Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Tranh cãi xu hướng mai mối tình cũ cho người lạ ở Trung Quốc

Tú Oanh

TPO - Giới trẻ Trung Quốc tạo ra xu hướng hẹn hò mới gọi là “giới thiệu người yêu cũ”. Trong đó, họ đăng thông tin công khai của tình cũ như các ứng viên xin việc.

Theo SCMP, giới trẻ chia sẻ hồ sơ chi tiết, phản hồi cá nhân và “báo cáo kinh nghiệm” về các mối quan hệ trước đây với người lạ trên mạng xã hội, nhằm giúp nhau giảm rủi ro trong bối cảnh hẹn hò hiện đại.

Xu hướng này bắt nguồn từ bài đăng của một cô gái muốn yêu đương nhưng bất lực trong việc tìm kiếm bạn trai.

Cô viết trên mạng xã hội: “Có chị em nào giới thiệu cho tôi người yêu cũ của mình được không? Tôi thực sự không hiểu vì sao hẹn hò lại khó đến vậy."

a.jpg
Các cô gái Trung Quốc giới thiệu người yêu cũ cho nhau trên mạng xã hội.

Lời “cầu cứu” của cô gái nhanh chóng nhận được phản hồi nhiệt tình từ cư dân mạng. Mọi người để lại vô số bình luận giới thiệu người yêu cũ với văn phong không khác gì những chuyên viên tuyển dụng hoặc bán hàng.

Một cư dân mạng đến từ tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc, trả lời: “Bạn trai hiện tại của tôi thì sao? Nếu bọn tôi chia tay, tôi sẽ báo bạn, anh ấy thực ra khá hào phóng.”

Người khác viết: “Sinh năm 1995, cao 1,83m, làm việc tại doanh nghiệp nhà nước, cảm xúc ổn định, biết nấu ăn. Nhược điểm là hơi bám mẹ. Đáng để cân nhắc”.

Để tăng độ tin cậy, bên cạnh thông tin cơ bản, có người còn nhấn mạnh thêm: “Dựa trên 3 năm kinh nghiệm thực tế”.

Sau đó, cụm từ “giới thiệu người yêu cũ” nhanh chóng lan truyền, kéo theo làn sóng bài đăng rầm rộ.

Một số người mô tả xu hướng này phổ biến đến mức giống như lạc vào khu chợ đồ cũ, nơi người yêu cũ được đối xử như "hàng đã qua sử dụng", kèm theo những đánh giá chi tiết về chất lượng, ngoại hình và cả những trải nghiệm tình cảm.

Hình thức giới thiệu này cũng giống bản lý lịch, trình bày thông tin cá nhân theo cách có cấu trúc - liệt kê chi tiết các thông tin cơ bản như địa chỉ, tuổi, cung hoàng đạo, ưu và nhược điểm…

Những chị em nhiệt tình trên mạng thậm chí còn soạn hẳn “Cẩm nang hướng dẫn về bạn trai cũ” để bạn gái tương lai của anh ta có thể tham khảo bất cứ lúc nào.

Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là có người thực sự tìm được bạn đời nhờ phương thức này.

Một cư dân mạng kể có cô gái cùng thành phố, sau khi chia tay trong êm đẹp với bạn trai trước khi ra nước ngoài, đã đăng thông tin về anh này trên mạng. Sau khi gặp người yêu cũ của cô gái đó, cư dân mạng này nhận ra họ thực sự rất hợp nhau và bước vào giai đoạn tìm hiểu.

a2.jpg
Phụ nữ trẻ Trung Quốc thích hẹn hò với tình cũ của người khác vì sợ bị lừa đảo.

Động lực thúc đẩy xu hướng mới nổi này ở Trung Quốc được cho là bắt nguồn từ sự thiếu hụt niềm tin sâu sắc trong bối cảnh hẹn hò hiện nay.

Nhiều người trẻ độc thân lo ngại gặp phải kẻ lừa đảo, cao thủ tán tỉnh, kẻ thao túng tâm lý hoặc kẻ ngoại tình trên các ứng dụng hẹn hò, đặc biệt là những người dùng quá nhiều ảnh chỉnh sửa hoặc phóng đại chức danh công việc.

Vì vậy, ngày càng nhiều người thích “đối tượng cũ”, vốn được kiểm chứng trong các mối quan hệ trước, hơn là đánh cược vào mối tình hoàn toàn mới chưa được thử thách.

“Rủi ro khi tìm kiếm mà không có thông tin đầy đủ là quá cao. Ít nhất nếu có người khác từng hẹn hò với họ, bạn sẽ biết họ tốt hay xấu. Điều đó tốt hơn là rơi vào tay kẻ lừa đảo”, theo ý kiến của người ủng hộ xu hướng hẹn hò mới.

“Thông tin minh bạch hơn. Dù người lạ có trông hoàn hảo đến đâu, cũng không bằng xác nhận từ người yêu cũ, ‘Đã hẹn hò. Đề cử!’”, người khác tán đồng.

Tuy nhiên, xu hướng này cũng gây ra mối quan ngại rằng “văn hóa giới thiệu” biến con người trở thành hàng hóa.

“Điều này chẳng khác gì đi mua rau ở siêu thị”, “Tôi có một thắc mắc nhỏ, nếu đàn ông cũng giới thiệu bạn gái cũ cho nhau, chẳng phải là cảm giác khó chịu sao?”… là những ý kiến phản đối kiểu mai mối trên.

Tú Oanh
#Xu hướng hẹn hò #giới trẻ Trung Quốc #người yêu cũ #giới thiệu người yêu cũ #hẹn hò hiện đại

Xem thêm

Cùng chuyên mục