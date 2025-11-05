Đoàn đại biểu Việt Nam thăm ‘thủ đô cách mạng' của Trung Quốc

TPO - Trong khuôn khổ “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2025, đoàn đại biểu biểu thanh niên Việt Nam thăm, tìm hiểu nhiều địa chỉ đỏ tại miền đất được xem là "thủ đô cách mạng" của Trung Quốc.

Trong khuôn khổ “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2025 tại Trung Quốc, đoàn đại biểu biểu thanh niên Việt Nam thăm, tìm hiểu nhiều địa chỉ đỏ, di tích lịch sử cách mạng ở thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc).

Diên An được xem là cái nôi cách mạng, “thủ đô cách mạng" của Trung Quốc; biểu tượng của tinh thần kiên cường, đoàn kết và tự lực của cách mạng Trung Quốc.

Đây cũng là nơi ghi nhiều dấu ấn hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian tại Trung Quốc; góp phần quan trọng trong phong trào cách mạng Trung Quốc cũng như Quốc tế Cộng sản.

Đại biểu thanh niên Việt Nam tham quan Bảo tàng Cách mạng. Ảnh: Xuân Tùng

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã đến tham quan và được giới thiệu về nhiều di tích cách mạng tại Diên An là Di tích Cách mạng Dương Gia Lĩnh, Di tích Cách mạng Táo Viên, Bảo tàng Cách mạng.

Qua những tư liệu, hình ảnh, hiện vật được trưng bày tại những "địa chỉ đỏ" này, các đại biểu có dịp hiểu thêm về những năm tháng kháng chiến gian khổ, về vai trò của Diên An như trung tâm lãnh đạo cách mạng Trung Quốc.

Đồng thời, cảm nhận thêm tinh thần kiên cường, đoàn kết của nhân dân Trung Quốc trong công cuộc đấu tranh giành độc lập.

Tại Di tích Cách mạng Táo Viên, đoàn đã thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống, làm việc năm 1939 khi hoạt động tại Trung Quốc. Nơi đây còn lưu giữ kỷ vật, tài liệu và không gian sinh hoạt của Người; là biểu tượng cho tình hữu nghị Việt - Trung và tinh thần quốc tế vô sản. Đại biểu Việt Nam thăm di tích Táo Viên và chụp ảnh lưu niệm với ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm ảnh chụp khi Người quay trở lại thăm di tích Táo Viên năm 1965. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Đại biểu Việt Nam thăm Di tích Cách mạng Dương Gia Lĩnh. Ảnh: Xuân Tùng

Đoàn cũng đã đến thăm Nhà triển lãm quy hoạch Khu đô thị mới và Đài ngắm cảnh Quý Nhân Mão để biết thêm về sự phát triển, đổi mới của thành phố Diên An - nơi thể hiện tầm nhìn phát triển đô thị hiện đại của thành phố hôm nay.

Đoàn cũng đã có mặt tại Nhà hát lớn Đông Phương Hồng (thành phố Diên An) theo dõi vở diễn lịch sử đỏ đầu đầu tiên của Trung Quốc mang tên “Diên An, Diên An”.

Vở diễn được dàn dựng công phu kết hợp hiệu ứng hiện đại âm thanh, ánh sáng và công nghệ điện tử đã tái hiện sinh động cảnh vượt núi tuyết, thảo nguyên… trong cuộc vạn lý trường chinh.

Trong hơn một giờ đồng hồ, vở diễn được chia thành 6 màn, kết hợp sự kiện lịch sử và sáng tạo nghệ thuật, thể hiện sự trưởng thành và hy sinh của thanh niên cách mạng; tinh thần kiên cường, đoàn kết và tự lực của người chiến sĩ cách mạng. Vở kịch khép lại bằng cảnh cờ đỏ tung bay, tượng trưng cho sự kế thừa và tiếp nối tinh thần cách mạng.

Chuyến tham quan, học tập tại Diên An không chỉ giúp các đại biểu thanh niên Việt Nam hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa và tinh thần cách mạng của nhân dân Trung Quốc, còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên hai nước cùng hướng tới tương lai hợp tác, phát triển và xây dựng hòa bình.

Vở diễn lịch sử “Diên An, Diên An”. Ảnh: Xuân Tùng