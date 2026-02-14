Reuters: Mỹ đang chuẩn bị cho chiến dịch kéo dài nhiều tuần ở Iran

TPO - Quân đội Mỹ được cho là đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành các chiến dịch kéo dài nhiều tuần nhằm vào Iran nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tấn công, hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết. Điều này có thể dẫn đến một cuộc xung đột nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì từng xảy ra giữa hai nước.

(Ảnh: Hải quân Mỹ)

Thông tin vừa được tiết lộ đã làm tăng thêm áp lực cho các cuộc đàm phán ngoại giao đang diễn ra giữa Mỹ và Iran.

Phái đoàn Mỹ và Iran đã tổ chức các cuộc đàm phán tại Oman tuần trước trong một nỗ lực nhằm khôi phục kênh ngoại giao giữa hai nước, sau khi Tổng thống Trump ra lệnh tập trung lực lượng quân sự trong khu vực, làm dấy lên lo ngại về các hành động quân sự mới.

Các quan chức Mỹ cho biết hôm 13/2, rằng Lầu Năm Góc đang điều thêm một tàu sân bay đến Trung Đông, bổ sung thêm hàng nghìn binh sĩ cùng với máy bay chiến đấu, tàu khu trục tên lửa dẫn đường và các vũ khí khác có khả năng tiến hành tấn công và phòng thủ.

Phát biểu trước binh sĩ Mỹ tại một căn cứ ở Bắc Carolina hôm 13/2, Tổng thống Trump cho biết "rất khó để đạt được thỏa thuận" với Iran.

"Đôi khi phải có sự sợ hãi. Đó là điều duy nhất thực sự có thể giải quyết được tình hình", ông Trump nói.

Khi được hỏi về việc chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự có thể kéo dài của Mỹ, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết: "Tổng thống Trump đang xem xét tất cả các lựa chọn liên quan đến Iran”.

“Ông lắng nghe nhiều quan điểm khác nhau về bất kỳ vấn đề nào, nhưng đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên những gì tốt nhất cho đất nước và an ninh quốc gia của chúng ta”, bà Kelly nói.

Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin này.

Mỹ đã điều hai tàu sân bay đến Trung Đông vào năm ngoái, khi tiến hành các cuộc tấn công vào các địa điểm hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, chiến dịch “Midnight Hammer” ở thời điểm đó về cơ bản là một cuộc tấn công đơn lẻ của Mỹ, với các máy bay ném bom tàng hình bay từ Mỹ để tấn công cơ sở hạt nhân của Iran. Iran đã tiến hành một cuộc tấn công trả đũa rất hạn chế vào một căn cứ của Mỹ ở Qatar.

Rủi ro gia tăng

Các quan chức Mỹ được Reuters dẫn lời cho biết, kế hoạch đang được chuẩn bị lần này sẽ phức tạp hơn chiến dịch “Midnight Hammer”.

Quân đội Mỹ có thể tấn công các cơ sở nhà nước và an ninh của Iran, chứ không chỉ cơ sở hạ tầng hạt nhân.

Mỹ tin rằng Iran sẽ trả đũa, dẫn đến các cuộc tấn công qua lại trong một khoảng thời gian.

Theo các chuyên gia, việc tiến hành một chiến dịch như vậy nhằm vào Iran sẽ mang lại rủi ro lớn hơn nhiều cho lực lượng Mỹ. Vì Iran sở hữu kho tên lửa đáng gờm. Các cuộc tấn công trả đũa của Iran cũng làm tăng nguy cơ xung đột khu vực.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã cảnh báo, trong trường hợp bị tấn công, họ có thể trả đũa bằng cách nhắm vào bất kỳ căn cứ quân sự nào của Mỹ.

Washington duy trì các căn cứ trên khắp Trung Đông, bao gồm ở Jordan, Kuwait, Ả-rập Xê-út, Qatar, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất và Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gặp Tổng thống Trump để đàm phán tại Washington hồi đầu tuần này, nói rằng nếu đạt được thỏa thuận với Iran, "thỏa thuận đó phải bao gồm các yếu tố quan trọng đối với Israel".

Iran cho biết, nước này sẵn sàng thảo luận về việc hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, nhưng sẽ không thảo luận về chương trình tên lửa hay mối quan hệ với các lực lượng trong khu vực.