Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam viết tiếp câu chuyện hữu nghị 'Theo dấu chân Bác Hồ'

TPO - Tham gia Hành trình đỏ nghiên cứu học tập, 139 gương mặt trẻ 5 tỉnh, thành phố biên giới phía Bắc đã có dịp tìm hiểu lịch sử; trao đổi, chia sẻ về tương lai xanh và đổi mới sáng tạo cùng thanh niên nước bạn Trung Quốc.

Theo dấu chân Bác Hồ tại Quảng Tây

Từ ngày 8 - 12/2, đoàn 139 đại biểu 5 tỉnh, thành phố khu vực biên giới là Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hải Phòng tham gia Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên – Trại nghiên cứu, học tập “Theo dấu chân Bác Hồ” tại Quảng Tây, Trung Quốc.

Đoàn đại biểu do chị Nguyễn Thị Hương Nhung - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng làm Trưởng đoàn.

Đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia chương trình. Ảnh: BTC

Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên với chủ đề “Theo dấu chân Bác Hồ” tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) là hoạt động chính trị - giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp nhận thức lịch sử và thúc đẩy giao lưu, hiểu biết giữa thế hệ trẻ hai nước. Hoạt động nhằm triển khai chương trình giao lưu, hợp tác giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc.

Đoàn đại biểu tham quan Nhà bảo tàng Hồ Chí Minh tại Long Châu. Ảnh: BTC

Trong những ngày tại Quảng Tây, đoàn đại biểu đã tham quan, tìm hiểu nhiều “địa chỉ đỏ” gắn liền với quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình hữu nghị Việt – Trung. Đó là Nhà ở cũ của Bác tại Liễu Châu, Phòng truyền thống Bệnh viện Nam Khê Sơn (Quế Lâm), Di tích Trường Dục Tài (Nam Ninh), Nhà bảo tàng Hồ Chí Minh tại Long Châu, hay những địa danh lịch sử như Hữu Nghị Quan và Đình Hồ Chí Minh.

Hành trình này không chỉ giúp đoàn viên, thanh niên tìm hiểu các dấu tích cách mạng mà còn củng cố niềm tin, làm sâu sắc hơn nhận thức về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh và mối quan hệ gắn bó lịch sử giữa hai dân tộc.

Đối thoại của thế hệ "Gen đỏ" trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu đã tham gia trao đổi thực chất về những vấn đề nóng hổi của thời đại. Tại Diễn đàn đối thoại thanh niên Việt – Trung, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận về các chủ đề: “Hội tụ sức mạnh thanh niên, cùng kiến tạo tương lai xanh” và “Đổi mới khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển thanh niên”.

Đặc biệt, đoàn tham gia buổi thuyết trình thanh niên Trung - Việt về “Kế thừa nguồn gen đỏ”; Hội thảo kết nối dự án giữa các tổ chức Đoàn Quảng Tây và 5 tỉnh, thành phố Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã tham quan các mô hình phát triển hiện đại của nước bạn như: Trung tâm Hợp tác Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo Trung Quốc – ASEAN, Khu công nghiệp văn hóa vua Bún ốc và Tập đoàn Liễu Công Quảng Tây. Tham dự Chương trình gặp gỡ đầu xuân năm 2026 giữa Bí thư các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hải Phòng (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Các hoạt động này đã tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy hợp tác thanh niên trên các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Chị Nguyễn Thị Hương Nhung phát biểu tại chương trình. Ảnh: BTC

Tại buổi thuyết trình, chị Nguyễn Thị Hương Nhung - Trưởng đoàn khẳng định, kế thừa “nguồn gen đỏ” không chỉ là việc trân trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử, mà còn đặt ra yêu cầu thế hệ trẻ chuyển hóa những giá trị tinh thần đó thành hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện phát triển mới của mỗi quốc gia. Đó là sự kiên định lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến; đồng thời làm giàu truyền thống bằng tri thức mới, tư duy mới và năng lực sáng tạo của thanh niên trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng khoa học - công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ.

Tham quan Nhà Kỷ niệm các Trường học Việt Nam tại Đại học Sư phạm Quảng Tây. Ảnh: BTC

Đoàn đại biểu tham quan Trường Dục Tài Nam Ninh. Ảnh: BTC

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên

Chia sẻ với Tiền Phong, chị Nguyễn Thị Hương Nhung – Trưởng đoàn đại biểu cho biết, hành trình không chỉ giúp đoàn viên, thanh niên trực tiếp nghiên cứu, tìm hiểu các dấu tích hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Tây, mà còn góp phần làm sâu sắc hơn nhận thức về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, về tinh thần quốc tế trong sáng và mối quan hệ gắn bó lịch sử giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng Trung Quốc. Thông qua đó, thanh niên được bồi đắp lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Theo chị Nhung, chương trình đã đạt được hiệu quả rõ nét cả về giáo dục chính trị, tư tưởng, nghiên cứu học tập và đối ngoại thanh niên. Các hoạt động nghiên cứu, trao đổi thực tiễn và giao lưu đã tạo điều kiện để thanh niên hai nước chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh niên, giáo dục lý tưởng cách mạng, chuyển đổi số, phát triển bền vững và giao lưu văn hóa. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực tư duy, khả năng hội nhập quốc tế và tinh thần chủ động của cán bộ, đoàn viên thanh niên.

"Từ những kết quả đạt được, Hành trình đỏ đã tạo tiền đề quan trọng để các tỉnh, thành đoàn tiếp tục cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực trong thời gian tới, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, tinh thần hữu nghị và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, đồng thời phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế – xã hội và giữ gìn mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc trong giai đoạn mới", chị Nhung bày tỏ.