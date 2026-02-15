Du học sinh quốc tế mê xin chữ, mặc áo dài đón Tết Việt

TPO - Với nhiều du học sinh quốc tế đang theo học tại Việt Nam, Tết Nguyên đán không chỉ là một kì nghỉ đặc biệt, mà còn là hành trình trải nghiệm văn hóa đầy xúc cảm và đáng nhớ.

Tại chương trình “Tết Việt 2026” do Trường Đại học Hà Nội tổ chức, không khí xuân hiện diện trong từng gian hàng, từng tiếng cười rộn ràng của sinh viên trong và ngoài nước.

Du học sinh quốc tế hào hứng với Tết Nguyên đán của Việt Nam. Ảnh: Nghiêm Huê

Hana, nữ sinh Hàn Quốc theo học ngành Việt Nam học, bị cuốn hút bởi quầy viết thư pháp. Với vốn tiếng Việt sau vài tháng miệt mài học tập, Hana mạnh dạn bày tỏ mong muốn được “xin chữ” đầu năm để cầu may mắn. Thầy đồ đã trao tặng cô chữ “Lộc” như một lời chúc cho một năm mới hanh thông. Nét mực còn chưa khô, nụ cười rạng rỡ đã nở trên gương mặt cô gái trẻ.

Ha Na (nữ sinh ngồi ngoài cùng bên phải) và Lâm mong muốn xin chữ Phúc và chữ Lộc. Ảnh: Nghiêm Huê

“Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm Tết Nguyên đán của Việt Nam. Mọi thứ thật ấm áp. Tôi cảm nhận rõ sự háo hức của các bạn sinh viên Việt Nam”, Hana chia sẻ.

Đồng hành cùng cô là một sinh viên Hàn Quốc khác, tự giới thiệu tên tiếng Việt là Lâm. Lâm chọn chữ “Phúc”, gửi gắm mong ước một năm mới tròn đầy, bình an.

Với Trương Hải Nguyên, 23 tuổi, du học sinh đến từ Quảng Tây (Trung Quốc), Tết Việt còn là hành trình trở về cội nguồn. Hải Nguyên sang Việt Nam từ tháng 9/2025 để theo học ngành Việt Nam học. Mẹ là người Việt Nam, nhưng tuổi thơ của Nguyên chỉ gắn với quê ngoại qua những cuộc gọi video về Hải Phòng mỗi dịp năm mới.

Trương Hải Nguyên thích thú với Tết Nguyên đán của quê ngoại. Ảnh: Nghiêm Huê

Cái tên “Hải Nguyên” cũng là cách gia đình nhắc nhớ về huyện Thủy Nguyên (cũ), TP Hải Phòng, quê hương của mẹ.

Ngay năm đầu tiên ở Việt Nam, Nguyên đã được cùng người thân dự lễ cúng ông Công, ông Táo, chuẩn bị mâm cỗ Tết và chờ đón khoảnh khắc giao thừa. Trong ký ức của chàng trai trẻ, Tết Việt luôn gắn với sự quây quần: cả gia đình sum họp, sẻ chia niềm vui, nỗi buồn của một năm đã qua và gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp.

Hào hứng với trò chơi ném vòng bắt vịt. Ảnh: Nghiêm Huê

Lớn lên trong môi trường giao thoa văn hóa Việt – Trung, Hải Nguyên đặc biệt yêu thích bánh cốm, món bánh truyền thống vẫn được mẹ chuẩn bị mỗi dịp Tết. Và lần đầu khoác lên mình tà áo dài Việt Nam, anh cảm nhận rõ nét sự trang trọng, thanh lịch: “Khi mặc áo dài, tôi thấy mình phải đứng ngay ngắn, chỉnh tề hơn để tôn lên vẻ đẹp của trang phục”.

Dự định thời gian tới, Hải Nguyên sẽ tiếp tục ở lại Việt Nam nâng cao trình độ tiếng Việt, đồng thời mong muốn trở thành cầu nối nhỏ bé vun đắp tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Chị Yanet Pazo Camacho, học viên cao học đến từ Cuba, sang Việt Nam từ đầu năm 2026 theo diện học bổng Chính phủ. Với chị, Tết Nguyên đán là trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.

Chị Yanet Pazo Camacho khẳng định áo dài Việt Nam rất đẹp. Ảnh: Nghiêm Huê

“Tôi thấy mọi thứ thật tuyệt vời. Người Việt Nam rất tốt và thân thiện. Tôi yêu tiếng Việt và học khá nhanh”, chị vui vẻ chia sẻ. Những hình ảnh về không khí Tết Việt sẽ được chị gửi về cho gia đình tại quê nhà để mọi người cùng cảm nhận.

Du học sinh người Mỹ trải nghiệm gói nem. Ảnh: Nghiêm Huê

Tại Cuba, người dân không đón Tết Nguyên đán mà tổ chức lễ Giáng sinh và chào năm mới vào đêm 31/12 dương lịch. Trong khoảnh khắc giao thừa, gia đình chị thường quây quần bên mâm cơm thịnh soạn, thưởng thức món Tamales, bánh làm từ bột ngô xay, thịt heo, gói trong lá ngô và luộc chín, cùng nâng li chúc nhau bình an, may mắn.

Lần đầu tiên trải nghiệm Tết cổ truyền Việt Nam, chị Yanet cùng các lưu học sinh quốc tế tham gia gói bánh chưng, nấu món ăn truyền thống và đặc biệt là khoác lên mình tà áo dài, đứng trên sân khấu biểu diễn.

“Tôi rất vui. Đây chắc chắn là một kỉ niệm đáng nhớ”, chị hào hứng nói.