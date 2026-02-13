Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Hé lộ kế hoạch triển khai tàu sân bay thứ hai của Mỹ đến Trung Đông

Minh Hạnh

TPO - Theo tờ Wall Street Journal, Bộ Chiến tranh Mỹ được cho là đã chuẩn bị triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai đến Trung Đông, trong bối cảnh Washington tăng cường áp lực quân sự lên Iran giữa các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này.

698d26b085f5407abb5c83be.jpg
Tàu USS George H.W. Bush. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Ba quan chức Mỹ nói với tờ báo hôm 11/2, rằng sự chuẩn bị này là một phần của kế hoạch dự phòng cho một cuộc tấn công tiềm tàng vào Iran nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại. Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa ban hành lệnh triển khai chính thức, và các quan chức cảnh báo rằng kế hoạch vẫn có thể thay đổi.

Một quan chức cho biết, lệnh triển khai có thể được đưa ra “chỉ trong vài giờ”. Một quan chức khác tiết lộ, Lầu Năm Góc đang chuẩn bị một tàu sân bay để triển khai trong khoảng hai tuần nữa, có khả năng là từ bờ biển phía Đông của Mỹ. Tàu USS George H.W. Bush sắp hoàn thành các cuộc tập trận ngoài khơi bờ biển Virginia, và có thể đẩy nhanh hoạt động đó nếu được lệnh di chuyển sớm hơn, báo cáo cho biết.

Nếu kế hoạch được triển khai, tàu sân bay thứ hai này sẽ nhập đội cùng tàu USS Abraham Lincoln, hiện đang hoạt động ở Trung Đông như một phần trong kế hoạch tăng cường quân sự của Mỹ.

Hôm 10/2, Tổng thống Trump công khai thừa nhận rằng ông đang cân nhắc việc điều thêm một tàu sân bay đến khu vực. “Chúng ta có một hạm đội đang hướng đến đó và có thể sẽ có thêm một hạm đội nữa”, ông nói, cho biết thêm rằng Washington sẽ phải làm “một điều gì đó rất cứng rắn” nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ.

Tổng thống Mỹ cũng đã có cuộc gặp kín hôm 11/2 với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng để thảo luận về vấn đề Iran.

“Tôi nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán với Iran cần tiếp tục, để xem liệu có thể đạt được thỏa thuận hay không”, ông Trump viết trên mạng xã hội sau cuộc gặp. “Nếu có thể, đó sẽ là điều được ưu tiên. Nếu không thể, chúng ta hãy xem kết quả sẽ như thế nào”.

Chi tiết về vòng đàm phán gián tiếp thứ hai giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được hoàn thiện. Các quan chức từ cả hai nước đã gặp nhau tại Oman tuần trước trong cuộc đàm phán đầu tiên kể từ sau cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6/2025

Iran nhiều lần khẳng định nước này sẽ không hoàn toàn từ bỏ quyền làm giàu uranium và đã bác bỏ khả năng đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo của mình. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo, rằng bất kỳ cuộc tấn công nào mới của Washington đều sẽ dẫn đến sự trả đũa nhằm vào các căn cứ của Mỹ trên khắp Trung Đông.

Minh Hạnh
Wall Street Journal
#Mỹ #Iran #căng thẳng Mỹ - Iran #chương trình hạt nhân Iran #tên lửa Iran #Trung Đông

