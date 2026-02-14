Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Y4C triển khai hai hoạt động vì cộng đồng tại Ninh Bình và Hà Nội

Kim Ngân

Y4C liên tiếp triển khai hai hoạt động vì cộng đồng tại Ninh Bình và Hà Nội, hướng tới người cao tuổi, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và bệnh nhi đang điều trị dài ngày.

Ngày 12/2, Y4C và Bưu điện TP Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình “Mừng thọ các cụ trên 80 tuổi và các gia đình hoàn cảnh khó khăn” tại xóm Minh Tiến (xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình). Buổi mừng thọ dành cho các cụ cao niên diễn ra trong không khí giản dị, đầm ấm. Những lời chúc thọ và những phần quà được trao tặng không chỉ thể hiện sự tri ân đối với lớp người đi trước mà còn là góp phần lưu giữ nét đẹp truyền thống “kính lão trọng thọ” trong đời sống văn hóa người Việt.

nam-dinh-2.jpg

Tại đây, chương trình cũng trao 40 suất quà gồm tiền mặt và gạo tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sự chung tay của ban tổ chức và các thành viên tham gia đã góp phần hỗ trợ thiết thực cho bà con trong dịp Tết Nguyên đán.

nam-dinh-3.jpg

Tiếp nối hoạt động tại Ninh Bình, ngày 13/2, với sự ủng hộ của nhiều tập thể, cá nhân và đặc biệt là sự tài trợ từ nhãn hàng Eras, Y4C đã trao 30 suất quà tới gia đình các em nhỏ đang điều trị tại Khoa Nhi – Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) thông qua chương trình “Mang Tết cho em”.

nam-dinh-1.jpg

Ban tổ chức chuẩn bị tổng cộng 60 suất quà gồm tiền mặt, bánh kẹo và học cụ. Do một số em đang trong quá trình điều trị, không thuận tiện di chuyển đến điểm trao quà, nên chương trình sẽ tiếp tục được triển khai ngay sau Tết Nguyên đán để trao 30 suất còn lại, bảo đảm quà được gửi tới đúng gia đình bệnh nhi.

Việc trực tiếp tặng quà và trò chuyện cùng các em nhỏ hay các bậc phụ huynh đã giúp các thành viên Y4C hiểu rõ hơn về giá trị tốt đẹp của mỗi chương trình mang lại. Các phần quà không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn mang ý nghĩa động viên tinh thần, góp phần lan tỏa trách nhiệm của người trẻ đối với cộng đồng.

qt5.jpg

Như vậy, chỉ trong hai ngày, Y4C đã triển khai hai hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, tiếp nối đúng định hướng của chương trình “Tuổi trẻ vì cộng đồng”.

Kim Ngân
#Y4C #cộng đồng #Ninh Bình #Hà Nội #quà Tết #bệnh nhi #người cao tuổi

Cùng chuyên mục