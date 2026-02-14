Tuổi trẻ Lâm Đồng lan tỏa xuân yêu thương

TPO - Hướng tới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đồng loạt triển khai các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, trao tặng hàng trăm phần quà cho hộ nghèo, học sinh khó khăn và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ.