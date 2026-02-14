Tranh cãi xu hướng mai mối tình cũ cho người lạ ở Trung Quốc

TPO - Giới trẻ Trung Quốc tạo ra xu hướng hẹn hò mới gọi là “giới thiệu người yêu cũ”. Trong đó, họ đăng thông tin công khai của tình cũ như các ứng viên xin việc.

Theo SCMP, giới trẻ chia sẻ hồ sơ chi tiết, phản hồi cá nhân và “báo cáo kinh nghiệm” về các mối quan hệ trước đây với người lạ trên mạng xã hội, nhằm giúp nhau giảm rủi ro trong bối cảnh hẹn hò hiện đại.

Xu hướng này bắt nguồn từ bài đăng của một cô gái muốn yêu đương nhưng bất lực trong việc tìm kiếm bạn trai.

Cô viết trên mạng xã hội: “Có chị em nào giới thiệu cho tôi người yêu cũ của mình được không? Tôi thực sự không hiểu vì sao hẹn hò lại khó đến vậy."

Các cô gái Trung Quốc giới thiệu người yêu cũ cho nhau trên mạng xã hội.

Lời “cầu cứu” của cô gái nhanh chóng nhận được phản hồi nhiệt tình từ cư dân mạng. Mọi người để lại vô số bình luận giới thiệu người yêu cũ với văn phong không khác gì những chuyên viên tuyển dụng hoặc bán hàng.

Một cư dân mạng đến từ tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc, trả lời: “Bạn trai hiện tại của tôi thì sao? Nếu bọn tôi chia tay, tôi sẽ báo bạn, anh ấy thực ra khá hào phóng.”

Người khác viết: “Sinh năm 1995, cao 1,83m, làm việc tại doanh nghiệp nhà nước, cảm xúc ổn định, biết nấu ăn. Nhược điểm là hơi bám mẹ. Đáng để cân nhắc”.

Để tăng độ tin cậy, bên cạnh thông tin cơ bản, có người còn nhấn mạnh thêm: “Dựa trên 3 năm kinh nghiệm thực tế”.

Sau đó, cụm từ “giới thiệu người yêu cũ” nhanh chóng lan truyền, kéo theo làn sóng bài đăng rầm rộ.

Một số người mô tả xu hướng này phổ biến đến mức giống như lạc vào khu chợ đồ cũ, nơi người yêu cũ được đối xử như "hàng đã qua sử dụng", kèm theo những đánh giá chi tiết về chất lượng, ngoại hình và cả những trải nghiệm tình cảm.

Hình thức giới thiệu này cũng giống bản lý lịch, trình bày thông tin cá nhân theo cách có cấu trúc - liệt kê chi tiết các thông tin cơ bản như địa chỉ, tuổi, cung hoàng đạo, ưu và nhược điểm…

Những chị em nhiệt tình trên mạng thậm chí còn soạn hẳn “Cẩm nang hướng dẫn về bạn trai cũ” để bạn gái tương lai của anh ta có thể tham khảo bất cứ lúc nào.

Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là có người thực sự tìm được bạn đời nhờ phương thức này.

Một cư dân mạng kể có cô gái cùng thành phố, sau khi chia tay trong êm đẹp với bạn trai trước khi ra nước ngoài, đã đăng thông tin về anh này trên mạng. Sau khi gặp người yêu cũ của cô gái đó, cư dân mạng này nhận ra họ thực sự rất hợp nhau và bước vào giai đoạn tìm hiểu.

Phụ nữ trẻ Trung Quốc thích hẹn hò với tình cũ của người khác vì sợ bị lừa đảo.

Động lực thúc đẩy xu hướng mới nổi này ở Trung Quốc được cho là bắt nguồn từ sự thiếu hụt niềm tin sâu sắc trong bối cảnh hẹn hò hiện nay.

Nhiều người trẻ độc thân lo ngại gặp phải kẻ lừa đảo, cao thủ tán tỉnh, kẻ thao túng tâm lý hoặc kẻ ngoại tình trên các ứng dụng hẹn hò, đặc biệt là những người dùng quá nhiều ảnh chỉnh sửa hoặc phóng đại chức danh công việc.

Vì vậy, ngày càng nhiều người thích “đối tượng cũ”, vốn được kiểm chứng trong các mối quan hệ trước, hơn là đánh cược vào mối tình hoàn toàn mới chưa được thử thách.

“Rủi ro khi tìm kiếm mà không có thông tin đầy đủ là quá cao. Ít nhất nếu có người khác từng hẹn hò với họ, bạn sẽ biết họ tốt hay xấu. Điều đó tốt hơn là rơi vào tay kẻ lừa đảo”, theo ý kiến của người ủng hộ xu hướng hẹn hò mới.

“Thông tin minh bạch hơn. Dù người lạ có trông hoàn hảo đến đâu, cũng không bằng xác nhận từ người yêu cũ, ‘Đã hẹn hò. Đề cử!’”, người khác tán đồng.

Tuy nhiên, xu hướng này cũng gây ra mối quan ngại rằng “văn hóa giới thiệu” biến con người trở thành hàng hóa.

“Điều này chẳng khác gì đi mua rau ở siêu thị”, “Tôi có một thắc mắc nhỏ, nếu đàn ông cũng giới thiệu bạn gái cũ cho nhau, chẳng phải là cảm giác khó chịu sao?”… là những ý kiến phản đối kiểu mai mối trên.