Hoa tươi 28 Tết: Tuyết mai giá mềm, ly kép tăng phi mã

TPO - Trong khi ly kép liên tục lập mặt bằng giá mới, có nơi bán tới 2 triệu đồng/10 cành thì tuyết mai, cúc và nhiều loại hoa Tết khác lại giữ giá mềm nhờ nguồn cung dồi dào.

Người mua “choáng” vì giá

3h sáng 15/2 (tức 28 Tết), anh Hoàng Minh (31 tuổi, phường Cầu Giấy, Hà Nội) chạy xe ra chợ hoa Quảng Bá với hy vọng mua được vài bó ly kép về chưng Tết trước khi giá tiếp tục nhảy vọt. Đi từ lúc trời còn tối, anh Minh nói không chỉ để mua được giá sỉ, tránh đông người mà còn vì càng về trưa, giá càng dễ bị đẩy lên.

“Cách đây một tuần, tôi mua bó ly kép hồng viền trắng (giống samantha) giá 800.000 đồng/10 cành, mỗi cành 3-4 tai hoa, tính ra 80.000 đồng/cành. Hôm nay hỏi lại, giá đã lên 1,2 triệu đồng/10 cành, thậm chí có nơi rao tới 1,5 triệu đồng/10 cành”, anh Minh kể.

Anh Hoàng Minh và bạn đi chợ "săn" ly kép từ 3h sáng để mua hoa giá sỉ, ﻿nhưng vẫn "choáng" vì giá tăng theo giờ. Ảnh: NVCC.

Không chỉ người mua sớm “choáng” vì giá, nhiều khách ở chợ dân sinh cũng phải chấp nhận chi đậm nếu muốn chơi ly kép dịp Tết. Chị Thu Trang (40 tuổi, phường Đống Đa) cho biết, do không có thời gian ra chợ đầu mối nên mua lại 10 cành ly kép trắng viền hồng (giống anouska) ở chợ gần nhà với giá 2 triệu đồng, tương đương 200.000 đồng/cành. “Biết là đắt nhưng Tết vẫn muốn có bình hoa đẹp trong nhà để đu trend”, chị Trang nói.

Ở chiều ngược lại, giới buôn hoa cho rằng mức tăng này phản ánh đúng diễn biến thị trường cận Tết. Anh Tuấn Anh (36 tuổi), tiểu thương chuyên đổ sỉ ly kép tại khu vực Tây Tựu kể, giữa tháng 1, giá ly kép cắt tại vườn chỉ khoảng 300.000 - 500.000 đồng/10 cành loại 4-5 tai, tương đương 30.000 - 50.000 đồng/cành. Sang đầu tháng 2, giá tăng lên 400.000 - 600.000 đồng/10 cành. Đến thời điểm hiện tại, khi nhiều vườn đã “hết lứa đẹp”, giá đổ sỉ vọt lên 900.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/10 cành, tùy loại.

“Giá ly kép mấy ngày nay tăng nhanh không khác gì giá vàng”, anh Tuấn Anh nói.

Giới buôn ly kép cho rằng mức tăng giá hiện tại phản ánh đúng diễn biến thị trường cận Tết. Ảnh: Lộc Liên.

Theo các nhà vườn, những dòng ly kép được ưa chuộng nhất dịp Tết năm nay gồm trắng viền hồng, hồng viền trắng, hồng phấn (isabella), đỏ viền trắng, trắng tâm xanh (aisha), kép đỏ (doria), hồng nhạt, hồng đào… Đây đều là các giống có bông to, cánh dày, màu sắc nổi bật, thời gian chơi hoa có thể kéo dài 7-10 ngày, nên được người tiêu dùng ưa chuộng để trang trí nhà cửa và bày mâm cúng.

Chị Lộc Hương (46 tuổi), chủ một vườn ly kép ở xã Song Mai (Bắc Ninh) cho hay, giá tăng mạnh do nhiều yếu tố cộng hưởng. Trước hết là nhu cầu tiêu dùng tăng vọt vào cao điểm cuối năm, trong khi nguồn cung lại thu hẹp vì nhiều vườn đã qua lứa hoa đẹp đúng dịp hoặc sản lượng không đủ đáp ứng sức mua. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất cũng tăng, nhất là giá củ giống nhập khẩu, khiến giá thành mỗi cành hoa khi ra thị trường cao hơn.

“Năm nay giá ly kép ở các vùng trồng lớn phía Bắc như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nội… gần như ngang nhau, không phân biệt thành phố hay tỉnh lẻ. Dòng hoa này được ưa chuộng vì vẻ ngoài sang trọng, mùi thơm dễ chịu, nên thường có giá cao hơn và kéo mặt bằng giá chung đi lên”, chị Hương nói.

Ly kép được ưa chuộng dịp Tết vì vẻ ngoài sang trọng, mùi thơm dễ chịu. Ảnh: Lộc Liên.

Không chỉ ly kép, hoa dơn năm nay cũng ghi nhận mức tăng mạnh. Nếu cách đây một tháng giá chỉ khoảng 60.000 - 90.000 đồng/10 cành, thì hiện dơn đỏ Ý lên tới 180.000 đồng/10 cành; các loại dơn đỏ cờ, trắng, hồng, vàng chanh phổ biến ở mức 160.000 đồng/10 cành.

Phân hóa mạnh theo phân khúc

Trái ngược với “cơn sốt” ly kép và dơn, nhiều loại hoa Tết khác lại giữ mức giá khá dễ chịu nhờ nguồn cung dồi dào. Tuyết mai Tết 2026 có giá phổ biến 80.000 - 180.000 đồng/bó, thấp hơn đáng kể so với mọi năm; có thời điểm đầu mùa chỉ 80.000 - 100.000 đồng/bó. Cúc vàng giữ mức 60.000 - 80.000 đồng/bó 10 bông; cúc đại đóa khoảng 140.000 - 150.000 đồng/10 bông; cúc lưới cánh dài khoảng 120.000 đồng/10 bông.

Nhiều loại hoa Tết khác lại giữ mức giá khá dễ chịu nhờ nguồn cung dồi dào. Ảnh: Lộc Liên.

Với nhóm cây cảnh truyền thống như đào, mai, quất, bưởi, giá năm nay phân hóa rõ theo kích thước, thế dáng và chất lượng. Do thời tiết nắng ấm kéo dài, nhiều vườn đào nở sớm, buộc phải “xả hàng” giáp Tết để gỡ vốn, khiến giá bán lẻ giảm sâu so với dự kiến.

Cành đào nhỏ cắm lọ chỉ từ 50.000 đồng/cành; đào huyền, đào đánh bầu nhỏ dao động 700.000 đồng đến 2 triệu đồng/cây. Một số cây đào lớn từng được chào giá 4-5 triệu đồng, nay giảm còn khoảng 1 triệu đồng/cây, trong khi các cây “khủng”, đào tiến vua vẫn có giá rất cao, có cây lên tới hàng trăm triệu đồng.

Do thời tiết nắng ấm kéo dài, nhiều vườn đào nở sớm, buộc phải “xả hàng” giáp Tết để gỡ vốn. Ảnh: Lộc Liên.

Thị trường mai ở phía Bắc nhìn chung giữ giá ổn định, thậm chí mềm hơn mọi năm. Mai mini chỉ vài chục nghìn đồng/cây; mai 2-3 mùa phổ biến 150.000 - 300.000 đồng/cây; mai lâu năm, bonsai khoảng trên dưới 1 triệu đồng/cây, tùy dáng thế...