Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ Lâm Đồng lan tỏa xuân yêu thương

Thái Lâm

TPO - Hướng tới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đồng loạt triển khai các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, trao tặng hàng trăm phần quà cho hộ nghèo, học sinh khó khăn và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ.

img-7915.jpg
Tại xã Trà Tân, đoàn thanh niên xã đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình "Xuân sẻ chia - Tết yêu thương", trao 70 phần quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các hộ gia đình khó khăn.
img-7916-6390.jpg
Hoạt động này có tổng kinh phí 35 triệu đồng, góp phần động viên bà con đón Tết cổ truyền﻿ trong không khí ấm áp và nghĩa tình.
img-7920.jpg
img-7919.jpg
Tại xã Tà Hine, đoàn thanh niên xã cũng đã phối hợp trao 30 suất quà, tổng trị giá 15 triệu đồng cho học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
img-7924.jpg
Tại xã Bảo Lâm 2, chương trình “Xuân Tình Nguyện 2026 - Chia sẻ yêu thương" được tổ chức với sự đồng hành của các đơn vị tài trợ, trao 50 phần quà (tổng trị giá 50 triệu đồng) cho gia đình chính sách, hộ khó khăn và tặng quà cho 21 học sinh nghèo vượt khó.
img-7925-5660.jpg
Trong khuôn khổ, lãnh đạo các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng cũng trực tiếp thăm hỏi, trao quà cho trường hợp học sinh mắc bệnh hiểm nghèo và gia đình có công với cách mạng.
img-7929.jpg
img-7928.jpg
img-7927.jpg
Dịp này, đoàn thanh niên và Hội LHTN Việt Nam xã Sơn Mỹ cũng đã phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình "Xuân tình nguyện 2026 - Xuân gắn kết, Tết đong đầy" tại Trường THCS Tân Thắng.
img-7930-8152.jpg
Chương trình trao 20 suất quà cho gia đình chính sách, người có công và 100 suất quà kèm lì xì cho học sinh khó khăn, tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.
img-7921-1149.jpg
Gần Tết Nguyên đán, đoàn thanh niên phường Tiến Thành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ của phường thăm và tặng 2 suất quà (650.000 đồng/suất) cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị nhập ngũ năm 2026.
img-7922.jpg
img-7923-1854.jpg
Hoạt động thể hiện sự quan tâm của tổ chức Đoàn, góp phần động viên thanh niên yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Thái Lâm
#Lâm Đồng #trao tặng quà Tết #đoàn thanh niên #hộ nghèo #học sinh khó khăn

