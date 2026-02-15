Thanh niên TPHCM mang quà Tết tặng thiếu nhi đồng bào vùng Cù lao, miền núi

Các bạn đoàn viên, thanh niên thuộc Hội LHTN Việt Nam TPHCM thực hiện chương trình mang quà Tết, tặng các hộ dân, thiếu nhi người đồng bào có hoàn cảnh khó khăn ở Cù lao – Chiến khu D và miền núi.

Ngày 13/2, tại chùa Di Đà (phường Tân Uyên, TPHCM), CLB tiếng Anh vì cộng đồng Bình Dương (Hội LHTN Việt Nam TPHCM) phối hợp cùng Đoàn phường Tân Uyên tổ chức chương trình chăm lo Tết 2026 cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Tham gia chương trình có bác sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Huỳnh Văn Nhị, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũ, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương.

Ban tổ chức tặng quà cho các hộ gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Cù lao - Chiến khu D

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 75 suất quà, gồm gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm ngày Tết.

Thạc sĩ Trương Chấn Sang - Ủy viên Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam TPHCM, Chủ nhiệm CLB tiếng Anh vì cộng đồng Bình Dương chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tổ chức chương trình tại vùng đất Cù lao - Chiến khu D. Thông qua hành trình, tuổi trẻ TPHCM muốn lan tỏa những giá trị tích cực với tinh thần lá lành đùm lá rách, san sẻ yêu thương, biết ơn quá khứ để vững bước tương lai.

Trong hành trình mang quà Tết đến với thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, các bạn đoàn viên, thanh niên TPHCM đã tới Trường THCS Tân Thắng (xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng).

Tại đây, Hội Nghiên cứu & Giảng dạy tiếng Anh TPHCM (trực thuộc UBND TPHCM) phối hợp cùng CLB tiếng Anh vì cộng đồng Bình Dương, Đoàn xã Sơn Mỹ (Lâm Đồng), Đoàn phường Thủ Dầu Một (TPHCM) chăm lo Tết cho học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách.

Ban tổ chức đã trao tặng hàng trăm phần quà cho các hộ gia đình và học sinh, gồm nước Yến, gạo, nhu yếu phẩm ngày Tết, lì xì Tết.

Ban tổ chức tặng quà, lì xì Tết cho các em học sinh tại xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh tại xã Sơn Mỹ, Lâm Đồng

Ngoài ra, các bạn đoàn viên, thanh niên còn tổ chức gian hàng trò chơi dân gian và hái lộc ngày Tết. Hoạt động nhằm ôn lại truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam mỗi khi Tết đến, Xuân về cho các em học sinh.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn xã Sơn Mỹ cũng trao tặng quà cho các bí thư Đoàn khu, ấp, Đoàn trường học trên địa bàn xã nhằm động viên tinh thần các anh, chị nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm qua.