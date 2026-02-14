Người trẻ khó xử trước những câu hỏi 'review cuộc đời' dịp Tết

TPO - Với không ít người trẻ, Tết không chỉ là thời khắc đoàn viên, sum họp sau một năm tất bật mà còn là khoảng thời gian đầy thử thách về mặt ứng xử. Bởi bên cạnh những lời chúc tốt đẹp, họ còn phải đối diện với không ít câu hỏi khó xử từ người thân.

Từ câu chuyện học tập

“Việc học dạo này ra sao?”, “Năm nay có đạt thành tích gì không?” - những câu hỏi quen thuộc ấy thường xuất hiện trong câu chuyện đầu năm. Với nhiều bạn trẻ từ 18 - 22 tuổi còn đang ngồi trên giảng đường, lời hỏi han tưởng chừng bình thường này đôi khi lại vô tình tạo áp lực và khiến họ rơi vào thế lúng túng.

Bạn Thanh Huyền (21 tuổi, đến từ phường Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, năm nào cô cũng chuẩn bị sẵn tâm lý trước khi đi chúc Tết họ hàng. “Mình vẫn nhớ rất rõ cảm giác cứ vừa ngồi xuống là các cô, các bác bắt đầu hỏi về chuyện học hành, rồi định hướng nghề nghiệp sau này. Gần như đó luôn là chủ đề mở đầu mỗi lần gặp mặt”, Huyền chia sẻ.

Mặc dù có chút ngượng, Thanh Huyền dẫn cảm thấy quen thuộc với các câu hỏi từ người thân.

Theo Huyền, ở tuổi 21, cô vẫn đang trong hành trình khám phá bản thân nên chưa có định hướng nghề nghiệp thật sự rõ ràng. Vì vậy, cô bạn không muốn cuộc trò chuyện đi quá sâu vào những điều mình chưa xác định chắc chắn. Thay vào đó, Huyền chọn cách trả lời ngắn gọn, giữ câu chuyện ở mức vừa phải để tránh rơi vào tình huống khó xử.

Không chỉ Huyền, bạn Thu Trang (22 tuổi, đến từ phường Định Công, Hà Nội), sinh viên năm cuối ngành Xuất bản điện tử, cũng quen với những tình huống “dở khóc dở cười” trong mâm cơm ngày Tết.

“Từ năm nhất, năm hai và tới năm ngoái, khi mình chuẩn bị ra trường, trong mâm cơm Tết, chú mình năm nào cũng hỏi một câu lặp lại rằng ngành khó và hẹp như vậy năm sau ra trường làm việc gì. Bản thân mình may mắn cũng đã tìm được một công việc phù hợp nên năm nay, Tết mình cũng không cần phải lo lắng quá nhiều nữa”, Trang cho biết.

Trang kể, có thời điểm cô từng chạnh lòng vì cảm giác lựa chọn của mình bị nghi ngờ. Tuy nhiên, nhìn lại, cô nhận ra những câu hỏi ấy chủ yếu xuất phát từ sự quan tâm và lo lắng của người lớn dành cho tương lai của con cháu. Khi đã có định hướng rõ ràng hơn cho bản thân, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm và cởi mở hơn trong việc chia sẻ.

Tới “Tiền lương bao nhiêu/Bao giờ lấy chồng?”

Khi bước sang độ tuổi trưởng thành hơn, những câu hỏi xoay quanh chuyện học tập dần nhường chỗ cho các chủ đề thực tế như thu nhập, tài chính hay hôn nhân.

Bạn Hải Yến (26 tuổi, đến từ phường Long Biên, Hà Nội) cho biết vài năm trước, khi còn đi học, cô thường được hỏi về định hướng nghề nghiệp. Nhưng từ khi đi làm ổn định, sự quan tâm ấy chuyển sang mức lương và tình hình tài chính.

“Khi nhận được những câu hỏi khá nhạy cảm về mức lương, tài chính của mình, mình thường chọn cách đối phó như lương cháu đủ sống. Hay đôi khi mình cũng sẽ chọn đánh lạc hướng chủ đề như công việc của cháu dạo này ổn, mà cô trẻ ra quá”, Yến kể (cười).

Không dừng lại ở đó, những năm gần đây, cô bạn còn liên tục được hỏi về chuyện yêu đương, lập gia đình. Trước sự thúc giục ấy, Yến cho rằng Tết là dịp sum họp và quan tâm nhau, nhưng mỗi người cũng nên cân nhắc giới hạn khi đề cập đến đời sống riêng tư.

Vì vậy, khi rơi vào tình huống khó xử, cô thường trả lời nhẹ nhàng: “Khi nào công việc, cuộc sống ổn định con sẽ lấy chồng”.

Ảnh minh họa.

Cưới rồi… lại tới “Bao giờ có em bé?”

Không chỉ người độc thân, ngay cả những bạn trẻ đã lập gia đình cũng chưa hẳn thoát khỏi áp lực hỏi han. Sau đám cưới, câu chuyện thường nhanh chóng chuyển sang kế hoạch sinh con.

Đình Tâm (29 tuổi, phường Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ rằng dù đã kết hôn hai năm, anh và vợ vẫn thường xuyên nhận được câu hỏi về chuyện con cái mỗi dịp sum họp hai bên gia đình.

“Tết năm ngoái, mỗi lần đi chúc Tết, vợ chồng mình lại được các cô, các bác hỏi dồn về chuyện khi nào có em bé. Có lúc cả hai chỉ biết cười trừ vì cũng khá ngại trả lời, bởi hai đứa đã có kế hoạch riêng nhưng không tiện chia sẻ”, anh kể.

Theo anh, những câu hỏi ấy khiến vợ chồng trẻ không khỏi lúng túng và áp lực, dù hiểu đó là sự quan tâm. Để không khí sum họp ngày Tết thực sự nhẹ nhàng, hỏi han cũng cần đi kèm với sự tinh tế và thấu hiểu.