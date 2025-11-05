Diễn đàn Thanh niên Việt - Trung kế thừa gen đỏ: Cam kết trách nhiệm với hiện tại và tương lai

TPO - Truyền thống cách mạng là mạch nguồn của sức mạnh, là “gen đỏ” chảy mãi trong huyết quản của hai dân tộc chúng ta. Kế thừa “gen đỏ” không chỉ là sự tiếp nối lịch sử, mà còn là cam kết trách nhiệm với hiện tại và tương lai. Đó là thông điệp được Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc gửi đến tuổi trẻ hai nước.

Trong khuôn khổ chương trình "Hành trình đỏ – Nghiên cứu, học tập" của thanh niên năm 2025, ngày 5/11 diễn ra Diễn đàn “Thanh niên Việt – Trung kế thừa gen đỏ”.

Tham dự Diễn đàn có anh A Đông – Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc; anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo tỉnh Thiểm Tây, Đại học Diên An và hơn 400 đại biểu thanh niên hai nước.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn. Ảnh: Xuân Tùng

Đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự Diễn đàn. Ảnh: Xuân Tùng

Để "gen đỏ" trở thành gen của niềm tin, sự kiên định

Phát biểu tại Diễn đàn, anh A Đông – Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc, nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc được Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp xây dựng và dày công vun đắp, là tài sản vô giá của nhân dân hai nước.

Theo anh A Đông, chương trình Hành trình đỏ: Nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt - Trung năm 2025 kêu gọi thanh niên hai nước Việt - Trung, noi gương tinh thần cách mạng của các thế hệ lãnh đạo tiền bối hai Đảng, hai nước; cống hiến sức thanh xuân cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của mỗi nước.

Anh A Đông phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Xuân Tùng

Anh A Đông kêu gọi tuổi trẻ hai nước gánh vác trách nhiệm, cùng nhau kết nối nguồn gen đỏ và tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em”.

Hãy để "gen đỏ" trở thành gen của niềm tin, gen của sự kiên định vào sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của mỗi nước, gen của sự phồn vinh và hữu nghị láng giềng đời đời bền vững. Đồng thời, tuổi trẻ hai nước phát huy tinh thần nhiệt huyết, sức trẻ cống hiến cho sự nghiệp hiện đại hoá của mỗi nước Việt – Trung.

Anh A Đông nhấn mạnh, những thành tựu vĩ đại của hai nước đều không thể tách rời sự cần cù, nỗ lực và cống hiến của thanh niên hai nước.

Chúng ta cần phát huy tinh thần tổ chức, cống hiến cho tình hình hiện đại hóa của mỗi nước, mở rộng nền tảng để thanh niên lập nghiệp, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, phát triển xanh, kinh tế số, tích cực... Cần khơi dậy sức sáng tạo của tuổi trẻ, để hình ảnh thanh niên luôn hiện hữu rõ nét trong hệ thống của thời đại mới.

“Hãy để cống hiến của tuổi thanh xuân mãi mãi khắc ghi dấu ấn rực rỡ trên bức tranh hành trình mới”, anh A Đông - Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc nói.

Kế thừa “gen đỏ” bằng hành động cụ thể

Phát biểu tại Diễn đàn, anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nêu rõ, “gen đỏ” là cách nói hình tượng chỉ mạch nguồn cách mạng - dòng máu đỏ của lý tưởng cộng sản, của niềm tin sắt son vào con đường cách mạng mà hai Đảng, hai dân tộc đã chọn.

Đó là “mã di truyền tinh thần” được hun đúc từ sự kiên trung, lòng dũng cảm và khát vọng cống hiến của biết bao thế hệ đi trước - từ những con người làm nên Cách mạng tháng Tám của Việt Nam và Cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc, đến thế hệ hôm nay đang sáng tạo và vươn lên trong kỷ nguyên hội nhập và đổi mới.

Kế thừa “gen đỏ” không chỉ là tưởng nhớ, tôn vinh quá khứ, mà còn là hành động cụ thể trong hiện tại. Đó là tinh thần kiên định lý tưởng cách mạng, gắn bó giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; là khát vọng sáng tạo, tinh thần đổi mới, dấn thân, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Bùi Quang Huy khẳng định, thanh niên là người thừa kế sự nghiệp cách mạng của cha anh, là lực lượng xã hội to lớn, có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mỗi nước.

Thanh niên hai nước cần nhận thức rõ hơn nữa trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy “gen đỏ” – tức là gìn giữ lý tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, đồng thời tích cực đổi mới, sáng tạo, hội nhập và phát triển.

“Gen đỏ” không chỉ nằm trong ký ức lịch sử, mà phải sống trong mỗi hành động, mỗi suy nghĩ, mỗi sáng tạo của thế hệ trẻ hôm nay”, anh Huy bày tỏ.

Theo anh Huy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Trung Quốc đã và đang là hai tổ chức thanh niên có mối quan hệ hợp tác gắn bó, tin cậy và hiệu quả.

"Chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên và Diễn đàn Thanh niên Việt - Trung kế thừa gen đỏ, tiếp tục khẳng định ý chí và quyết tâm của thanh niên hai nước trong việc cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao, đưa hợp tác thanh niên Việt – Trung đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ hơn với công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng và xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho mỗi nước", anh Huy nhấn mạnh.

Đại biểu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc tham luận, thuyết trình tại Diễn đàn. Ảnh: Xuân Tùng

Tại Diễn đàn, đại diện thanh niên Việt Nam và Trung Quốc đã trình bày nhiều tham luận và bài thuyết trình đặc sắc về các lĩnh vực học tập – nghiên cứu, văn hóa nghệ thuật, đổi mới sáng tạo và phát triển thương mại trong thời đại số.

Các ý kiến đã chia sẻ nhận thức, trao đổi suy nghĩ, cùng bàn luận về cách thức kế thừa và phát huy “gen đỏ” trong điều kiện mới; đồng thời nêu lên tiếng nói của tuổi trẻ, thể hiện khát vọng, sáng kiến, niềm tin và trách nhiệm.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã đề xuất, kiến nghị giải pháp giúp thanh niên biến những giá trị truyền thống tốt đẹp thành nguồn cảm hứng và động lực để sáng tạo, để cống hiến, để xây dựng và phát triển đất nước mình; đồng thời góp phần củng cố nền tảng hữu nghị Việt – Trung ngày càng sâu sắc, bền chặt.

MC Công Tố - đại biểu hành trình cùng Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh, Á hậu Việt Nam Nguyễn Thị Vân Nhi, Á khôi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam Nguyễn Viết Hoài Nam đã mang đến những sắc màu đặc sắc của văn hóa Việt Nam giới thiệu tại Diễn đàn. Ảnh: Xuân Tùng

Lãnh đạo T.Ư Đoàn Thanh niên hai nước và các đại biểu cùng hát vang giai điệu hữu nghị Việt - Trung. Ảnh: Xuân Tùng

Chương trình khép lại trong màu cờ đỏ sao vàng của hai nước và giai điệu hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: Xuân Tùng

Ngay sau Diễn đàn, đại biểu thanh niên hai nước Việt Nam – Trung Quốc đã đối thoại với các chủ đề công tác thanh niên; hợp tác kinh tế thương mại và giao lưu văn hóa. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2025 tại Trung Quốc.