Giá vàng bật tăng mạnh ngày 28 Tết

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (15/12, tức 28 Tết), giá vàng trong nước bật tăng. Vàng miếng SJC tăng lên mốc 181 triệu đồng/lượng, cao hơn thế giới hơn 23 triệu đồng/lượng. Nhiều doanh nghiệp nghỉ Tết từ hôm nay đến ngày 22/2 (mùng 6 tháng Giêng)

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 181 triệu đồng/lượng. Mặc dù tăng mạnh nhưng so với đỉnh 192,2 triệu đồng/lượng được lập vào ngày 29/1, giá vàng miếng SJC vẫn thấp hơn 11,2 triệu đồng/lượng.

1.jpg
Giá vàng miếng SJC lên mốc 181 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn có mức tăng tương tự theo vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 178 - 181 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng niêm yết 178,5 - 181 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 5.041 USD/ounce. Hiện, giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng hơn 23 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá bạc đứng im. Cụ thể, Phú Quý niêm yết giá bạc ở mức 2,8-2,9 triệu đồng/lượng, tương đương 79 triệu đồng/kg. Bạc Ancarat được niêm yết ở mức 78 triệu đồng/kg.

Thị trường vàng, bạc trong nước như Công ty Vàng bạc Phú Nhuận, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn... bước vào kỳ nghỉ Tết chính thức từ hôm nay.

Theo thông báo của nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng sẽ mở lại vào ngày 22/2 (mùng 6 Tết). Trước đó, người dân đổ xô đến các tiệm vàng mua vàng, bạc trước kỳ nghỉ.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.050 đồng/USD; Vietcombank niêm yết ở mức 25.750 - 26.160 đồng/USD (mua - bán).

Ngọc Mai
