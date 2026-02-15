27 Tết: Hơn 6.200 công nhân tình nguyện bám công trường APEC Phú Quốc

Ngày 27 Tết, Phú Quốc ghi nhận một hình ảnh đầy khí thế: đại công trường các dự án APEC 2027 vẫn rực sáng và hoạt động với hơn 6.200 kỹ sư, công nhân. Nhiều lao động chủ động ở lại đảo cùng đồng đội thi công xuyên Tết, tạo nên những điều không tưởng trong những ngày giáp năm mới.

Theo báo cáo quân số của Tập đoàn Sun Group ngày 14/02/2026 (27 tháng Chạp), tổng nhân lực tại các dự án APEC 2027 do tập đoàn làm chủ đầu tư không giảm, thậm chí còn tăng lên 6.212 người, thêm 233 nhân sự chỉ trong một ngày. Riêng khu vực Dự án Đầu tư mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc tổng quân số lên tới 3.677 nhân sự. Công trường Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC duy trì hơn 1.250 kỹ sư, công nhân thường trực, đảm bảo tiến độ các hạng mục trọng điểm.

Lực lượng lớn ở lại công trường APEC trong cao điểm Tết

Các dự án do Tập đoàn Sun Group đầu tư và triển khai tại Phú Quốc hiện bao gồm Trung tâm Hội nghị – Triển lãm APEC và Nhà biểu diễn đa năng phục vụ APEC, Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, đường xương sống ĐT 975, khu dịch vụ đô thị…

Việc có hơn 6.200 lao động làm việc ngày 27 Tết là điều hiếm thấy trong ngành xây dựng. Theo ông Hoàng Minh Vỹ - Chủ tịch Khối Xây dựng Phú Quốc, Tập đoàn Sun Group: “Kế hoạch thi công xuyên Tết đã được xây dựng từ sớm nhằm đáp ứng các mốc tiến độ quan trọng của những công trình. Tuy nhiên từ kế hoạch gần 3.000 người nay lên hơn 6.200 người là điều không tưởng, đặc biệt với địa hình biển đảo Phú Quốc. Chúng tôi thấy được tinh thần chung rất lớn vì những công trình trọng điểm quốc gia, cán bộ nhân viên đều không muốn về Tết khi đồng đội còn ở lại”.

Nhiều công nhân của các nhà thầu đã chủ động đăng ký làm việc xuyên Tết dù trước đó có kế hoạch về quê. Khi thấy các tổ đội khác vẫn thi công, không ít người quyết định ở lại để cùng hoàn thành khối lượng công việc.

Để đảm bảo quyền lợi người lao động, các nhà thầu đã bố trí chế độ lương, thưởng, điều kiện sinh hoạt phù hợp và cả những bữa cơm Tết truyền thống cho lực lượng làm xuyên Tết; đồng thời tổ chức ca kíp linh hoạt, đảm bảo an toàn lao động và chất lượng thi công.

Anh Văn Công Danh, cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC – Tập đoàn Sun Group: “Trong không khí Tết đến, xuân về, mọi người đang cùng nhau xây dựng một tinh thần hiến dâng mùa xuân nhỏ của mỗi cá nhân để đóng góp cho Tổ quốc một mùa xuân lớn. Đối với việc chúng tôi hoạt động công trường xuyên Tết, tức có nghĩa đất nước sẽ sớm có thêm những công trình đưa vào hoạt động sử dụng, làm góp phần thay đổi rõ rệt diện mạo của quốc gia, mở ra không gian phát triển mới. Với tinh thần đó, chúng tôi xem đây không chỉ là công việc mà đây cũng là một cơ hội để cá nhân của mỗi người đóng góp cho nhiệm vụ của quốc gia. Trên tinh thần đó, chúng tôi thực hiện làm việc 3 ca 4 kíp, không ngày nghỉ, không Tết, không lễ, áp dụng những quy trình công nghệ tiên tiến vào trong quá trình sản xuất, trong quá trình thi công để nhằm rút ngắn tiến độ, đảm bảo những công trình đẳng cấp, chất lượng, khác biệt”

Trương Huỳnh Quốc Khánh, chỉ huy trưởng dự án Nhà thầu Coteccons cho biết: “Trong không khí nhà nhà người người đang đón Tết sum vầy thì ở đây anh em chúng tôi, kỹ sư và hơn 2000 công nhân phục vụ cho dự án APEC đang duy trì tinh thần 3 ca 4 kíp, vượt nắng thắng mưa xuyên ngày Lễ Tết, theo tinh thần của Thủ tướng Chính phủ. Trước Tết công ty cũng có những phần quà Tết cho cán bộ, công nhân viên cũng như công nhân trên công trường và đảm bảo những chính sách đãi ngộ, tiền lương để động viên tinh thần cùng nhau đón Tết ở công trường, một cái Tết thật đầy năng lượng và hăng say”.

Đại công trường của những dự án quốc gia

Tại khu Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, Nhà biểu diễn đa năng phục vụ APEC, các hạng mục kết cấu, cơ điện và hoàn thiện được triển khai đồng loạt. Các mũi thi công hoạt động liên tục theo ca, tận dụng tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi. Với lực lượng hơn 1.200 nhân sự làm việc xuyên Tết, mục tiêu đặt ra ngay sau kỳ nghỉ là hoàn thành các hạng mục kết cấu phần thô, tạo mặt bằng và tiến độ thuận lợi cho công tác lắp dựng kết cấu thép, phấn đấu lắp dựng hoàn thiện các nhịp giàn chính, rút ngắn đáng kể đường găng của dự án, sẵn sàng bước vào giai đoạn thi công cao điểm trong quý I/2026.

Song song đó, dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc tăng tốc với gần 3.700 nhân sự làm việc. Việc bổ sung thêm hơn 400 lao động chỉ trong một ngày cho thấy quyết tâm đẩy nhanh tiến độ trước thềm năm mới. Mục tiêu sau Tết là rút ngắn thời gian hoàn thiện kết cấu mái và lợp mái Nhà ga hành khách T2 – hạng mục đường găng của toàn dự án; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các hạng mục khu bay như đường cất hạ cánh, hệ thống đường lăn, sân đỗ nhằm tạo dư địa thời gian quan trọng, hướng tới mốc hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 31/12/2026.

Ngoài ra, các dự án khác như Khu đô thị Hỗn hợp Bãi Đất Đỏ, ĐT.975… cũng duy trì lực lượng ổn định, tận dụng tối đa điều kiện thi công thuận lợi trong mùa khô. Riêng tuyến ĐT.975 - trục kết nối trực tiếp sân bay với Trung tâm Hội nghị APEC đang đặt mục tiêu đẩy nhanh các hạng mục đào đắp nền đường, hệ thống thoát nước và kết cấu mặt đường ngay sau Tết, đảm bảo đồng bộ hạ tầng phục vụ APEC 2027.

Không khí Tết vẫn hiện diện tại công trường theo cách riêng, với những bữa cơm tất niên gọn nhẹ và hoạt động động viên tinh thần cho người lao động. Tuy nhiên, nhịp độ thi công không hề giảm. Con số hơn 6.200 kỹ sư, công nhân làm việc xuyên Tết tại các dự án APEC 2027 ở Phú Quốc không chỉ thể hiện quy mô triển khai, mà còn cho thấy sự tập trung nguồn lực cao độ và khí thế quyết tâm chung cho các công trình mang tầm vóc quốc gia. Ngày 27 Tết, giữa thời điểm nhiều nơi tạm lắng, các đại công trường APEC vẫn sáng đèn – như một lời khẳng định mạnh mẽ của Phú Quốc trong kỷ nguyên mới.