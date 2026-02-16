Lãnh đạo phường Tây Hồ thăm, tặng quà cơ sở tôn giáo, người có công dịp Tết Bính Ngọ 2026

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Tây Hồ (TP Hà Nội) đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các cơ sở tôn giáo cùng những gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn.

Từ ngày 09/02 đến ngày 13/02/2026 (tức từ 22 đến 26 tháng Chạp), lãnh đạo phường Tây Hồ đã triển khai hoạt động thăm, tặng quà tới 12 cơ sở tôn giáo và 32 người có công. Mỗi suất quà trị giá 1.500.000 đồng, gồm tiền mặt và quà Tết, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Ông Nguyễn Đình Khuyến – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cùng đoàn công tác tặng quà chúc mừng năm mới tới các vị chức sắc, người trông coi di tích, gia đình chính sách trên địa bàn phường.



Tại Đền Voi Phục, ông Nguyễn Đình Khuyến – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cùng đoàn công tác đã gửi lời chúc mừng năm mới tới các vị chức sắc, người trông coi di tích, ghi nhận những đóng góp tích cực trong việc giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đoàn cũng đến thăm các thương binh tiêu biểu như ông Nguyễn Mạnh Tường, ông Nguyễn Văn Dũng, ông Lê Văn Yên – những tấm gương luôn gương mẫu, tích cực tham gia hoạt động tại khu dân cư.

Ông Lê Quốc Thịnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tây Hồ thăm hỏi, tặng quà chúc tết tăng ni, phật tử, gia đình chính sách trên địa bàn phường.



Tại Chùa Tảo Sách, ông Lê Quốc Thịnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã thăm hỏi, chúc Tết tăng ni, phật tử; đồng thời động viên các gia đình chính sách trên địa bàn Nhật Tân. Trong đó có ông Nguyễn Mạnh Lực, thương binh, nguyên thượng tá quân đội, hiện đảm nhiệm vai trò Bí thư chi bộ và Trưởng ban công tác mặt trận – người luôn tận tụy với công việc, được nhân dân tín nhiệm.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tây Hồ trao quà, gửi lời tri ân tới gia đình chính sách trên địa bàn phường.



Đến thăm Chùa Trấn Quốc, ông Nguyễn Thanh Tịnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã trao quà, gửi lời tri ân tới các thương binh tại địa bàn Yên Phụ, tiêu biểu như ông Đoàn Mạnh Yên và ông Doãn Văn Tính. Các ông đều là những người từng cống hiến tuổi xuân nơi chiến trường, khi trở về tiếp tục đóng góp trách nhiệm, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Cùng với đó, các cán bộ trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự phường và các đoàn thể cũng đã tới thăm, chúc Tết tại chùa Phổ Linh, chùa Vạn Niên, chùa Thiên Niên, chùa Tĩnh Lâu, Nhà thờ An Thái, chùa Bái Ân, chùa Võng Thị cùng các cơ sở tín ngưỡng khác; đồng thời động viên và tặng quà các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ như ông Hoàng Thành Lâm, Trung tướng Vũ Văn Kiều, Trung tướng Mai Hồng Binh, bà Lại Thị Mẫn…

Ông Bùi Tuấn Dương - Phó Chủ tịch UBND phường Tây Hồ cùng đoàn công tác đến thăm và tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn Bưởi.

Những cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình, thể hiện sự trân trọng đối với những cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc của những người có công với cách mạng hiện đang sinh sống trên địa bàn.

Hoạt động thăm, tặng quà Tết hằng năm đã trở thành nét đẹp truyền thống của phường Tây Hồ. Sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo địa phương không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, mà còn củng cố niềm tin, tăng cường gắn bó giữa chính quyền với các cơ sở tôn giáo, chung tay xây dựng phường Tây Hồ ngày càng văn minh, giàu đẹp trong mùa Xuân Bính Ngọ 2026.