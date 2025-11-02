Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đoàn đại biểu Hành trình Đỏ tham dự tọa đàm chuyên đề 'Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc'

Xuân Tùng
TPO - Trong khuôn khổ Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2025, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia tọa đàm chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc.

Ngày 2/11, tại Trường Đoàn Trung ương Trung Quốc (Bắc Kinh) diễn ra tọa đàm chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc.

Tọa đàm là một hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2025 tại Trung Quốc do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam gồm 200 đại biểu là cán bộ trẻ, doanh nhân trẻ, văn nghệ sĩ trẻ và sinh viên.

hanhtrinhdo.jpg
Thay mặt đoàn đại biểu, chị Cầm Huyền Trang - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La tặng quà lưu niệm diễn giả trao đổi tại chương trình. Ảnh: BTC

Tại tọa đàm, PGS. Hoàng Trần Thần đã trao đổi, giới thiệu về những dấu ấn hoạt động cách mạng quan trọng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc.

Trong đó, Người đã hoạt động chuẩn bị mọi mặt về công tác tổ chức và đào tạo cán bộ, công tác lý luận, tuyên truyền, tạo cơ sở cho việc thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam. Đồng thời, Người cũng đã tích cực tham gia các hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc, góp phần quan trọng trong phong trào cách mạng Trung Quốc cũng như Quốc tế Cộng sản.

Cũng trong phần trao đổi tại tọa đàm, PGS. Hoàng Trần Thần đã ôn lại nhiều dấu mốc, hoạt động quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng nền móng vững chắc, vun đắp cho quan hệ hữu nghị giữa nhân hai nước Việt Nam – Trung Quốc.

Qua tọa đàm, tuổi trẻ hai nước có dịp ôn lại và hiểu thêm về quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tình cảm và sự dày công vun đắp của Người đối với mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Trung Quốc.

tp-hanhtrinhdo-toadam5.jpg
tp-hanhtrinhdo-toadam8.jpg
Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự chương trình. Ảnh: Xuân Tùng
tp-hanhtrinhdo-toadam7.jpg
tp-hanhtrinhdo-toadam4.jpg
tp-hanhtrinhdo-toadam3.jpg
tp-hanhtrinhdo-toadam1.jpg

Cùng ngày, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã chia nhóm tham quan nhiều địa điểm lịch sử, văn hóa và công nghệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc như Cung Thanh niên Tp. Bắc Kinh; Tập đoàn Lenovo; Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc; Nhà hát lớn quốc gia Trung Quốc; thăm, giao lưu tại Trường Đại học Thanh Hoa.

thamquan-nhahat1.jpg
thamquan-nhahat2.jpg
thamquan-nhahat4.jpg
thamquan-nhahat3.jpg
Đoàn đại biểu tham quan Nhà hát lớn Quốc gia Trung Quốc. Ảnh: Xuân Tùng
hanhtrinhdo3.jpg
hanhtrinhdo2.jpg
tienphong-giaoluu.jpg
Đoàn đại biểu Việt Nam tham quan, giao lưu trong hành trình tại Bắc Kinh. Ảnh: BTC

Chương trình “Hành trình đỏ: Nghiên cứu, học tập của thanh niên” được Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khởi động tại Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam – Trung Quốc vào ngày 15/4/2025.

Xuân Tùng
