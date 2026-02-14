Tuổi trẻ Lâm Đồng lan tỏa xuân yêu thương

TPO - Hướng tới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đồng loạt triển khai các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, trao tặng hàng trăm phần quà cho hộ nghèo, học sinh khó khăn và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ.
Tại xã Tà Hine, đoàn thanh niên xã cũng đã phối hợp trao 30 suất quà, tổng trị giá 15 triệu đồng cho học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Tại xã Bảo Lâm 2, chương trình “Xuân Tình Nguyện 2026 - Chia sẻ yêu thương" được tổ chức với sự đồng hành của các đơn vị tài trợ, trao 50 phần quà (tổng trị giá 50 triệu đồng) cho gia đình chính sách, hộ khó khăn và tặng quà cho 21 học sinh nghèo vượt khó.
Dịp này, đoàn thanh niên và Hội LHTN Việt Nam xã Sơn Mỹ cũng đã phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình "Xuân tình nguyện 2026 - Xuân gắn kết, Tết đong đầy" tại Trường THCS Tân Thắng.
Hoạt động thể hiện sự quan tâm của tổ chức Đoàn, góp phần động viên thanh niên yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.