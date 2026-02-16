Ăn Tết giữa trùng khơi: Khi con tàu là nhà, biển cả là quê hương

TPO - Trong khi đất liền rộn ràng đón Tết sum vầy, những cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển vẫn lặng lẽ rời cảng, mang mùa Xuân ra giữ biển. Giữa sóng gió trùng khơi, con tàu trở thành mái nhà, đồng đội là gia đình và niềm vui lớn nhất của người lính là sự bình yên của nhân dân.

Những ngày giáp Tết, khi dòng người hối hả trở về bên mâm cơm đoàn viên, tại cầu cảng Hải đội 401, cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8005 (Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) lại bắt đầu hành trình ngược chiều: Rời xa đất liền để thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Hành trang mang theo không chỉ gạo, thực phẩm, cành mai, cành đào… mà còn mệnh lệnh từ trái tim. Với 37 cán bộ, chiến sĩ, chuyến hải trình này đồng nghĩa với việc đón Tết muộn hơn, để đổi lại sự bình yên cho đất liền.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8005, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chuẩn bị các nhu yếu phẩm trước khi lên đường thực hiện nhiệm trực Tết.

Ba hồi còi dài xé tan không gian. Trên đài chỉ huy, Đại úy Nguyễn Văn Công - Thuyền trưởng, dõng dạc phát lệnh: “Toàn tàu báo động chiến đấu, chuẩn bị đi biển...!”.

Trên boong, tiếng bước chân, tiếng xích neo va vào nhau dồn dập; dưới buồng máy, hơi nóng và mùi dầu diesel đặc quánh. Con tàu như một cơ thể sống, từng nhịp máy gầm vang khẳng định quyết tâm giữ bình yên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.

Khi dây neo được thu về, con tàu rời bến, để lại sau lưng dải nước trắng xóa. Đứng dọc mạn tàu làm lễ chào cảng, nhiều ánh mắt vẫn hướng về đất liền - nơi có gia đình, người thân đang chờ đón Tết.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8005, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tăng cường quan sát, nắm tình hình trên biển

Một chiến sĩ trẻ chia sẻ: “Khi tàu chưa rời bến thì thấy bình thường, nhưng càng đi xa, tự nhiên thấy vai mình nặng hơn. Đó là cái nặng của trách nhiệm và niềm tự hào”.

Ra xa đất liền, sóng gió bắt đầu lớn. Con tàu lắc dọc, lắc ngang giữa trùng khơi. Bữa cơm của người lính biển vì thế cũng trở thành một “trận chiến” thực sự. Bát cơm, chén canh phải giữ chặt theo nhịp sóng, đôi tay vừa giữ thăng bằng vừa ăn vội.

Giữa những đợt sóng bạc đầu, bữa cơm vẫn ấm áp tình đồng đội. Miếng ngon được nhường nhau, ánh mắt thay lời động viên: “Cố ăn lấy sức, rồi sóng gió sẽ qua”.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8005, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trang trí cây mai đón Tết

Tại phòng Hồ Chí Minh - nơi cán bộ, chiến sĩ trên tàu gọi là "tâm hồn" của những ngày trực Tết trên biển, công việc trang trí đón xuân ở đây được mọi người chuẩn bị chu đáo và trang nghiêm với bánh mứt, trái cây và những chậu quất, cành mai mang ra từ đất liền.

Không có hoa tươi, những cành mai, cành đào được cắt dán từ giấy màu, gắn lên cành khô mang từ đất liền. Bàn thờ Bác được bày biện trang nghiêm, nén hương hòa vào gió biển tạo nên không gian thiêng liêng giữa đại dương.

Tàu CSB 8005, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Anh em tranh thủ lúc biển lặng để gói bánh chưng. Không có bàn chắc chắn, chiếu được trải ngay trong khoang, chân tì vào gờ cửa để giữ thăng bằng. Bánh được gói chặt tay hơn, buộc lạt kỹ hơn để không bung vỡ trong sóng gió.

Giữa đại dương, con tàu không chỉ là phương tiện thực hiện nhiệm vụ mà trở thành một “ngôi nhà” đón Tết. Mùa Xuân được mang theo trong từng góc nhỏ, trong ánh mắt và nụ cười của người lính biển.

Trên những con tàu nhỏ, bàn thờ đơn sơ được cố định bằng dây kẽm, vài nải chuối xanh, bánh mứt giản dị, cái Tết của ngư dân lênh đênh giữa biển nhưng đậm hồn quê.

Những cái bắt tay siết chặt, những lá cờ Tổ quốc mới được trao tặng tung bay trên cột buồm. Một ngư dân xúc động: “Có các chú trực ở đây, tụi tui ăn Tết trên biển mà thấy yên tâm. Thấy tàu Cảnh sát biển là thấy nhà mình”.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8005 gói bánh chưng đón Tết giữa trùng khơi. Ảnh: Đức Thái

"Phía trước chúng ta là biển cả, nhiệm vụ, nhưng cũng là niềm tin của thủ trưởng, chỉ huy các cấp và gia đình gửi gắm. Khi con tàu đã rời cảng, mỗi chúng ta là một bộ phận không thể tách rời của khối thống nhất và tinh thần đoàn kết. Biển có thể động, sóng có thể cao, nhưng bản lĩnh của người lính Cảnh sát biển Việt Nam thì không bao giờ được phép lay chuyển”, Thượng úy Cao Đăng Trung - Chính trị viên tàu CSB 8005 nói.

