Tết về rộn ràng trên đảo Trường Sa

TPO - Những ngày cuối năm Ất Tỵ, không khí Tết đã lan tỏa trên đảo Trường Sa, thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Mùa xuân nơi đầu sóng Trường Sa không đến bằng dòng người tấp nập hay ánh đèn rực rỡ mà đến bằng gió biển, nắng vàng và sự rộn ràng trong từng công việc chuẩn bị của quân và dân trên đảo.

Giữ hương vị đất liền

Trên cầu cảng đảo Trường Sa, các cán bộ, chiến sĩ tất bật đón chuyến tàu tiếp tế cuối năm. Con tàu vượt hàng trăm hải lý mang theo nhu yếu phẩm, quà Tết, cây xanh, báo xuân và những lá thư tay từ đất liền. Khi những kiện hàng được chuyển xuống đảo Trường Sa, ai cũng cảm nhận rõ ràng mùa xuân đang đến rất gần.

Các chiến sĩ Trường Sa vận chuyển nhu yếu phẩm từ tàu lên đảo.

Trung tá Vũ Đức Quỳnh - Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, chia sẻ: “Dù điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng đơn vị luôn nỗ lực bảo đảm để quân và dân trên đảo được đón Tết đầy đủ, đầm ấm. Việc chăm lo đời sống tinh thần cho bộ đội và nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, góp phần củng cố ý chí và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo".

Chiến sĩ đảo Trường Sa đọc thư từ đất liền.

Không khí chuẩn bị Tết ở đảo Trường Sa cũng bắt đầu từ việc chỉnh trang doanh trại. Sân đơn vị được quét dọn sạch sẽ, những dãy nhà được trang trí bằng cờ hoa và câu đối đỏ. Giữa nắng gió biển khơi, những cành mai vàng nở rực trở thành điểm nhấn đặc biệt.

Các chiến sĩ, cán bộ đảo trang trí cành đào đón Tết.

Một trong những hoạt động ý nghĩa nhất mỗi dịp Tết trên đảo Trường Sa là thi nhau gói bánh chưng. Quân và dân trên đảo cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu: gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn và lá dong. Những bàn tay vốn quen với sóng gió nay khéo léo gấp lá, buộc lạt. Người biết làm hướng dẫn người chưa quen, tiếng cười nói vang lên làm cho không khí thêm ấm áp.

Quân và trên đảo Trường Sa cùng nhau gói bánh chưng dịp Tết.

Khi nồi bánh được nhóm lửa, mọi người thay nhau thức canh suốt đêm. Khói bếp quyện với gió biển tạo nên mùi thơm rất riêng của Tết nơi đảo xa. Trong ánh lửa bập bùng, những câu chuyện về gia đình, quê hương được nhắc lại với nhiều cảm xúc. Bánh chưng không chỉ là món ăn truyền thống mà còn là biểu tượng của sự đoàn tụ.

Các chiến sĩ Trường Sa kết hoa xuân bên tượng Bác Hồ.

Thượng úy Trần Hoàng Hải - Phân đội trưởng trên đảo Trường Sa, hào hứng chia sẻ: “Đây là lần đầu tôi tham gia thi gói bánh chưng trên đảo. Không khí rất sôi nổi, mỗi tổ đều cố gắng gói những chiếc bánh vuông vức, đẹp nhất. Điều ý nghĩa không chỉ là kết quả chấm thi mà là tinh thần đoàn kết, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đồng chí trong đơn vị. Giữa biển khơi, được cùng nhau giữ gìn phong tục truyền thống khiến tôi cảm nhận rõ ràng Tết đã về trên đảo Trường Sa”.

Ấm tình quân - dân

Những ngày này, các hộ dân sinh sống trên đảo Trường Sa cũng tất bật chuẩn bị đón Tết. Nhà cửa được lau dọn sạch sẽ, trẻ em háo hức phụ giúp cha mẹ chuẩn bị mâm cỗ. Mâm cơm ngày Tết trên đảo tuy giản dị nhưng ấm áp. Bánh chưng xanh, thịt kho, canh rau và những món hải sản quen thuộc tạo nên hương vị đặc biệt của mùa xuân.

Các chiến sĩ đảo Trường Sa chăm sóc cây hoa trong khuôn viên đảo.

Những luống rau xanh mướt giữa nền cát trắng Trường Sa là kết quả của sự cần cù và sáng tạo. Đó cũng là nguồn thực phẩm quan trọng giúp quân và dân cải thiện đời sống. Quân và dân cùng nhau chia sẻ từng bó rau, từng phần quà Tết, tạo nên một cộng đồng đoàn kết. Chị Lê Thị Hương Trâm (hộ dân sinh sống trên đảo Trường Sa) tâm sự: "Những ngày giáp Tết, bộ đội và nhân dân cùng nhau dọn dẹp, trồng cây, chăm sóc vườn rau. Nhìn đảo ngày càng xanh hơn, sạch hơn, ai cũng phấn khởi. Tết ở đây tuy giản dị nhưng rất đầm ấm".

Cán bộ đảo Trường Sa trang hoàng lại cờ Đảng, cờ Tổ quốc thân yêu.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cấp ủy, chỉ huy đảo Trường Sa cũng tổ chức gặp mặt, thăm hỏi và tặng quà các đồng chí là con thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Đại diện đơn vị gửi lời chúc mừng năm mới, động viên tinh thần và ghi nhận những nỗ lực của các gia đình trong việc ổn định cuộc sống nơi đảo xa. Những phần quà Tết được trao tận tay từng người. Dù giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của đơn vị.

Đảo Trường Sa tặng quà cho các đối tượng chính sách dịp Tết.

Trong những ngày chuẩn bị đón Tết, bữa cơm chung của quân và dân trên đảo Trường Sa luôn đầy ắp tiếng cười. Mọi người cùng ngồi bên nhau, chia sẻ những món ăn giản dị. Để mùa xuân thêm ý nghĩa, sân đảo trở thành nơi diễn ra chương trình văn nghệ mừng xuân. Những bài hát về quê hương, mùa xuân và người lính đảo được cất lên đầy cảm xúc.

Các chiến sĩ đảo Trường Sa tổ chức giao lưu văn nghệ với người dân trên đảo.

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến với Trường Sa trong sự bình yên và giản dị. Giữa biển trời bao la, mùa xuân được tạo nên từ tình đồng đội, tình quân dân và niềm tự hào khi được sống, công tác nơi tuyến đầu của Tổ quốc. Những cành mai vàng trước sân doanh trại, nồi bánh chưng đỏ lửa, tiếng hát vang trong gió biển và những phần quà Tết trao tay đã làm nên một mùa xuân đặc biệt.