô thị các điểm bán hoa Tết

Là địa phương có thương hiệu nổi tiếng về đào, quất Tết, những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phường Tây Hồ (Hà Nội) quyết liệt thực hiện văn minh đô thị tại các điểm bán hoa Tết.