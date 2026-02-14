Y4C triển khai hai hoạt động vì cộng đồng tại Ninh Bình và Hà Nội

Y4C liên tiếp triển khai hai hoạt động vì cộng đồng tại Ninh Bình và Hà Nội, hướng tới người cao tuổi, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và bệnh nhi đang điều trị dài ngày.

Ngày 12/2, Y4C và Bưu điện TP Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình “Mừng thọ các cụ trên 80 tuổi và các gia đình hoàn cảnh khó khăn” tại xóm Minh Tiến (xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình). Buổi mừng thọ dành cho các cụ cao niên diễn ra trong không khí giản dị, đầm ấm. Những lời chúc thọ và những phần quà được trao tặng không chỉ thể hiện sự tri ân đối với lớp người đi trước mà còn là góp phần lưu giữ nét đẹp truyền thống “kính lão trọng thọ” trong đời sống văn hóa người Việt.

Tại đây, chương trình cũng trao 40 suất quà gồm tiền mặt và gạo tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sự chung tay của ban tổ chức và các thành viên tham gia đã góp phần hỗ trợ thiết thực cho bà con trong dịp Tết Nguyên đán.

Tiếp nối hoạt động tại Ninh Bình, ngày 13/2, với sự ủng hộ của nhiều tập thể, cá nhân và đặc biệt là sự tài trợ từ nhãn hàng Eras, Y4C đã trao 30 suất quà tới gia đình các em nhỏ đang điều trị tại Khoa Nhi – Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) thông qua chương trình “Mang Tết cho em”.

Ban tổ chức chuẩn bị tổng cộng 60 suất quà gồm tiền mặt, bánh kẹo và học cụ. Do một số em đang trong quá trình điều trị, không thuận tiện di chuyển đến điểm trao quà, nên chương trình sẽ tiếp tục được triển khai ngay sau Tết Nguyên đán để trao 30 suất còn lại, bảo đảm quà được gửi tới đúng gia đình bệnh nhi.

Việc trực tiếp tặng quà và trò chuyện cùng các em nhỏ hay các bậc phụ huynh đã giúp các thành viên Y4C hiểu rõ hơn về giá trị tốt đẹp của mỗi chương trình mang lại. Các phần quà không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn mang ý nghĩa động viên tinh thần, góp phần lan tỏa trách nhiệm của người trẻ đối với cộng đồng.

Như vậy, chỉ trong hai ngày, Y4C đã triển khai hai hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, tiếp nối đúng định hướng của chương trình “Tuổi trẻ vì cộng đồng”.